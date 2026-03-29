ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak

ABD-İsrail-İran savaşında yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçiliyor. ABD ordusu, İran'a haftalarca sürecek bir kara harekatına hazırlanıyor. Pentagon'un yönlendirmesiyle Washington Post'ta (WP) çıkan haberde olası kara harekatının tam ölçekli işgal niteliği taşımayacağı öne sürüldü. Ana hedef ise Hark Adası. Saldırılarda özel harekat kuvvetleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin eş güdümlü hareket edeceği belirtildi. Kara harekatının "son dakika planlaması" olmadığını belirten ABD'li bir yetkili "İran topraklarını ele geçirmek pazarlıkta elimizi güçlendirir" dedi. ABD kamuoyu ve siyaseti ise ikiye bölünmüş vaziyette.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak

ABD-İsrail-İran savaşında yeni bir safhaya geçiliyor... ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-2

HAFTALARCA SÜRECEK KARA HAREKATI

ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Yetkililer, bu planla ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk dört haftasına kıyasla çok daha riskli bir aşamaya geçileceğine dikkati çekiyor. Planın, Amerikan birlikleri için önceki döneme kıyasla ciddi tehlikeler barındırabileceği ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında ABD askerlerinin İran'a ait insansız hava araçları (İHA), füze sistemleri, kara saldırıları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-3

TAM ÖLÇEKLİ İŞGAL NİTELİĞİ TAŞIMIYOR

Olası kara harekatının tam ölçekli işgal niteliği taşımayacağını dile getiren yetkililer, saldırıların Özel Harekat kuvvetleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin eş güdümlü yürüteceği nokta operasyonlardan oluşacağını ifade etti.

Yetkililer, ayrıca İran'ın Basra Körfezi'ndeki önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde gemileri hedef alabilecek silahların imha edilmesinin de değerlendirildiğini belirtti.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-4


ABD TOPLUMU İRAN'A KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKIYOR: RAKAMLAR NE DİYOR?

Son bir ayda, 13 ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti.

Bunlardan altısı Irak'ta bir uçak kazasında altısı Kuveyt'teki Port Shuaiba'ya yapılan insansız hava aracı saldırısında ve biri Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü'ne yapılan saldırıda can verdi.

Yetkililer, Orta Doğu'nun en az yedi ülkesindeki ABD tesislerini hedef alan misilleme saldırılarında İran insansız hava aracı ve füzeleriyle 300'den fazla askerin yaralandığını, bunların en az 10'unun ciddi yaralandığını belirtti.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-5


Son anketlere göre, ABD muharebe birliklerinin İran topraklarına konuşlandırılması olasılığı Amerikalılar arasında ciddi bir muhalefetle karşı karşıya. Associated Press ve Chicago Üniversitesi Ulusal Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 62'sinin İran'da kara birliklerinin kullanılmasına şiddetle karşı olduğunu, sadece yüzde 12'sinin desteklediğini ortaya koydu.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-5



"HARK'A HAREKAT CİDDİ TEHLİKELER BARINDIRIYOR"

Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü Askeri ve Güvenlik Çalışmaları Programı direktörü Michael Eisenstadt, ABD askerlerinin Hark Adası'na yapacağı harekatın ciddi tehlikeler barındırdığını söyledi.

ABD ordusunun İran'daki kara harekâtı planlarını bilen bir diğer eski üst düzey savunma yetkilisi ise bunların kapsamlı olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-6

KARA HAREKATI SON DAKİKA PLANLAMASI DEĞİL

Kara harekatının "son dakika planlaması" olmadığını belirten ABD'li yetkili, "İran topraklarının ele geçirilmesinin İran rejimini utandıracağını ve gelecekteki müzakerelerde değerli pazarlık fırsatları yaratacağını" iddia etti.

"En büyük zorluk, toprak tutan ABD kuvvetlerini korumak olacak" diyen ABD'li savunma uzmanı, "Hark Adası'ndaki insanlara koruma sağlamanız gerekiyor. Adamlarınızı orada korumak da önemli" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-6

DEMOKRATLAR KARŞI, CUMHURİYETÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

ABD'de Demokratlar neredeyse İran'daki savaşa karşı olsa da Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçi destekçileri kara operasyonları olasılığı konusunda bölünmüş vaziyette.

ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak-7

İRAN'DAN SERT YANIT: ONLARI ATEŞE VERECEĞİZ

İran'ın ABD'nin kara harekatı hazırlıklarına karşı yanıtı çok sert oldu.

"Asla teslim olmayacağız" diyen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşman, gizlice bir kara saldırısı planlıyor. Adamlarımız, onları ateşe vermek için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

İrandan kara harekatı resti: Ateşe vermek için ABD askerlerini bekliyoruz | Tahranda patlama Tel Avivde siren sesleri

