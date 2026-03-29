Türkiye, Silivri ve Tuz Gölü yer altı depolama tesisleri ile İzmir Etki Liman, Hatay Dörtyol ve Saros FSRU terminalleri sayesinde günlük 150 milyon metreküpün üzerinde gazlaştırma kapasitesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle 2017'de ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle derin deniz arama filosu kurdu.

Türkiye, Karadeniz'de 2020 yılında keşfedilen 320 milyar metreküp rezervli Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9 milyon metreküp gaz üretiyor ve 2026'da devreye girecek Osman Gazi platformuyla üretim günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski küresel enerji piyasalarını altüst ederken, Türkiye son dönemlerde hayata geçirdiği stratejik hamleler sayesinde bu kriz ortamına hazırlıklı girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başlatılan milli enerji hamlesi, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kalkan görevi üstleniyor.

Orta Doğu'da artan çatışma riskinin petrol ve gaz hatlarını tehdit ettiği bir dönemde, Türkiye'nin kriz dönemlerinde dahi enerji akışını yönetebilen sayılı ülkeler arasına girdiği belirtildi. Bu süreçte dışa bağımlılığın azaldığına, yerli üretimin arttığına ve enerji arz güvenliğinin sağlandığına dikkat çekilerek, "Enerjide bağımsız Türkiye" hedefinin sahada somutlaştığı vurgulandı.

MİLLİ ENERJİ STRATEJİSİYLE GELEN DEVRİM... KENDİ DENİZİMİZDE KENDİ ROTAMIZ GEÇİYOR

Türkiye'nin enerji sektöründeki en kritik eşiği, 2017 yılında ilan edilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile aşıldı. Sabah gazetesinden Harun Sekmen'in haberine göre, bu doktrin kapsamında kiralık ve yabancı kontrollü sondaj düzeni terk edilerek, kendi gemileriyle arama yapma ve kendi mühendisliğiyle üretim gerçekleştirme dönemine geçildi.

Denizlerdeki enerji hakimiyetinin ilk adımı 2017 yılında alınan Fatih Sondaj Gemisi ile atıldı. Ardından Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri filoya katıldı.

Dünyada derin deniz sondaj filosuna sahip sayılı ülkeler arasına giren Türkiye, Karadeniz'de faal üretim ve Akdeniz'de arama faaliyetlerini bu dev filoyla yürüttü.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünya yeni bir enerji krizine sürüklenirken, Enerji Bakanlığı döneminde Berat Albayrak'la başlatılan milli enerji hamlesi bugün yaşanan küresel enerji krizinde Türkiye'yi rahat ettiriyor