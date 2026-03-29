Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sezonun kritik haftalarına girilirken transfer hamlelerini de şekillendirmeye başladı. Sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, bunun yanında genç ve gelişime açık isimlere yönelmeyi sürdürüyor.
KANTE ŞAŞIRTTI
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusunu transfer edebilmek için sözleşmeye özel bir madde eklediği öne sürüldü.
Ara transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atan Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalarken transferin maliyeti de uzun süre gündemde kalmıştı.
MALİYETİ TARTIŞMA YARATTI
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için yaptığı yatırım dikkat çekmişti. İddiaya göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızla 2.5 yıl için 14.4 milyon euro imza parası ve 17.5 milyon euro maaş karşılığında anlaşma sağladı. Böylece transferin toplam maliyetinin 41.9 milyon euroyu bulduğu belirtilmişti.
Bu rakamlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken transferin ekonomik boyutu uzun süre tartışıldı. Fenerbahçe yönetiminin, tecrübeli orta sahayı kadroya katmak adına önemli bir fedakarlık yaptığı konuşuldu.
SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE İDDİASI
Ortaya atılan son iddiaya göre N'Golo Kante'nin sözleşmesinde dikkat çeken bir madde yer alıyor. Buna göre Fenerbahçe'nin, transfer maliyetine ek olarak Fransız futbolcuya forma satışlarından da pay verdiği ileri sürüldü. Yönetimin, yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bu formülü devreye soktuğu belirtildi.
Bu detay, Kante transferine dair en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Söz konusu maddenin, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde kullandığı en önemli kozlardan biri olduğu ifade ediliyor.
FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KATKISI GELDİ
N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Orta sahadaki tecrübesi ve oyun aklıyla dikkat çeken Fransız futbolcunun, takımın yeni dönem planlamasında önemli bir yer tuttuğu görülüyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği bu büyük hamlenin karşılığını saha içinde de almak istiyor.
OGNJEN MIMOVIC GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Pafos'a kiraladığı Ognjen Mimovic ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sırp futbolcunun geleceğine dair kararın netleştiği öne sürüldü.
Sarı-lacivertli kulübün 2024/25 sezonu ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, transferinin ardından farklı bir süreç yaşamıştı. Genç oyuncu aynı sezon içinde Rus ekibi Zenit'e transfer olmuş, burada istikrarlı bir görüntü ortaya koyamamasının ardından Fenerbahçe'ye dönmüştü.
PAFOS'TAN SATIN ALMA KARARI ÇIKMADI
Sırp basınında yer alan habere göre Pafos, Ognjen Mimovic'in sözleşmesinde bulunan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte genç futbolcunun sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'ye dönme ihtimali güç kazandı.
KIZILYILDIZ İHTİMALİ GÜNDEMDE
Haberde, Ognjen Mimovic'in altyapısından yetiştiği Kızılyıldız'a geri dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Buna rağmen bu ihtimalle ilgili şu ana kadar somut bir adım atılmadığı ve resmi bir doğrulamanın gelmediği ifade edildi.
PAFOS PERFORMANSI
Ognjen Mimovic, bu sezon Pafos formasıyla 18 maçta görev yaptı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 959 dakika sahada kaldı ve takımına 1 asistlik katkı verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pafos'ta ise kadroda yer almaması nedeniyle süre alamadı.
İLK AYRILIK BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması hız kazanırken dikkat çeken bir ayrılık kararı gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda deneyimli savunmacı Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, 2026/27 sezonu öncesi transfer çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ses getirecek bir kadro kurmak için adımlar atarken takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
SAKATLIKLAR BELİRLEYİCİ OLDU
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 karşılaşmayı kaçırdı. Süper Lig'de yalnızca 6 maçta forma giyebilen Çağlar Söyüncü, ihtiyaç duyulan dönemlerde de sahada yer alamadı. Bu tablo, yönetimin yeni sezon planlamasında kararını etkileyen en önemli unsur oldu.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirilerin odağında kalan Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli taraftarların da tepkisini çekmişti. Beklentilerin altında kalan süreç, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe kariyerinde sonun yaklaşmasına neden oldu.
SEZON PERFORMANSI
Çağlar Söyüncü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta görev yaptı. Deneyimli savunmacı, bu karşılaşmalarda toplam 933 dakika süre alırken 1 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
SÜRPRİZ ATAK
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefini sürdüren sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yaz döneminin kadro planlamasını şekillendiriyor. Bu süreçte gündeme gelen son isim ise Genk forması giyen Kenan Haroun oldu.
Sarı-lacivertli yönetimin, daha önce de gündemine aldığı genç orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Ara transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile anılan Kenan Haroun'un, kulübün scout ekibi tarafından yakından takip edilmeyi sürdürdüğü belirtildi.
SCOUT EKİBİ TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Fenerbahçe cephesinde Kenan Haroun dosyasının tamamen kapanmadığı ve oyuncunun uzun süredir izlendiği öğrenildi. Orta sahada potansiyeli yüksek bir ismi kadroya katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde bu hamleyi somutlaştırabileceği konuşuluyor.
2. TAKIMDA OYNADI
Genk A takımının bir alt yaş kategorisi olan Genk 2 takımında forma giyen Kenan Haroun, bu sezon 21 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki dinamizmi ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncu, Belçika U19 Milli Takımı formasını da şimdiye kadar 4 maçta giydi.
PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre Kenan Haroun'un güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösteriliyor. 2029 yılına kadar da sözleşmesi var.
TEDESCO'DAN BEKLENMEDİK HAMLE
Fenerbahçe'nin gündemine gelen son oyuncunun Fares Chaibi olduğu iddia edildi. Eintracht Frankfurt forması giyen Cezayirli futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün yaz transfer dönemi planlamasında yer aldığı belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da genç oyuncuyu beğendiği ifade edildi.
YAZ DÖNEMİNDE HAREKET BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, Fares Chaibi için yaz transfer döneminde somut adımlar atabileceği konuşuluyor. Orta sahada hücuma yaratıcılık katabilecek bir isim arayan Fenerbahçe'nin, bu nedenle 23 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği kaydedildi.
ÇOK YÖNLÜ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Fares Chaibi, yalnızca 10 numara pozisyonunda değil, kanatlarda ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Genç futbolcunun bu çok yönlü yapısı, onu transfer piyasasında daha da değerli hale getiriyor. Fenerbahçe cephesinde de bu esnek profilin önemli bir avantaj olarak görüldüğü belirtiliyor.
AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Fares Chaibi için yalnızca Fenerbahçe'nin devrede olmadığı ifade ediliyor. Genç futbolcuyla Fulham ve Como'nun da ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, Dünya Kupası sürecinde Cezayirli yıldız için scout ekibi göndermeyi planladığı da konuşulan detaylar arasında yer aldı.
SEZON PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Bu sezon 31 maçta forma giyen Fares Chaibi, 3 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor.