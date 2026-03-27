Özel'in yaklaşımını eleştiren Övür, " Sanki cep telefonu o belediye başkanına ait değilmiş ve o kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlatmamış gibi Özgür Özel bu rezilliği sahiplendi " sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İstanbul merkezli rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otelde, belediye personeli 21 yaşındaki Seher Akay ile birlikte bulunduğu ortaya çıktı

YENİ MODA 'BANKAMETİK' BELEDİYECİLİK

Mahmut Övür, skandalların kişisel hatalarla sınırlı kalmayıp sistem haline geldiğinin altını çizerek Bornova, Bayraklı ve Çiğli gibi ilçelerdeki "bankamatik memur" hukuksuzluklarını hatırlattı. Övür, "Bu yüzden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın İzmir'de bir başka sevgilisinin çıkması da şaşırtıcı değil. Buna, Özel-İmamoğlu CHP'sinde 'yeni moda belediyecilik' deniyor. Bu da sadece başkanlarla sınırlı değil, örneğin İzmir'in Bornova, Bayraklı, Çiğli'sinde birçok ünlü CHP'linin de adı geçiyor. Anlayacağınız bankamatik sistemi birçok belediyede uygulanan bir sistem." dedi.