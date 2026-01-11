TOKİ Tunceli ve Artvin kura sonuçları bugün açıklanıyor: 1.895 konut için asil ve yedek liste

TUNCELİ'DE KAÇ KONUT YAPILACAK? İLÇE İLÇE DAĞILIMI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|BAŞVURULAR
|1
|TUNCELİ
|MERKEZ
|TUNCELİ MERKEZ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|HALK BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|2
|TUNCELİ
|ÇEMİŞGEZEK
|TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|3
|TUNCELİ
|HOZAT
|TUNCELİ HOZAT 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|4
|TUNCELİ
|MAZGİRT
|TUNCELİ MAZGİRT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|5
|TUNCELİ
|MAZGİRT
|TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|6
|TUNCELİ
|NAZİMİYE
|TUNCELİ NAZİMİYE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|7
|TUNCELİ
|OVACIK
|TUNCELİ OVACIK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|8
|TUNCELİ
|PERTEK
|TUNCELİ PERTEK 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red
|9
|TUNCELİ
|PÜLÜMÜR
|TUNCELİ PÜLÜMÜR 25/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|25
|ZİRAAT BANKASI
|11 Ocak 2026 11:00
|Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu
|Kabul / Red