Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla sarsılan CHP'li belediyelerdeki skandalları köşesine taşıdı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 21 yaşındaki belediye personeli Seher Akay'la otel odasında gözaltına alınmasını değerlendiren Övür, parti yönetiminin rezillikleri sahiplenmesini "arsızlık" olarak nitelendirerek "tacizciyi alkışlayan siyasetçi sınıfı oluştuğunu" vurguladı.
Yazısına dünyadaki gergin atmosferi hatırlatarak başlayan Mahmut Övür, yerel yönetimlerdeki kirlenmenin görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını belirterek şunları kaydetti:
"Dünyayı tehdit eden çılgın savaş ortamında ne kadar dönüp bakmamaya çalışsak da CHP'li belediyelerdeki rezillikleri görmezden gelmek mümkün değil. Ama daha vahim olan, milyon dolarlık rüşvetler, yolsuzluklar, zenginleşmeler, kamu parasıyla çapkınlıklar ya da genç kızlara yapılan çirkin tacizler değil, bütün bunları 'siyasi operasyon' diye savunma arsızlığı..."
İMAMOĞLU İCADI 'YUTTURMA' OPERASYONU
CHP'deki savunma mekanizmasının akıl sınırlarını zorladığını ifade eden Övür, İmamoğlu'nun adaylık sürecinden bu yana devam eden "yutturma" operasyonunun varlığına işaret etti.
Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye sahip çıkmasını hayretle karşıladığını belirtti. Övür, Özel'in şu sözlerini köşesine taşıdı:
"O kişinin cep telefonu alınmış. Cep telefonu içinden, yalan olduğuna da yüzde bir milyon eminiz ama 'Filanca kadına bu ayıp mesajlar atılmış, bilginiz olsun' diye basına servis ediyor."
Özel'in yaklaşımını eleştiren Övür, "Sanki cep telefonu o belediye başkanına ait değilmiş ve o kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlatmamış gibi Özgür Özel bu rezilliği sahiplendi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltı sürecine değinen Övür, CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin skandalı savunan açıklamalarını hatırlattı. Emre'nin "CHP'li seçilmişlere yönelik gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklenerek Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım gözaltına alınmıştır. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız" şeklindeki ifadelerine değinen Övür, pervasızlığın kaynağını sorguladı.
SUÇLU BAŞKANLARIN YARGIDAN KORKMAMA SEBEBİ İŞTE BU
CHP'li belediye başkanlarının yargıdan korkmamasının sebebinin parti yönetiminin koşulsuz desteği olduğunu vurgulayan Övür şu ifadeleri sarf etti:
"İşin sırrı tam da bu 'Geri adım atmayız' sözünde saklı. Herkes merak ediyor, bunca operasyona, suçüstü yakalanmalara, açılan davalara rağmen CHP'li belediye başkanları, yerel bürokratları neden pervasız, hatta arsız bir biçimde kurdukları yasadışı ilişkilerini sürdürüyor? Bırakın utanmayı korkuları da yok. Çünkü biliyorlar, CHP yönetimi suçüstü yakalansalar bile 'Geri adım atmıyoruz' diyerek arkalarında duracak. Aslında CHP yönetimi onların ne yaptıklarını ve ne yapabileceklerini başından beri iyi biliyor. Seçtirdikleri bu belediye başkanlarının düne kadar nerede, nasıl yaşadıklarını, sonra nasıl zengin bir hayata kavuştuklarını da iyi biliyor."
YENİ MODA 'BANKAMETİK' BELEDİYECİLİK
Mahmut Övür, skandalların kişisel hatalarla sınırlı kalmayıp sistem haline geldiğinin altını çizerek Bornova, Bayraklı ve Çiğli gibi ilçelerdeki "bankamatik memur" hukuksuzluklarını hatırlattı. Övür, "Bu yüzden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın İzmir'de bir başka sevgilisinin çıkması da şaşırtıcı değil. Buna, Özel-İmamoğlu CHP'sinde 'yeni moda belediyecilik' deniyor. Bu da sadece başkanlarla sınırlı değil, örneğin İzmir'in Bornova, Bayraklı, Çiğli'sinde birçok ünlü CHP'linin de adı geçiyor. Anlayacağınız bankamatik sistemi birçok belediyede uygulanan bir sistem." dedi.
YOLSUZLUKTAN YARGILANANA 'NAZIM' MUAMELESİ… TABANDA DERİN ÇATLAK
CHP içinden gelen eleştirilere de yer veren Mahmut Övür, eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın sert yorumunu paylaştı. Yarkadaş'ın, "Evli ve 3 çocuklu bir siyasetçi dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir rezalete karıştıysa çıkar istifa eder... Siz ne yapıyorsunuz? Bu seks skandalını savunmakla yetinmiyor, üstüne bir de miting yapıyorsunuz. Uşak'ta çadır kurup adına da 'Demokrasi Nöbeti' diyorsunuz" şeklindeki sözlerini hatırlatan Övür, CHP'nin artık siyaset dışı alana savrulduğunu belirtti.
"Artık karşımızda yolsuzluktan yargılanana Nâzım Hikmet muamelesi çeken, tacizciyi alkışlayan, suçüstü rüşvetle yakalananı sahiplenen 'arsız' siyasetçi sınıfı var." diyen Övür, yazısını, genç siyasetçi Mehmet Ali Yüksel'in "Ahlaki üstünlüğü kaybettik" teziyle noktalayan Övür, CHP tabanında durumun derin tartışma meselesi olduğunu vurguladı.