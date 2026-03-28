Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi Trabzonspor maçında sahada

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına 3 günlük ekstra iznin ardından salı günü devam edecek. Sarı-kırmızılı ekipte gözler Mauro Icardi’ye çevrilmiş durumda. Milli maç arasındaki çalışmaların ilk bölümünde yer almayan Arjantinli yıldızın hafta başında İstanbul’da olması bekleniyor. Mauro Icardi, salı günü yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacak. Bu gelişme, zolu derbi öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi Trabzonspor maçında sahada
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor maçında Mauro Icardi'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
  • Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin imaj hakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği iddialarını yalanladı ve tüm ödemelerin yapıldığını açıkladı.
  • Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 39 resmi maçta 15 gol kaydetti ve Süper Lig'de 13 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.
  • Galatasaray yönetimi kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek.
  • Teknik ekip, Mauro Icardi'yi Trabzonspor maçı için özel bir programla fiziksel ve mental olarak hazırlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında tercihini Mauro Icardi'den yana kullanmayı planlıyor. Tecrübeli golcünün, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi Trabzonspor maçında sahada-2

TRABZONSPOR MAÇI İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Teknik ekip, Trabzon deplasmanı öncesinde Mauro Icardi'yi özel bir programla maça hazırlayacak. Sarı-kırmızılılarda hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Arjantinli yıldızın, kritik karşılaşmaya fiziksel ve mental olarak hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi Trabzonspor maçında sahada-3

YÖNETİMDEN İHTARNAME İDDİALARINA NET YANIT

Hafta içinde gündeme gelen, Mauro Icardi'nin imaj hakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği yönündeki iddialar da yönetim tarafından yalanlandı. Galatasaray cephesi, oyuncu grubuna tüm ödemelerin yapıldığını net şekilde ortaya koydu.

Yönetim ayrıca kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek. Bu gelişme, kulüp içinde mali anlamda herhangi bir problem yaşanmadığını gösterdi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi Trabzonspor maçında sahada-4

GALATASARAY'IN EN GOLCÜ İSMİ

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maçta görev yaptı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başladı ve toplam 15 gol kaydetti. Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 kez fileleri havalandıran yıldız isim, sarı-kırmızılı takımın ligdeki en golcü oyuncusu olarak öne çıktı.

Galatasaraydan Beşiktaşa çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaşGalatasaraydan Beşiktaşa çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş
