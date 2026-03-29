Kamu ve özel sektörde çalışan tüm kadın çalışanlar, doğum öncesi 2 haftaya kadar çalışarak 6 haftalık izni doğum sonrasına aktarabilecek.

Doğum izinlerini artıran düzenleme yasalaşma yolunda. 2 Nisan tarihinde TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmesi planlanan teklif, anne olan kamu ve özel sektör çalışanlarının, baba olan işçilerin izinlerini artıracak. Koruyucu ailelere de izin yolunu açacak. Peki yeni düzenlemeler nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda 2 Nisan'da görüşülecek teklif, annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaracak.



ANNELERİN DOĞUM İZNİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Anne olanlar doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin yapabilecek.

Doğum izni böylece 8 hafta artırılmış olacak. Ayrıca anneler doğuma 3 hafta süre kalana kadar çalışabilirken, bu süre 2 haftaya çekilecek. Böylece anneler doğum sonrasına daha çok izin bırakabilecek.



NASIL UYGULANACAK?

Önceki düzenlemede annelerin doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta izni bulunurken, sağlık durumunun doktor raporuyla onaylatılması halinde kadınlar doğumdan önceki 3 haftalık süreye kadar çalışmaya devam edebiliyordu. Bu durumda 5 haftalık süre doğum sonrası izin süresinin üzerine ekleniyordu.

Böylece anneler doğum öncesi 3, doğum sonrası 13 hafta şeklinde izin yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle anneler son 2 haftaya kadar çalışarak, doğum öncesine ilişkin 6 haftalık iznini de doğum sonrasına aktarabilecek.

Doğum öncesi 2 hafta, sonrası 22 hafta şeklinde izin yapabilecek.