Ligde geride kalan 27 haftada 60 puana ulaşan Trabzonspor, bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile de aynı puanda bulunan Karadeniz ekibi, averajla ikinci sıranın hemen arkasında bulunuyor. Bordo-mavililer, bu süreçte İstanbul takımlarına karşı sergilediği etkili performansla öne çıktı.
İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ
Trabzonspor, İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon yalnızca Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Bordo-mavililer, söz konusu 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda istikrarlı görüntüsüyle puan hanesini güçlü şekilde doldurdu.
SEZONUN İLK BÖLÜMÜNDE KRİTİK SONUÇLAR ALDI
Trabzonspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek İstanbul takımlarına karşı ilk galibiyetini aldı. 5. haftada ise uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenildi. Bordo-mavililer, 7. haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada ise sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. 11. haftada Galatasaray deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, 13. haftada RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenmeyi başardı. 16. haftada ise Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
İKİNCİ YARIDA DA ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Ligin ikinci yarısında da İstanbul takımlarına karşı etkili sonuçlar alan Trabzonspor, 19. haftada Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu rakipler karşısındaki ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe'ye karşı evinde 3-2'lik skorla yaşadı. Daha sonra Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 yenen Karadeniz ekibi, son olarak ikas Eyüpspor'u İstanbul'da 1-0 mağlup etti.
60 PUANIN 23'Ü İSTANBUL TAKIMLARINDAN GELDİ
Trabzonspor, ligde topladığı 60 puanın 23'ünü İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlardan çıkardı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 10 puan kaybederken toplam puanının yüzde 38,3'ünü İstanbul temsilcileri önünde elde etti. Karadeniz ekibinin bu maçlardaki puan ortalaması ise 2,09 olarak öne çıktı.
HÜCUMDA DA DİKKAT ÇEKEN ORTALAMA
Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 22 gol attı. Bordo-mavililer, böylece maç başına 2 gol ortalaması yakalayarak hücumda da güçlü bir performans ortaya koydu. Galatasaray maçı öncesinde ortaya çıkan bu tablo, bordo-mavililerin kritik karşılaşmaya moralli ve özgüvenli gireceğini gösteriyor.
ATAN TUTAN FARKI
Süper Lig'de 27 hafta geride kalırken Trabzonspor, ortaya koyduğu istikrarlı performansla zirve yarışının en güçlü adaylarından biri olmayı sürdürdü. Bordo-mavililer, bu süreçte aldığı sonuçlarla 60 puana ulaşarak üçüncü sıradaki yerini korudu ve üst sıralardaki takibini devam ettirdi.
Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 27 karşılaşmada 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 53 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 29 gol gördü. Hücumdaki üretkenlik ile savunmadaki denge, bordo-mavililerin sezon boyunca en çok öne çıkan yönlerinden biri oldu.
Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesinde moral depolayan Trabzonspor'da gözler şimdi lider Galatasaray ile oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Bu önemli karşılaşma öncesinde takımın skor üreten ve savunmada fark yaratan isimlerinin yükselen performansı dikkat çekiyor.
HÜCUMDA ETKİLİ, SAVUNMADA DİREÇLİ
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında hücum hattının skor katkısı önemli rol oynadı. Bordo-mavililer, attığı 53 golle ligin en üretken takımları arasında yer aldı. Hücum oyuncularının düzenli katkısı, Karadeniz ekibinin zirve yarışında güçlü kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu.
Savunma tarafında da benzer bir istikrar ortaya çıktı. Kalesinde yalnızca 29 gol gören Trabzonspor, savunma disipliniyle de fark yarattı. Takım savunmasının yanı sıra kaleci Onana'nın ortaya koyduğu performans, bu dengeli yapının temel parçalarından biri olarak öne çıktı.
TAKIMA GÜVEN VERİYORLAR
Trabzonspor'da hem skor yükünü çeken oyuncuların hem de savunmada güven veren isimlerin form grafiğinin yükselmesi, Galatasaray maçı öncesinde teknik heyeti memnun etti. Hücumda üreten, savunmada hata yapmayan yapı, bordo-mavililerin puan tablosundaki güçlü konumuna doğrudan etki etti.
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
