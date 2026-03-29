İLGİ SÜRÜYOR Malili futbolcuya olan ilginin yalnızca geçmişte kalmadığı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. İki kulübün de Bissouma transferi için şartları değerlendirdiği belirtiliyor.

MENAJERİ TEMASLARA BAŞLADI Tottenham'dan ayrılma hazırlığında olan Yves Bissouma'nın menajerinin de şimdiden çalışmalara başladığı aktarıldı. Oyuncu cephesinin birçok kulüple temas halinde olduğu ve yaz transfer dönemi için zemin hazırladığı konuşuluyor.