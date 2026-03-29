ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy'nin Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelere göre Elkholy, 2009-2019 döneminde Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü.
Kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı yazışmalarda moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanmasına değinildi.
CİNSEL İLİŞKİYE GİRMESİ İÇİN YALVARDI
Belgelerde Elkholy'nin, Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığı ve bazılarıyla "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü.
PEDOFİLİK KAFA... 23 YAŞINDAKİ KIZIN FOTOĞRAFLARINI ATIP "SENİN İÇİN BİRAZ BÜYÜK" DEDİ
Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadelerin de yer aldığı yazışmalarda Elkholy'nin, 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir." yorumunu yapması dikkati çekti.
Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili de Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene." ifadesini kullandığı görüldü.
"İŞ ODAKLI SEKS MAKİNESİ"
Elkholy'nin Epstein'e kadınlar hakkında gönderdiği mesajların birçoğu, kadınların bedenlerini ve cinsiyete karşı tutumlarını ele alıyordu. Bunlardan biri "iş odaklı bir seks makinesi" olarak tanımlanıyordu.
Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein'in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.
İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ EPSTEIN CİNAYETİ Mİ?
Elkholy'nin, yayınlanan uçuş kayıtlarına göre 2006 yılında henüz 18 yaşındayken Epstein'in Karayip adasını ziyaret eden tanınmış Kazakistan asıllı Rus model Ruslana Korshunova'yı temsil ettiğini de gösteriyor. Epstein o sırada 56 yaşındaydı.
2008'de New York'ta dokuzuncu kattaki bir balkondan düşerek hayatını kaybetti ve yetkililer olayı intihar olarak değerlendirdi.
Elkholy, 2009'da Epstein'e Lüksemburg'da "Ruslana'nın Mirası" ile ilgili belgelerle ilgilendiğini söylemişti.
JEFFREY EPSTEIN ÇUKURU
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.