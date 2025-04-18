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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan önemli açıklamalar!

Serdal Adalı, “Yabancılar kulüp kapanacak mı diyordu. Şimdi aile ortamını yakaladık” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan önemli açıklamalar!

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bir TV kanalında açıklamalar yaptı. Adalı, "Ümraniye'ye gittiğimde yüzlerdeki moralsizliği anlatmamın imkanı yok! Nevzat Demir Tesisleri'nde yabancılar 'Acaba kulüp kapanacak mı?' diye konuşuyordu. Sosyal medya gördüklerinden etkilenmişler. O günler ile bugünler arasında Ümraniye'de 10 kat fark var. Aile havasını yakaladık" dedi.

Adalı, "Divan Kurulu'nda yaşananlardan dolayı üzgünüm. Keşke Hasan Arat, gelmeden önce beni arasaydı. Daha önce Divan Kurulu'na katılmadan önce telefonla haber verdim. Önceden arasaydı, 17. sırada olmazdı" diye konuştu.

ADALI'YA 54 GÜN CEZA
PFDK Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 54 gün hak mahrumiye ti ve 1.8 milyon TL para cezası verdi.

SEÇİM TARİHİ 11 MAYIS
Mayıs'ta olağan genel kurula gidecek Beşiktaş'ta seçim tarihi netlik kazandı. Siyah-Beyazlılar, 11 Mayıs'ta seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Serdal Adalı yeniden aday olacak.

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