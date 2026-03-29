Ligin ikinci yarısında da İstanbul takımlarına karşı etkili sonuçlar alan Trabzonspor, 19. haftada Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu rakipler karşısındaki ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe'ye karşı evinde 3-2'lik skorla yaşadı. Daha sonra Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 yenen Karadeniz ekibi, son olarak ikas Eyüpspor'u İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, ligde topladığı 60 puanın 23'ünü İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlardan çıkardı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 10 puan kaybederken toplam puanının yüzde 38,3'ünü İstanbul temsilcileri önünde elde etti. Karadeniz ekibinin bu maçlardaki puan ortalaması ise 2,09 olarak öne çıktı.

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 22 gol attı. Bordo-mavililer, böylece maç başına 2 gol ortalaması yakalayarak hücumda da güçlü bir performans ortaya koydu. Galatasaray maçı öncesinde ortaya çıkan bu tablo, bordo-mavililerin kritik karşılaşmaya moralli ve özgüvenli gireceğini gösteriyor.

ATAN TUTAN FARKI

Süper Lig'de 27 hafta geride kalırken Trabzonspor, ortaya koyduğu istikrarlı performansla zirve yarışının en güçlü adaylarından biri olmayı sürdürdü. Bordo-mavililer, bu süreçte aldığı sonuçlarla 60 puana ulaşarak üçüncü sıradaki yerini korudu ve üst sıralardaki takibini devam ettirdi.

Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 27 karşılaşmada 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 53 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 29 gol gördü. Hücumdaki üretkenlik ile savunmadaki denge, bordo-mavililerin sezon boyunca en çok öne çıkan yönlerinden biri oldu.

Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesinde moral depolayan Trabzonspor'da gözler şimdi lider Galatasaray ile oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Bu önemli karşılaşma öncesinde takımın skor üreten ve savunmada fark yaratan isimlerinin yükselen performansı dikkat çekiyor.