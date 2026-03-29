Transfer gündeminin hareketli takımları arasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'de orta saha planlaması ön plana çıkarken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi. Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un, Malili orta saha Yves Bissouma ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.
TRANSFER DERBİSİ YENİDEN GÜNDEMDE
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin daha önceki transfer döneminde de ilgilendiği Yves Bissouma için yeniden yarışa gireceği konuşuluyor. İki kulübün de orta sahaya güç katacak bir hamle yapmak istediği süreçte, Malili futbolcunun ismi yeniden öne çıktı.
TOTTENHAM AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
İddiaya göre Tottenham Hotspur, Yves Bissouma'nın maaş yükünden tasarruf etmek için oyuncuyu göndermeyi planlıyor. İngiliz kulübünün bu yaklaşımı, transferde devreye girmek isteyen takımlar için önemli bir fırsat oluşturdu.
İLGİ SÜRÜYOR
Malili futbolcuya olan ilginin yalnızca geçmişte kalmadığı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. İki kulübün de Bissouma transferi için şartları değerlendirdiği belirtiliyor.
MENAJERİ TEMASLARA BAŞLADI
Tottenham'dan ayrılma hazırlığında olan Yves Bissouma'nın menajerinin de şimdiden çalışmalara başladığı aktarıldı. Oyuncu cephesinin birçok kulüple temas halinde olduğu ve yaz transfer dönemi için zemin hazırladığı konuşuluyor.
FRANSA'DAN DA TALİPLER VAR
Yves Bissouma için yalnızca Türkiye'den değil, Fransa'dan da ciddi ilgi olduğu öğrenildi. Marsilya ve Nice'in de Malili orta sahayı radarına aldığı ifade ediliyor. Bu tablo, transfer sürecinin daha da hareketli geçeceğini gösteriyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Yves Bissouma, bu sezon Tottenham Hotspur formasıyla 8 maçta görev yaptı. Malili futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 463 dakika sahada kaldı. Orta sahadaki dinamizmi ve fizik gücüyle bilinen yıldız oyuncunun yaz döneminde transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.