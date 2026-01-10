ÖZEL | Domenico Tedesco'dan İsmail Yüksek sözleri! "Guendouzi ve Fred ile farklı olacak"
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz'ün sorusunu yanıtlayan sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, İsmail Yüksek'in pozisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu ve milli futbolcunun farklı konumlarda oynayabileceğini söyledi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu. Kanarya zorlu randevunun ardından büyük sevinç yaşadı. 2014'ten bu yana ilk kez kupa gelmesini sağlayan Domenico Tedesco, basın toplantısında editörümüz Görkem Ağgündüz'ün sorusuna yanıt verdi.
Editörümüz; "Guendouzi'yi İsmail'in arkasında gördük. Edson ile oynarken farklı, Guendouzi ile oynarken farklı bir İsmail mi izleyeceğiz?" sorusunu sordu.
Domenico Tedesco ise; "Bence evet. Matteo sol tarafta oynamaya alışkın bir oyuncu. Ve biz 4-5-1 düzeninde savunma yaptığımızda Asensio sağ 8 pozisyonunda konumlanıyor. Dolayısıyla Matteo sol 8'de oynayabilir. Bugün İsmail'i o pozisyonda kullanmak istedik. Kendisi çok fazla top kazandı. Son dönemde ve maçlarda biz geldiğimizden beri çok top kazanıyor. Üstüne koyarak devam ediyor. Çok gelişiyor. Bu bizim için çok iyi bir şey. Fred'in cezası bitti ama bunu hak edecek ne yaptı bilmiyorum. Bu çok fazla. Onun da yokluğunu hissettik. O mevkide daha fazla alternatiflerimiz de var. Ama bizler için iyi bir durum. Ama belirttiğiniz konuda haklısınız" yanıtını verdi.