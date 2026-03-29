





ABD TOPLUMU İRAN'A KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKIYOR: RAKAMLAR NE DİYOR?



Son bir ayda, 13 ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti.



Bunlardan altısı Irak'ta bir uçak kazasında altısı Kuveyt'teki Port Shuaiba'ya yapılan insansız hava aracı saldırısında ve biri Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü'ne yapılan saldırıda can verdi.



Yetkililer, Orta Doğu'nun en az yedi ülkesindeki ABD tesislerini hedef alan misilleme saldırılarında İran insansız hava aracı ve füzeleriyle 300'den fazla askerin yaralandığını, bunların en az 10'unun ciddi yaralandığını belirtti.



Son anketlere göre, ABD muharebe birliklerinin İran topraklarına konuşlandırılması olasılığı Amerikalılar arasında ciddi bir muhalefetle karşı karşıya. Associated Press ve Chicago Üniversitesi Ulusal Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 62'sinin İran'da kara birliklerinin kullanılmasına şiddetle karşı olduğunu, sadece yüzde 12'sinin desteklediğini ortaya koydu.