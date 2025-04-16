Beşiktaş’ta Abdel Abqar iddiası!

beşiktaş'ta Başakşehir maçı sonrası "Bizi ilaç kurtarmaz. Ameliyat lazım" diyen Ole Gunnar Solskjaer, takıma neşteri vuruyor. Norveçli teknik direktör, kale ve 10 numara hariç tüm bölgelere transfer istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki isimler de netleşmeye başladı. La Liga takımlarından Deportivo Alaves'te forma giyen Abdel Abqar'ın menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü...



26 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımı ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 2022'den beri Deportivo Alaves'te forma giyen Faslı stoper, 97 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 1.88'lik savunmacı hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Abqar'ın güncel piyasa değeri ise 7.50 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Kartal; sol bek, sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara, kanat ve santrfor takviyesi yapacak.



KARTAL'DA GÖZTEPE MESAİSİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-Beyazlılar Göztepe maçı hazırlıklarını bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.



KRİTİK ZİRVE!

Teknik patron Solskjaer'in Başkan Adalı ile birkaç gün içerisinde bir araya gelerek gelecek isimleri belirleyeceği gelen bilgiler arasında.



2025'İN EN SUSKUNU IMMOBILE

Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk şansını yitiren ve 2024-25 sezonu için rotayı lig üçüncülüğüne çeviren Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, söz konusu sıralamada yer alan takımların santrforları arasında 2025'in ilk 4 ayını en başarısız geçiren isim. Ciro, yeni yılda sadece 2 gol attı... Siyah- Beyazlı formayla Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan 35 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında ise 9 golle ön plana çıkmıştı.

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