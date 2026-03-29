ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelere göre Elkholy, 2009-2019 döneminde Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü.

ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy'nin Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili de Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene." ifadesini kullandığı görüldü.

PEDOFİLİK KAFA... 23 YAŞINDAKİ KIZIN FOTOĞRAFLARINI ATIP "SENİN İÇİN BİRAZ BÜYÜK" DEDİ Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadelerin de yer aldığı yazışmalarda Elkholy'nin, 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir." yorumunu yapması dikkati çekti.





"İŞ ODAKLI SEKS MAKİNESİ"



Elkholy'nin Epstein'e kadınlar hakkında gönderdiği mesajların birçoğu, kadınların bedenlerini ve cinsiyete karşı tutumlarını ele alıyordu. Bunlardan biri "iş odaklı bir seks makinesi" olarak tanımlanıyordu.

Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein'in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ EPSTEIN CİNAYETİ Mİ?



Elkholy'nin, yayınlanan uçuş kayıtlarına göre 2006 yılında henüz 18 yaşındayken Epstein'in Karayip adasını ziyaret eden tanınmış Kazakistan asıllı Rus model Ruslana Korshunova'yı temsil ettiğini de gösteriyor. Epstein o sırada 56 yaşındaydı.

2008'de New York'ta dokuzuncu kattaki bir balkondan düşerek hayatını kaybetti ve yetkililer olayı intihar olarak değerlendirdi.