Halep'te neler oluyor? Suriye ordusu saat verdi: SDG'ye büyük operasyon geliyor
Halep’te terör örgütü YPG/SDG’nin sivilleri hedef alan saldırıları sürerken, Suriye ordusu Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü mevzilerine yönelik operasyon başlattı. Şam son olarak saat 16.00-18.00 arasında sivillere Şeyh Maksud'u boşaltma çağrısı yaptı. Bazı teröristlerin, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtığı bildirildi. Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG İsrail güdümünde hareket ederek 10 Mart 2024'te imzalanan mutabakatı hiçe saydı ve Halep'e saldırdı.
SDG HEDEFLERİ MEŞRU HEDEF
Suriye ordusu, Halep'te sivilleri hedef alan terör örgütü SDG'ye ait mevzileri meşru hedef ilan etti.
CANLI ANLATIM
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, Şeyh Maksud mahallesini kapalı askeri bölge ilan etti. Ayrıca saat 18.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi.
BARRACK ŞAM'DA
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Şam'da olduğu bildirildi.
Barrack, sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.
Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.
Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor." degerlendirmesinde bulundu.
Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında 09.00'a kadar verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etmişti.
"SAAT 18'E KADAR ÇIKIN"
Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Dairesi, SANA’ya yaptığı açıklamada, saat 16.00’dan 18.00’e kadar bir insani koridorun açılacağını duyurdu.
Açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki vatandaşlara, (Avârız Koridoru) üzerinden Halep kentinin diğer mahallelerine en kısa sürede çıkmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca SDG (QSD) unsurlarına silahlarını bırakmaları yönünde çağrı yapılarak, güvenliklerinin sağlanacağı belirtildi.
ŞEYH MAKSUD'DA NELER OLUYOR?
Terör örgütü SDG milislerini Halep'ten tahliye edecek olan otobüslerin geri döndüğü iddia edildi. Bölgeden gelen haberlerde SDG'nin ateşkesi ihlal ettiği ve Suriye ordusuna ateş açtığı belirtiliyor.
Sahadan gelen son derece ciddi raporlara göre, terör örgütü SDG milislerinin Eşrefiye mahallelerinde Kur’an-ı Kerim nüshalarını tuzaklayarak patlayıcı yerleştirdiği, bunları sivilleri kandırmak amacıyla bıraktığı ve alınmaları halinde patlamaya yol açtığı bildiriliyor.
Halkın, bölgeler tamamen taranıp güvenlik sağlanana kadar şüpheli hiçbir materyale yaklaşmaması konusunda uyarıldığı belirtildi.
SDG'DE BÖLÜNME
Halep şehrinin Şeyh Maksud mahallesinde, terör örgütü YPG/PKK bağlantılı SDG milislerinin liderleri arasında keskin anlaşmazlıklar yaşanıyor. Suriye basınının belirttiğine göre bir kanat, çekilme ve mevzilerin teslim edilmesi yönünde bastırırken diğer kanat savaş seçeneğinde ısrar ediyor. Bu durum, sahadaki baskılar ve mahalle içindeki artan gerilim ortamında yaşanıyor; bu bölünmelerin sivillere yansımasından endişe ediliyor.
Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde, yoğun silah seslerinin ardından otobüslerin mahalleden çekildiği ancak SDG (QSD) mensuplarının bölgeden çıkarılıp çıkarılmadığının henüz netlik kazanmadığı bildirildi.
KASTİLLO YOLU AÇILDI
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'nin kapattığı Kastillo yolu açıldı.