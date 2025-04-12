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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Samsun galibiyetini yorumladı!

Buruk: “Mayıs yaklaşıyor. Taraftarın heyecanını gördük. Biz de aynı heyecanı yaşıyoruz. Şampiyon olmak için uğraşıyoruz”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Samsun galibiyetini yorumladı!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli" şeklinde konuştu.

DEĞERLİ BİR GALİBİYET
Tecrübeli çalıştırıcı, "3. bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek hafta da cuma oynayacağız, sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar" dedi.

SNEİJDER'DEN F.BAHÇE İTİRAFI
2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, "Galatasaray'da her şeyi kazandım. Fenerbahçe'ye goller attım. Fenerbahçe'ye gol attığınızda orada her şeyi kazanırsınız" diye konuştu.

SAMSUN'A 8'LİK SERİ
G.SARAY, Süper Lig tarihinde Samsunspor'u 2. kez üst üste 8 kez mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, ilk 8 maçlık galibiyet serisini Ekim 1996 ile Şubat 2000 arasında elde etti. Galatasaray, ikinci 8 maçlık seriyi ise Eylül 2005 ile Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

SALLAI BODRUM'A KARŞI YOK
Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, Samsunspor maçı öncesi sarı kart sınırındaydı. Tecrübeli oyuncu dün gece oynanan maçın ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sallai, haftaya Bodrum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

ISMAİL JAKOBS 2.5 AY SONRA
Cimbom'un Senegalli sol beki Ismail Jakobs, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'de en son 25 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçında forma giyen yıldız futbolcu, yaklaşık 2.5 ay sonra görev aldı. Jakobs maçın 83. dakikasında oyuna dahil oldu.

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