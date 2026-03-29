'Krallara Hayır' gösterileri, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi ülkelere de yayıldı.

Washington, New York ve Minnesota gibi merkezlerde düzenlenen eylemlere Jane Fonda, Robert De Niro ve Kongre Üyesi İlhan Omar gibi tanınmış isimler katılarak destek verdi.

Portland, Los Angeles ve Dallas şehirlerindeki gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri ve karşıt gruplar arasında şiddet olayları yaşandı.

Geçen yıl haziran ve ekim aylarında gerçekleştirilen eylemlerin ardından bu yıl üçüncüsü düzenlenen protestolarda, başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar çok sayıda şehirde geniş katılım sağlandı. Göstericiler bu yıl özellikle ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını gündeme taşıdı.

NoKings internet sitesine göre, ABD genelinde 50 eyalette 3 bin 100'den fazla noktada düzenlenen gösterilere katılım için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı.