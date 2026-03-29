Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede vites büyüterek strateji değişikliğine gitti; artık hedefte sadece "arz" (satıcılar) değil, uyuşturucuyu finanse eden ve popüler kılan "talep" cephesi var. 2025'in son çeyreğinde başlayan ve 2026'ya damga vuran operasyonlar, uyuşturucunun lüks semtlerdeki "prestij simgesi" maskesini yerle bir ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve şüpheli sayısı 500'e dayanan soruşturmalar; ünlü isimlerden iş insanlarına, fenomenlerden yüksek gelirli profillere kadar kimsenin "dokunulmaz" olmadığını gösteriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Uyuşturucu Raporu" ve "NARKOLOG" analizleri, özellikle kokain gibi maliyeti yüksek maddelerin "prestij" ve "performans artırıcı" olduğu yönündeki asılsız vaatlerle, ekonomik durumu iyi olan kitleleri hedef aldığını gösteriyor. 'ARZ' KADAR 'TALEP' İLE DE MÜCADELE

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele stratejisi, 2025'in son çeyreği ve 2026'nın ilk aylarında yeni bir boyuta ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yüksek profilli operasyonlar, devletin bu konudaki kararlılığını ve suç ağlarına karşı başlatılan "temizleyici" dönemin somut adımlarını oluşturuyor. Son dönemde "talep varsa arz bitmez" mantığıyla yüksek profilli kullanıcılara da odaklanılıyor.