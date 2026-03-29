Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe , sezonun kritik haftalarına girilirken transfer hamlelerini de şekillendirmeye başladı. Sözleşmesi sona erecek oyuncularla ilgili temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, bunun yanında genç ve gelişime açık isimlere yönelmeyi sürdürüyor.

Ara transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atan Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalarken transferin maliyeti de uzun süre gündemde kalmıştı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusunu transfer edebilmek için sözleşmeye özel bir madde eklediği öne sürüldü.

MALİYETİ TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için yaptığı yatırım dikkat çekmişti. İddiaya göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızla 2.5 yıl için 14.4 milyon euro imza parası ve 17.5 milyon euro maaş karşılığında anlaşma sağladı. Böylece transferin toplam maliyetinin 41.9 milyon euroyu bulduğu belirtilmişti.

Bu rakamlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken transferin ekonomik boyutu uzun süre tartışıldı. Fenerbahçe yönetiminin, tecrübeli orta sahayı kadroya katmak adına önemli bir fedakarlık yaptığı konuşuldu.