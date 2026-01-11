İzmir ilçe belediyeleri tatil sponsorluğuna soyundu! Konserden gelen paralarla finanse ediyorlar

İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki (takvim.com.tr)

İddiaya göre Duman, arkadaşı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin vasıtasıyla sevgilisi Sevcan Orhan'a konser düzenletti. Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Sevcan Orhan konseri için 'doğrudan temin' yoluna gitti.

ÖNCE KONSER, SONRA TATİL

Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan alımda, 24 Ekim 2025'te Taysa Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşmesi imzalanan konser için 2 milyon 860 bin lira ödeme yapıldı. Konser de 28 Ekim'de gerçekleştirildi. Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın skandal tatilinin parasının da konser ücretinin içinden karşılandığı öne sürüldü.