Görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan T.T., davanın kritik duruşmasına sayılı günler kala araç çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı.
KAZADA AĞIR YARALANDI
Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
DURUŞMAYA SAYILI HAFTALAR KALA "ŞÜPHE"
Kazanın sıradan bir trafik olayı olmaktan çıkıp "şüpheli" sıfatını kazanmasının ardında ise çarpıcı bir detay yatıyor.
Ağır yaralanan T.T., Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine attığı mesajlarla "cinsel tacizde" bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmanın kilit ismi, yani davanın müştekisi.
Tutuksuz yargılanan CHP'li Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı ve davanın seyri açısından büyük önem taşıyan duruşmanın 24 Nisan'da yapılacağı öğrenildi. Davaya bir aydan az bir süre kala, davanın en önemli isminin böylesine ağır bir kazayla saf dışı kalması, ilçede ve sosyal medyada "şüphe" oklarını üzerine çekti.
ÖNCE TEHDİT SONRA KAZA!
Kazanın, bir sosyal medya hesabından T.T ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılmasının ardından, aynı gün akşam saatlerinde meydana gelmesi dikkat çekti.
CHP'Lİ BAŞKANDAN TACİZ SUÇLAMASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediyede çaycı olarak çalışan kadının 16 yaşındaki kızına uygunsuz mesajlar atarak taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' dediği tespit edilmişti.
'SAKIN ANNENE SÖYLEME'
Cep telefonuna el konulan Dede'nin T.T.'ye yazdığı mesajlara ulaşıldı. Mesajlarda CHP'li başkanın gece saat 03.22'de önce Instagram'dan genç kıza "Merhaba" yazdığı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdiği ve "Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak" diyerek uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Dede'nin küçük kıza "Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" ve "Sevgilin olabilir, sorun yok" gibi mesajlar attığı görüldü.