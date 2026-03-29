ABD genelinde düzenlenen üçüncü "Krallara Hayır" protestolarında milyonlarca kişi meydanlara inerken, Portland, Los Angeles ve Dallas'ta gösteriler yer yer şiddete dönüştü.
Geçen yıl haziran ve ekim aylarında gerçekleştirilen eylemlerin ardından bu yıl üçüncüsü düzenlenen protestolarda, başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar çok sayıda şehirde geniş katılım sağlandı. Göstericiler bu yıl özellikle ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını gündeme taşıdı.
NoKings internet sitesine göre, ABD genelinde 50 eyalette 3 bin 100'den fazla noktada düzenlenen gösterilere katılım için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı.
SANATÇILAR SAHNEYE ÇIKTI, WASHİNGTON'DA BİNLER YÜRÜDÜ
Başkent Washington'da Kennedy Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte ünlü isimler sahne aldı. Oyuncu Jane Fonda, şarkıcı Joan Baez ve Maggie Rogers performans sergilerken, Billy Porter ve şair Rupi Kaur da konuşma yaptı.
Sabah saatlerinde başlayan yürüyüşte binlerce kişi "DC'ye Yürüyüş" kapsamında Memorial Köprüsü'nden Washington Anıtı'na kadar ilerledi. Göstericiler, pankartlar ve sloganlarla Trump yönetiminin özellikle 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik politikalarını eleştirdi.
MİNNESOTA PROTESTOLARIN MERKEZİ OLDU
Bu yılki gösterilerin odak noktası Minnesota eyaleti oldu. Protestolar sırasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin iki ABD vatandaşını öldürdüğü iddiaları eyalette gerilimi artırdı.
St. Paul'daki miting, NoKings platformu üzerinden canlı yayımlandı. Etkinlikte Bruce Springsteen, Jane Fonda ve Kongre Üyesi İlhan Omar gibi isimlerin yer alması dikkat çekti.
NEW YORK'TA BİNLER TOPLANDI: "ŞİMDİ DURDURULMALI"
New York'ta Central Park ve Columbus Circle çevresinde binlerce kişi toplandı. Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro, Trump için "Özgürlüklerimiz ve güvenliğimiz için varoluşsal bir tehdit" ifadelerini kullanarak "Şimdi durdurulması gerekiyor" dedi.
Göstericiler, "Krallara hayır", "İran'da ABD-İsrail savaşını durdurun", "Trump gitmeli" yazılı pankartlarla yürüyüş düzenledi. Kalabalık, 7. Cadde üzerinden Times Meydanı'na ilerledi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
GÖSTERİCİLERDEN SERT MESAJLAR
Göstericilerden Isla Seaborn, ülkede "demokrasiden çok monarşi olduğunu" savunarak buna karşı çıktığını söyledi. ABD'nin dış politikasıyla ilgili daha fazla "uluslararası hesap verebilirlik" gerektiğini ifade etti.
Bonnie Siegler ise İran'a yönelik saldırıları "anayasaya aykırı" ve "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Orion isimli bir gösterici de savaşın küresel düzeyde dayatıldığını savundu.
Heliene Zera ise savaşların çözüm olmadığını belirterek, "Yolsuzluğu, ırkçılığı ve milyarderleri protesto ediyorum. Ama en önemlisi özgürlüğümü geri istiyorum" dedi.
BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ: "SOL FİNANSMAN AĞLARININ ÜRÜNÜ"
Beyaz Saray, protestoları "gerçek bir kamuoyu desteği bulunmayan solcu finansman ağlarının ürünü" olarak nitelendirdi. Sözcü Abigail Jackson, göstericileri "Trump karşıtı histeriyi körükleyen gruplar" olarak tanımladı.
ÜÇ KENTTE ŞİDDET: POLİS MÜDAHALE ETTİ
Portland, Los Angeles ve Dallas'ta düzenlenen protestolar ise şiddet olaylarına sahne oldu. Portland'da akşam saatlerinde kontrolden çıkan gösterilerde gaz maskesi takan bazı protestocuların polisle çatıştığı görüldü. Tutuklamalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Dallas'ta "No Kings" göstericileri ile "Pro America" karşıt gruplar arasında çatışma çıktı. Polis iki grubu ayırmak zorunda kaldı. Olay yerinde bazı kişilerin gözaltına alındığı görüldü.
Los Angeles'ta ise kalabalık bir grup İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) görevlilerine beton parçaları fırlattı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Florida'da Mar-a-Lago yakınlarında düzenlenen bir protesto da tartışmalı görüntülere sahne oldu. Times Meydanı çevresinde bazı grupların orak ve çekiç sembolleri taşıyarak slogan attığı görüldü.
PROTESTOLAR DÜNYA GENELİNE YAYILDI
"Krallara Hayır" gösterileri yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Japonya ve Avustralya'nın büyük şehirlerinde de benzer eylemler düzenlendi.
İlk olarak 15 Haziran 2025'te Trump'ın doğum gününde düzenlenen protestolara yaklaşık 5 milyon kişi katılmış, 18 Ekim'deki ikinci dalgada bu sayı 7 milyonu aşmıştı. Organizatörler bu yılki katılımın daha da arttığını belirtiyor.