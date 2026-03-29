Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşulları yeni haftayla birlikte belirgin şekilde değişiyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurt genelinde yağışlı ve yer yer sert hava koşullarının etkili olması bekleniyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Önümüzdeki 24 saatlik periyotta ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.
İç kesimlerin yüksek noktalarında ve ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batı kesimleri ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR RÜZGAR SERTLEŞİYOR
Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden eseceği, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) etkili olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı alanlarda ise çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri risklere karşı tedbir çağrısı yapılıyor.
DOĞU'DA ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu bu alanlarda, özellikle ani ısınma ve yağışla birlikte riskin arttığı belirtiliyor.
8 İL İÇİN "SARI KODLU" UYARI
İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgilere göre, kuzeybatı kesimlerde etkili olacak yağış nedeniyle 8 il için "sarı" kodlu uyarı verildi.
Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batısı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
YENİ HAFTADA YAĞIŞ DALGA DALGA GELECEK
Meteoroloji'nin 30 Mart - 5 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık tahminine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek.
Haftanın ilk gününde ülke genelinde geniş çaplı yağış beklenirken, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek.
HAFTA ORTASINDA YENİ SİSTEM GELİYOR
Salı günü bazı bölgelerde yağışlar zayıflasa da Karadeniz'in iç kesimleri ve Kıyı Ege'de etkisini sürdürecek. Çarşamba günü ise Ege kıyıları ve Marmara'nın batısından giriş yapacak yeni bir yağışlı sistemle birlikte yağışlar yeniden geniş alanlara yayılacak.
Perşembe ve cuma günlerinde ise neredeyse tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışların daha belirgin olacağı tahmin ediliyor.
HAFTA SONU DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK
Hafta sonuna gelindiğinde yağışlı sistemin etkisini kaybetmeden devam etmesi bekleniyor. Yurt genelinde sağanak yağışlar görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı sürecek.
BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR
Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların;
Ankara'da 7-16 derece,
İstanbul'da 14-16 derece,
İzmir'de 16-19 derece,
Antalya'da 20-22 derece,
Erzurum'da ise 9-12 derece aralığında olması bekleniyor.