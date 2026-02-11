CHP'Lİ BAŞKANDAN TACİZ SUÇLAMASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediyede çaycı olarak çalışan kadının 16 yaşındaki kızına uygunsuz mesajlar atarak taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' dediği tespit edilmişti.

'SAKIN ANNENE SÖYLEME'

Cep telefonuna el konulan Dede'nin T.T.'ye yazdığı mesajlara ulaşıldı. Mesajlarda CHP'li başkanın gece saat 03.22'de önce Instagram'dan genç kıza "Merhaba" yazdığı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdiği ve "Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak" diyerek uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Dede'nin küçük kıza "Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" ve "Sevgilin olabilir, sorun yok" gibi mesajlar attığı görüldü.