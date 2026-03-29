ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski küresel enerji piyasalarını altüst ederken, Türkiye son dönemlerde hayata geçirdiği stratejik hamleler sayesinde bu kriz ortamına hazırlıklı girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başlatılan milli enerji hamlesi, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kalkan görevi üstleniyor.
Orta Doğu'da artan çatışma riskinin petrol ve gaz hatlarını tehdit ettiği bir dönemde, Türkiye'nin kriz dönemlerinde dahi enerji akışını yönetebilen sayılı ülkeler arasına girdiği belirtildi. Bu süreçte dışa bağımlılığın azaldığına, yerli üretimin arttığına ve enerji arz güvenliğinin sağlandığına dikkat çekilerek, "Enerjide bağımsız Türkiye" hedefinin sahada somutlaştığı vurgulandı.
MİLLİ ENERJİ STRATEJİSİYLE GELEN DEVRİM... KENDİ DENİZİMİZDE KENDİ ROTAMIZ GEÇİYOR
Türkiye'nin enerji sektöründeki en kritik eşiği, 2017 yılında ilan edilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile aşıldı. Sabah gazetesinden Harun Sekmen'in haberine göre, bu doktrin kapsamında kiralık ve yabancı kontrollü sondaj düzeni terk edilerek, kendi gemileriyle arama yapma ve kendi mühendisliğiyle üretim gerçekleştirme dönemine geçildi.
Denizlerdeki enerji hakimiyetinin ilk adımı 2017 yılında alınan Fatih Sondaj Gemisi ile atıldı. Ardından Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri filoya katıldı.
Dünyada derin deniz sondaj filosuna sahip sayılı ülkeler arasına giren Türkiye, Karadeniz'de faal üretim ve Akdeniz'de arama faaliyetlerini bu dev filoyla yürüttü.
SAKARYA GAZ SAHASI VE GABAR'DAKİ DEV KEŞİF… İTHAL EDEN DEĞİL ÜRETEN ÜLKE
Karadeniz'de 2020 yılında keşfedilen ve yaklaşık 320 milyar metreküp rezerve sahip Sakarya Gaz Sahası, enerji tarihinde bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. İlk gaz akışının 2023 yılında sağlandığı sahada, Zonguldak Filyos'ta kurulan tesis aracılığıyla günlük 9 milyon metreküp gaz doğrudan ulusal sisteme veriliyor. Yetkililer, tarihi keşfin önemine işaret ederek, atılan adımların Türkiye'yi "İthal eden değil üreten ülke" konumuna taşıdığını ifade ediyor.
Enerjide bağımsızlık hamleleri sadece denizlerle sınırlı kalmadı.
Yıllarca terörle anılan Şırnak bölgesi, bugün Türkiye'nin en büyük kara keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Gabar Dağı'nda kurulan petrol üssünden günlük 100 bin varile yakın petrol çıkartılarak ekonomiye kazandırılıyor.
AVRUPA'NIN DENİZ ÜSTÜNDEKİ EN BÜYÜK TESİSİ
Türkiye, üretim kapasitesinin yanı sıra dev depolama alanları ve güçlü LNG altyapısıyla da arz güvenliğini tahkim etti. Kış aylarında ülkenin günlük doğal gaz ihtiyacının dörtte birini karşılayabilen Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesisleri stratejik bir rol üstleniyor.
Avrupa'nın deniz üstündeki en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4.6 milyar metreküp depolama ve 75 milyon metreküp günlük geri üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.
Bununla birlikte, BOTAŞ'a ait Marmara Ereğlisi ve İzmir'deki EgeGaz LNG terminalleri kara altyapısının temelini oluştururken, denizlerde 3 aktif FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) terminali devreye alındı. İzmir Etki Liman, Hatay Dörtyol ve Saros FSRU terminalleri sayesinde Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesi 150 milyon metreküpün üzerine çıkarıldı.
Altyapı yatırımları kapsamında şebeke uzunluğu 255 bin kilometreyi bulurken, gaz ulaştırılan bölge sayısı bini aştı.
DOĞAL GAZDA ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK
Türkiye'nin denizlerdeki gücünü pekiştirecek yeni hamlesi ise ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) olan Osman Gazi oldu. Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapacak olan platformun, 2026 yılının ortasında devreye girmesi planlanıyor. Belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca hizmet verecek olan Osman Gazi platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılarak günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağı bildirildi. Bu kapasite artışıyla birlikte, Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının tamamen Karadeniz'den karşılanacağı kaydedildi.