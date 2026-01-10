ÖZEL | Domenico Tedesco'dan İsmail Yüksek sözleri! "Guendouzi ve Fred ile farklı olacak"

İsmail Yüksek (AA)

Domenico Tedesco ise; "Bence evet. Matteo sol tarafta oynamaya alışkın bir oyuncu. Ve biz 4-5-1 düzeninde savunma yaptığımızda Asensio sağ 8 pozisyonunda konumlanıyor. Dolayısıyla Matteo sol 8'de oynayabilir. Bugün İsmail'i o pozisyonda kullanmak istedik. Kendisi çok fazla top kazandı. Son dönemde ve maçlarda biz geldiğimizden beri çok top kazanıyor. Üstüne koyarak devam ediyor. Çok gelişiyor. Bu bizim için çok iyi bir şey. Fred'in cezası bitti ama bunu hak edecek ne yaptı bilmiyorum. Bu çok fazla. Onun da yokluğunu hissettik. O mevkide daha fazla alternatiflerimiz de var. Ama bizler için iyi bir durum. Ama belirttiğiniz konuda haklısınız" yanıtını verdi.