Talisca Fener’i sırtlıyor! Son 6 golün 5’inde imzası var

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Anderson Talisca son haftalarda takımına yaptığı skor katkısıyla dikkatlari çekiyor. 31 yAşındaki yıldız Fenerbahçe'nin ligde attığı son 6 golün 5'ine imzasına atmayı başardı.

Bodrum maçında penaltıdan ağları havalandıran oyuncu Trabzon'a hat-trick yapmıştı. Sivas maçında mükemmel bir frikik golü atan Talisca Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16. resmi maçında 9, golünü kaydetti.

GOLÜ HİSSETTİM

Talisca maçın ardından "Faul olduğu anda topun başına geçtiğimde çok öz güvenliydim. Kaleci için çok zor bir top atabileceğim ve gol atabileceğim hissim vardı" dedi.