Rüşvet, yolsuzluk ve şaibe gölgelerini üzerinden atamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3. yol arayanlar harekete geçti.
Ankara Çankaya'daki "Köşebaşı" isimli mekanda yapılan ve aralarında aktif milletvekillerinin de bulunduğu 6.5 saatlik sır toplantı parti içi muhalefetin attığı adımların kuvveden fiile geçmesinin ilk işaret fişeği oldu.
Çankaya'daki toplantıya Deniz Demir, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç ve Orhan Sarıbal'ın aralarında bulunduğu 14 aktif milletvekili katılım sağladığı bilinirken; CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Gaye Usluer, Müslüm Sarı, Ali Haydar Fırat gibi isimler de boy gösterdi.
CHP'DE "ARINMA" DİPLOMASİSİ: VEKİLLERE TOPLANTI DAVETİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle kabuğuna çekilen 30 milletvekilinin varlığından söz ediliyor.
6.5 saatlik sır toplantıda bir araya gelen ekibin bahse konu vekilleri kendi saflarına çekmek için harekete geçtiği öğrenildi.
Bu bağlamda son haftalarda CHP'li vekiller arasında telefon trafiği ve ikili görüşmeler arttı. "Arınma" odaklı görüşmelerde yeni toplantılar için milletvekillerine davetler yapıldı.
CHP'Lİ MUHALİFLER TAKVİM'E KONUŞTU: TOPLANTILAR BÖLGE BÖLGE DEVAM EDECEK
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'deki kaynaklarımız, toplantıların bölgesel şekilde devam edeceğini bildirdi.
Marmara'da İstanbul, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Mersin ya da Adana, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Gaziantep'te toplantılar yapılacağını öğrendik.
Farklı büyükşehirlerde yapılacak toplantılara daha çok aktif milletvekilinin katılacağı söyleniyor.
BİR SONRAKİ TOPLANTI İSTANBUL'DA MI? "GELİN BABA EVİMİZDE TOPLANALIM"
İstanbul'daki toplantı için ise Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti olarak başkanlık makamında oturduğu Sarıyer'deki İstanbul İl Binası seçeneği masada.
Çağrı Heyeti'ne toplantının il binasında yapılma ihtimalini sorduk, "Burası partimizin baba evi. Partililerimizi baba evinde ağırlamaktan gurur duyarız" yanıtını aldık.
"MAYISA KADAR BU İŞ TAMAM"
Temas kurduğumuz bir başka CHP'li isim ise toplantıda bazı kararların alındığını, bu kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Partiden ulaştığımız bir kaynak ise "Bu iş tamam. Mayıs'a kadar partiyi kurtaracağız inşallah" mesajı verdi.
"DERDİMİZ VE DEĞİŞSİN İSTEDİKLERİMİZ VAR"
CHP'li Gaye Usluer katıldığı bir yayında toplantı için "Gizli değil, özel bir toplantıydı.. Bizim bir derdimiz ve değişsin istediklerimiz var bu yüzden cesaretle yola çıkılması gerektiğini düşünüyoruz... Hepimizin ortak derdi CHP'nin iktidar olması..." dedi.
SEVİGEN: "BU PARTİ HIRSIZLIKLARDAN ARINACAK"
CHP'li Mehmet Sevigen, CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını dile getirip "Bu parti hırsızlıklardan, yolsuzluklardan arınacak!" açıklamasında bulundu.
"Biz yetim hakkı yemeyen, yedirmeyen bir gelenekten geliyoruz." diyen Sevigen "İnanın yılmayın. Çok kısa bir süre var. Bu parti arınacak... Bu parti hırsızlıktan, yolsuzluktan, yanlış yapanlardan kurtarılacak. Bu parti gerçekten söylüyorum arınacak" ifadelerini kullandı.
Sevigen, CHP arınamazsa mezarda rahat yatamayacaklarını söyledi.
CHP'nin kendilerine Atatürk'ten, Bülent Ecevit'ten, Deniz Baykal'dan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kalan bir emanet olduğunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU TOPLANTILARDAN HABERDAR: GÖREVDEN KAÇMAYACAK
7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istinaftaki "mutlak butlan" davasıyla eş güdümlü olarak yapılan toplantılardan haberdar olduğu ve görevden kaçmayacağı söyleniyor.