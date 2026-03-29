"MAYISA KADAR BU İŞ TAMAM" Temas kurduğumuz bir başka CHP'li isim ise toplantıda bazı kararların alındığını, bu kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Partiden ulaştığımız bir kaynak ise "Bu iş tamam. Mayıs'a kadar partiyi kurtaracağız inşallah" mesajı verdi.

İstanbul'daki toplantı için ise Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti olarak başkanlık makamında oturduğu Sarıyer'deki İstanbul İl Binası seçeneği masada.

Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'deki kaynaklarımız, toplantıların bölgesel şekilde devam edeceğini bildirdi. Marmara'da İstanbul, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Mersin ya da Adana, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Gaziantep'te toplantılar yapılacağını öğrendik. Farklı büyükşehirlerde yapılacak toplantılara daha çok aktif milletvekilinin katılacağı söyleniyor.

"DERDİMİZ VE DEĞİŞSİN İSTEDİKLERİMİZ VAR"



CHP'li Gaye Usluer katıldığı bir yayında toplantı için "Gizli değil, özel bir toplantıydı.. Bizim bir derdimiz ve değişsin istediklerimiz var bu yüzden cesaretle yola çıkılması gerektiğini düşünüyoruz... Hepimizin ortak derdi CHP'nin iktidar olması..." dedi.







SEVİGEN: "BU PARTİ HIRSIZLIKLARDAN ARINACAK"



CHP'li Mehmet Sevigen, CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını dile getirip "Bu parti hırsızlıklardan, yolsuzluklardan arınacak!" açıklamasında bulundu.

"Biz yetim hakkı yemeyen, yedirmeyen bir gelenekten geliyoruz." diyen Sevigen "İnanın yılmayın. Çok kısa bir süre var. Bu parti arınacak... Bu parti hırsızlıktan, yolsuzluktan, yanlış yapanlardan kurtarılacak. Bu parti gerçekten söylüyorum arınacak" ifadelerini kullandı.

Sevigen, CHP arınamazsa mezarda rahat yatamayacaklarını söyledi.

CHP'nin kendilerine Atatürk'ten, Bülent Ecevit'ten, Deniz Baykal'dan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kalan bir emanet olduğunu söyledi.