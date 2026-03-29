Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulup küresel üreticiye dönüşüm sürecini hız kesmeden devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2028 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini, 2032 yılından itibaren yerli motorla hem Türkiye'ye hem de Endonezya'ya teslimatların başlayacağını bildirdi. Demiroğlu, insansız savaş uçağı ANKA-3'ün 2026'da envantere gireceğini, Azerbaycan ile HÜRKUŞ ihracatı için son aşamaya gelindiğini ve TUSAŞ'ın önümüzdeki 10 yıl içinde otomotiv üretme hızında 1500 hava aracı üreterek dünyanın ilk 20 savunma sanayii şirketi arasına girmeyi hedeflediğini açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Azerbaycan merkezli Oxu.Az haber sitesine verdiği mülakatta, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı kapasiteye ve kurumun gelecek vizyonuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ATEŞ FİTİLLENDİ

TUSAŞ'ın 1973 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Demiroğlu, asıl dönüm noktasının 2004 yılında yaşandığına dikkat çekerek, "2004 senesinde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner hamlesiyle alt yüklenicilikten ana yükleniciliğe geçilmiş; bugünkü özgün projelerimizin temeli atılarak yerli ve milli savunma sanayii vizyonu uygulamaya koyulmuştur. Yani ateş 2004 yılında fitillenmiştir." dedi.

DÖRT ÜLKEDEN BİRİYİZ

Türkiye'nin günümüzde 5. nesil savaş uçağına sahip dünyadaki dört ülkeden biri olarak özgün konumda bulunduğunun altını çizen Demiroğlu, konuya "Yakın zamanda ilk uçuş haberini alacağımız T925 helikopterimiz hariç, diğer tüm özgün ürünlerimizi gökyüzüyle buluşturmanın gururunu taşıyoruz." sözleriyle işaret etti.

DÜNYADA BAŞKA YOK

TUSAŞ'ın sabit kanat, döner kanat platformları ile insansız hava araçlarının tasarım ve üretimini tek çatı altında toplayan dünyadaki tek şirket olduğunu anlatan Demiroğlu, bu kabiliyetin Türkiye'yi küresel rekabette avantajlı bir konuma taşıdığını vurguladı. Demiroğlu şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ı ayrıcalıklı kılan bir diğer husus sabit kanat, döner kanat platformları ile insansız hava araçlarının tasarım ve üretimini tek çatı altında toplayan ve uzay teknolojisini de kapsamak üzere birçok alanda ileri teknoloji proje geliştiren bir şirket olması. Bu platformaların hepsini aynı anda, tek bir çatı altında toplayan dünyada başka bir şirket daha mevcut değil. Bunun kabiliyeti ve oluşturduğu know-how bizi küresel rekabette avantajlı bir konuma taşıyor."

KAAN EKOSİSTEM PROJESİ

Milli Muharip Uçak KAAN'daki son duruma ilişkin detayları paylaşan Demiroğlu, bu platformun Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya duyurduğunu belirterek, "KAAN, sadece TUSAŞ'ın değil, Türkiye'nin crown projesi. Yalnızca bir uçak projesi değil, bir ekosistem projesi. 5. nesil savaş uçağına sahip dünyadaki dört ülkeden biri olma ayrıcalığını bizlere yaşatan bir platform." ifadelerini kullandı.

KAAN'da seri üretim faaliyetlerinin son hızıyla devam ettiğini aktaran Demiroğlu, şunları söyledi:

"3 adet KAAN'ımızı yakın zamanda hangardan çıkardık. Bunlardan bir tanesi statik testlerde kullanılacak. Havada karşılaşacağı zorlukları önce yerde test edeceğiz. İkinci uçağımız ise kısa sürede uçuş testlerine başlayacak, bu yıl içinde inşallah uçuracağız onu. Bu uçağımız 2024 yılında uçurduğumuz KAAN'a göre çeşitli farklılıklara sahip. Hedefimiz, 2028'de KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim etmek. Yerli motorumuzla birlikte 2032 yılından itibaren hem Hava Kuvvetlerimize hem de Endonezya'ya KAAN'ı teslim etmeye başlayacağız inşallah."

ANKA-3'Ü GÖREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR… THK ENVANTERİNE BU YIL GİRECEK

İnsansız hava araçları liginde Türkiye'yi "oyun değiştirici" (Game Changer) konumuna taşıyan ANKA-3'ün geleneksel İHA konseptlerinin çok ötesinde, 6. nesil savaş senaryolarının başrol oyuncusu olarak kurgulandığı biliniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, ANKA-3'le ilgili de bir müjde paylaştı.

ANKA-3'e yönelik beklentilerinin çok büyük olduğunu ve başarılarının kendilerini şimdiden heyecanlandırdığını dile getiren Demiroğlu, "Her davet ettiğimiz heyet ANKA-3'ü gördüğünde şaşırıyor ve birlikte üretmeyi teklif ediyor. Ama biz heyecanımızı öncelikli olarak kendi kullanımımıza vermeyi tercih ediyoruz. Seri üretim faaliyetlerimiz ANKA-3'te de devam ediyor. İnşallah, 2026 yılında ANKA-3'ümüzün Hava Kuvvetlerimize teslimatını gerçekleştireceğiz." dedi.

İnsansız savaş uçağı ANKA-3'ün 6. nesil savaş konseptinin başrol oyuncularından biri olacağına vurgu yapan Demiroğlu, "Düşman hava savunma sistemlerine yakalanmadan görevini yapabilecek bir İHA. Ayrıca KAAN pilotlarından uçuş esnasında alacağı talimatlarla düşman hava sahasında bizlere avantaj yaratacak bir konsepte sahip. Hayalet uçağımız, karda yürür izini belli etmez." diye konuştu.

10'DA 1'LİK REKOR İHRACAT… HÜRJET İSPANYA SEMALARINDA

TUSAŞ'ın küresel pazardaki konumuna ve ihracat başarılarına değinen TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, savunma sanayisi sektörünün 2025 yılında elde ettiği 10 milyar doları aşkın ihracat gelirinin 1 milyar doları aşkın kısmının TUSAŞ'a ait olduğunu bildirdi.

Bugün 16 farklı ülkeyle 23 ihracat anlaşmaları bulunduğunu belirten Demiroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekor ihracat anlaşması olarak tarihe adımızı yazdıran 48 adet KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına ilişkin imzaladığımız anlaşma ve özgün ürünlerimizin kapısını Avrupa pazarına da açacak olan Jet Eğitim Uçağımız HÜRJET'in İspanya anlaşması şu anda en güncel olanlar." ifadelerini kullandı.

SEMADAKİ HER UÇAKTA İMZAMIZ VAR

Demiroğlu ayrıca, gökyüzündeki her uçağın TUSAŞ'ın bir parçasını taşıdığını belirterek, Boeing, Airbus ve Sikorsky gibi devlere parça ürettiklerini, 2025 yılında 10 milyonu aşkın parça üretiminden yaklaşık 540 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini açıkladı.

HÜRKUŞ'TA SON MERHALE

İkinci Karabağ Zaferi sonrasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi birlikteliği müttefiklik seviyesine taşıdığını hatırlatan Demiroğlu, iki ülkenin yalnızca ürün alıp satan değil, birlikte geliştiren stratejik ortaklar olduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile yürütülen projelere ilişkin bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, "Şimşek sistemi ile başlayan iş birliğimizi Su-25 uçakların modernizasyon projesi takip etmiştir. Bu projede ilk aşamayı başarıyla tamamlayıp ikinci aşamaya geçtik. HÜRKUŞ'un ihracatına ilişkin sözleşme görüşmelerinde de son aşamaya geldik. İnşallah yakın zamanda Azerbaycan semalarında HÜRKUŞ'umuzun uçtuğu günleri hep birlikte göreceğiz." dedi.

KAAN ve HÜRKUŞ'un bazı parçalarının Azerbaycan'daki STP firmasıyla ortak üretildiğini anlatan Demiroğlu, 2024 yılında kurulan Turkish Aerospace Azerbaijan şirketi aracılığıyla kardeş ülkenin havacılık üretim kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

30'LUK GENÇLERİN OMZUNDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR… "OTO ÜRETİR GİBİ HAVA ARACI ÜRETİLECEK"

TUSAŞ'ın 16 bini aşkın çalışanıyla genç ve dinamik yapıya sahip olduğunu, yaş ortalamasının 33 olduğunu belirten Demiroğlu, kurumun gelecek 10 yıllık vizyonunu çarpıcı sözlerle özetledi.

Özgün ürünleri kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ardından dost ve müttefik ülkelere ihraç etme aşamasına geldiklerini vurgulayan Demiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu TUSAŞ için yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor. Artık uçma zamanı. 10 yıl içerisinde 1500 platform teslim etmeyi hedefliyoruz. Havacılıkta 1500 platform ciddi bir rakam. Bu hedefe ulaşabilmek için otomotiv üretme hızında hava aracı üretmemiz gerekiyor. Bu hedefi ekosistemin bütün aktörleriyle el ele vererek, yetkin insan kaynağımız ve mühendislik birikimimizle gerçekleştireceğiz. Seri bir şekilde, maliyet etkin ve kaliteden ödün vermeden üretim yapacağız. Master planımız kapsamında, 50 milyar dolarlık backlog rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 10 yılda dünyanın ilk 20 savunma sanayii şirketinden biri olacağız. Yapılamaz bir şey olmadığını geldiğimiz konum itibarıyla zaten ispat ettik. Özgüvenimiz tam."