Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında tercihini Mauro Icardi'den yana kullanmayı planlıyor. Tecrübeli golcünün, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
TRABZONSPOR MAÇI İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
Teknik ekip, Trabzon deplasmanı öncesinde Mauro Icardi'yi özel bir programla maça hazırlayacak. Sarı-kırmızılılarda hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Arjantinli yıldızın, kritik karşılaşmaya fiziksel ve mental olarak hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
YÖNETİMDEN İHTARNAME İDDİALARINA NET YANIT
Hafta içinde gündeme gelen, Mauro Icardi'nin imaj hakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği yönündeki iddialar da yönetim tarafından yalanlandı. Galatasaray cephesi, oyuncu grubuna tüm ödemelerin yapıldığını net şekilde ortaya koydu.
Yönetim ayrıca kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek. Bu gelişme, kulüp içinde mali anlamda herhangi bir problem yaşanmadığını gösterdi.
GALATASARAY'IN EN GOLCÜ İSMİ
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maçta görev yaptı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başladı ve toplam 15 gol kaydetti. Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran yıldız isim, sarı-kırmızılı takımın ligdeki en golcü oyuncusu olarak öne çıktı.