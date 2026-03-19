CHP kurumsal olarak altından kalkamayacağı bir rüşvet skandalıyla karşı karşıya.
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te yeniden aday olmak için Manisa'daki bir benzin istasyonunda CHP'ye para verdiği ifade edildi.
TAKVİM MANİSA'DAKİ RÜŞVET TRAFİĞİNİ BELGELEDİ
Takvim.com.tr'nin ulaştığı Böcek'in PTS kayıtları, Manisa trafiğini doğruladı. Audi A8L model makam aracı ve Skoda Superb model artçı aracıyla Manisa'ya giden CHP'li Böcek'in, merhum Ferdi Zeyrek'le bir araya geldiği saptandı.
Tek günlük, planlı ve iki araçlı konvoyla yapılan ziyarette 20 milyon dolarlık rüşvetin elden teslim edildiği değerlendiriliyor.
BÖCEK'İN 2 ŞOFÖRÜ VE RÜŞVET KURYESİ YASİN YELLİCE TUTUKLANDI
Sürece müteakip Muhttin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı. Böcek'in en yakın personellerinden olduğu iddia edilen Yasin Yellice de Antalya'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi.
Yellice, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rüşvet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YEĞENİNİN KOCASI
Yellice'nin Muhittin Böcek'in yeğeni Gamze Böcek Yellice ile evli olduğu, büyükşehir özel kalemde görev yaptığı öğrenildi.
Yasin Yellice'nin tutuklamaya sevk yazısına göre;
Yasin Yellice Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve halen 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in akrabası ve mobil özel kalemi olarak çalıştığı belirtildi.
"MUHİTTİN BÖCEK İLE FERDİ ZEYREK MANİSA'DA GÖRÜŞTÜ"
Sevk yazısına göre Yasin Yellice, 15 Ocak 2024'te Muhittin Böcek ile Manisa iline gitti. Burada CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek'in yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptığı aktarıldı. Bu görüşme öncesinde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in aracı Manisa girişinde bir benzin istasyonunda durduğu sevk yazısında belirtildi.
"BENZİNLİKTE 15 DAKİKA"
Savcılığın sevk yazısına göre; şoförler dışarıda bekledi, Yasin Yellice ise Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte kaldığı ve Muhittin Böcek'in HTS kayıtları incelendiğinde Ferdi Zeyrek ile bu görüşmenin öncesinde bir irtibatı olmadığı tespit edildi. Ancak buluşma tarihinden kısa bir süre önce sık görüşmeye başladıkları kaydedildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Savcılık sevk yazısında, şüpheli ifadeleri ve o dönem kamuoyuna yansıyan bilgileri göz önünde bulundurduğunu belirterek, "Parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek' in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır." İfadelerini kullandı.
GÖKHAN BÖCEK'İN YOLSUZLUK FİİLLERİNE İŞTİRAK ETTİ
Sevk yazısında; Yasin Yellice'nin ifadesinde işinin doğası gereği belediye başkanının yanında bulunması gerektiğini söylediği, Yellice'nin Böcek'in en yakınındaki kişilerden biri olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in 'yolsuzluk' fiillerinin bazılarına iştirak ettiği anlatıldı.