Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 39 resmi maçta 15 gol kaydetti ve Süper Lig'de 13 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Teknik ekip, Trabzon deplasmanı öncesinde Mauro Icardi'yi özel bir programla maça hazırlayacak. Sarı-kırmızılılarda hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Arjantinli yıldızın, kritik karşılaşmaya fiziksel ve mental olarak hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

YÖNETİMDEN İHTARNAME İDDİALARINA NET YANIT

Hafta içinde gündeme gelen, Mauro Icardi'nin imaj hakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği yönündeki iddialar da yönetim tarafından yalanlandı. Galatasaray cephesi, oyuncu grubuna tüm ödemelerin yapıldığını net şekilde ortaya koydu.

Yönetim ayrıca kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek. Bu gelişme, kulüp içinde mali anlamda herhangi bir problem yaşanmadığını gösterdi.