Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu'nun batısı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçeleri için sarı kodlu uyarı verildi.

Ege, Akdeniz, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgar 50-80 km/sa hızla fırtına şeklinde etkili olacak.

Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşulları yeni haftayla birlikte belirgin şekilde değişiyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurt genelinde yağışlı ve yer yer sert hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

Yeni haftayla birlikte yağışlı hava tüm yurtta etkisini artırıyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Önümüzdeki 24 saatlik periyotta ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İç kesimlerin yüksek noktalarında ve ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batı kesimleri ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.