"MUHİTTİN BÖCEK İLE FERDİ ZEYREK MANİSA'DA GÖRÜŞTÜ" Sevk yazısına göre Yasin Yellice, 15 Ocak 2024'te Muhittin Böcek ile Manisa iline gitti. Burada CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek'in yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptığı aktarıldı. Bu görüşme öncesinde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in aracı Manisa girişinde bir benzin istasyonunda durduğu sevk yazısında belirtildi.

"BENZİNLİKTE 15 DAKİKA" Savcılığın sevk yazısına göre; şoförler dışarıda bekledi, Yasin Yellice ise Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte kaldığı ve Muhittin Böcek'in HTS kayıtları incelendiğinde Ferdi Zeyrek ile bu görüşmenin öncesinde bir irtibatı olmadığı tespit edildi. Ancak buluşma tarihinden kısa bir süre önce sık görüşmeye başladıkları kaydedildi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" Savcılık sevk yazısında, şüpheli ifadeleri ve o dönem kamuoyuna yansıyan bilgileri göz önünde bulundurduğunu belirterek, "Parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek' in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır." İfadelerini kullandı.