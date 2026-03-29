Doğum izinlerini artıran düzenleme yasalaşma yolunda.
2 Nisan tarihinde TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmesi planlanan teklif, anne olan kamu ve özel sektör çalışanlarının, baba olan işçilerin izinlerini artıracak.
Koruyucu ailelere de izin yolunu açacak. Peki yeni düzenlemeler nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
ANNELERİN DOĞUM İZNİNDE NELER DEĞİŞECEK?
Anne olanlar doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin yapabilecek.
Doğum izni böylece 8 hafta artırılmış olacak. Ayrıca anneler doğuma 3 hafta süre kalana kadar çalışabilirken, bu süre 2 haftaya çekilecek. Böylece anneler doğum sonrasına daha çok izin bırakabilecek.
NASIL UYGULANACAK?
Önceki düzenlemede annelerin doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta izni bulunurken, sağlık durumunun doktor raporuyla onaylatılması halinde kadınlar doğumdan önceki 3 haftalık süreye kadar çalışmaya devam edebiliyordu. Bu durumda 5 haftalık süre doğum sonrası izin süresinin üzerine ekleniyordu.
Böylece anneler doğum öncesi 3, doğum sonrası 13 hafta şeklinde izin yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle anneler son 2 haftaya kadar çalışarak, doğum öncesine ilişkin 6 haftalık iznini de doğum sonrasına aktarabilecek.
Doğum öncesi 2 hafta, sonrası 22 hafta şeklinde izin yapabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Doğum iznini artıran düzenleme devlet memurları, işçi statüsünde çalışanlar (4/A), Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamındakiler dahil kamu ve özel sektörde çalışan tüm kadın çalışanları kapsayacak.
İZİN ÜCRETİNDE NELER DEĞİŞECEK?
Doğum izni süresince çalışanlar devletten geçici iş göremezlik ödeneği alıyor. 16 haftalık doğum izninde verilen iş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanıyordu. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere 168 gün için iş göremezlik ödeneği verilecek. Yani 56 günlük daha fazla ödeme yapılacak.
ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?
Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı, SSK ve Bağ-Kur'lularda son 12 aylık dönemdeki prime esas kazancının 3'te 2'si oranında belirleniyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor.
Memurlarda ise doğum izni sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmuyor.
ASGARİ ÜCRETLİLER NE KADAR ALACAK?
Mevcut asgari ücrete göre annelere her gün için en az 734 lira ödeniyor.
Buna göre asgari ücretlilere 112 günlük ödeme 82 bin 208 lira tutarken, doğum izninin uzatılmasıyla 168 gün için 123 bin 312 lira verilecek. Bu tutar maaşa göre artacak.
DİĞER İZİN HAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?
Analık izinlerinden sonra anneler isterlerse ücretsiz izin hakkını kullanabilecek.
Annelerin ayrıca yarı zamanlı çalışma hakları da devam edecek.
BABALAR İÇİN NELER DEĞİŞECEK?
Mevcut mevzuat kapsamında eşi doğum yapan memurlar 10 gün, işçi statüsünde çalışanlar 5 gün babalık izni yapabiliyor. Yeni yasayla işçi babaların doğum izni de 10 güne çıkacak.
KORUYUCU AİLELERIN İZNİ NASIL UYGULANACAK?
Koruyucu aile olan memurlara, işçilere ve Silahlı Kuvvetler mensuplarına izin hakkı gelecek. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara çocuğun koruyucu aile yanma teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.