TOKİ Tunceli ve Artvin kura sonuçları bugün açıklanıyor: 1.895 konut için asil ve yedek liste

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Tunceli ve Artvin için kura heyecanı başladı. Tunceli'de yapılacak 875 konut için kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Artvin'de toplam 1.020 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş saat için resmi açıklamayı beklerken, iki ilde toplamda 1.895 konutun hak sahibi bugün yapılacak kura süreciyle netleşecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Tunceli ve Artvin için kritik güne girildi. Tunceli'de kura çekiminin bugün yapılacağı netleşirken, Artvin için beklenen duyuru henüz gelmedi.

Tunceli TOKİ Kura Günü: Saat ve Yer Belli Oldu

Tunceli'de inşa edilecek 875 TOKİ konutları için kura çekimi 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda yapılacak.

Başvuru sahipleri, kura çekimini TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ TUNCELİ CANLI KURA EKRANI

Kura başladığında aşağıda yer alan ekrandan canlı olarak takip edebilirsiniz.

TUNCELİ'DE KAÇ KONUT YAPILACAK? İLÇE İLÇE DAĞILIMI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ BAŞVURULAR
1 TUNCELİ MERKEZ TUNCELİ MERKEZ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
2 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
3 TUNCELİ HOZAT TUNCELİ HOZAT 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
4 TUNCELİ MAZGİRT TUNCELİ MAZGİRT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
5 TUNCELİ MAZGİRT TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
6 TUNCELİ NAZİMİYE TUNCELİ NAZİMİYE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
7 TUNCELİ OVACIK TUNCELİ OVACIK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
8 TUNCELİ PERTEK TUNCELİ PERTEK 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
9 TUNCELİ PÜLÜMÜR TUNCELİ PÜLÜMÜR 25/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 25 ZİRAAT BANKASI 11 Ocak 2026 11:00 Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu Kabul / Red
Tunceli TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Hak sahipliği sonuçları şu kanallar üzerinden sorgulanabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.

ARTVİN TOKİ KURASI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

TOKİ'nin yayımladığı genel takvime göre, Artvin kura çekimi 11 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak. Ancak saat bilgisi ve canlı yayın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

ARTVİN'DE 1.020 KONUT İNŞA EDİLECEK

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin genelinde toplam 1.020 adet konut yapılacak.

ARTVİN SOSYAL KONUT PROJELERİ LİSTESİ

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA
1 ARTVİN MERKEZ ARTVİN MERKEZ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 ZİRAAT BANKASI
2 ARTVİN ARDANUÇ ARTVİN ARDANUÇ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI
3 ARTVİN ARHAVİ ARTVİN ARHAVİ 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 HALK BANKASI
4 ARTVİN KEMALPAŞA ARTVİN KEMALPAŞA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI
5 ARTVİN MURGUL ARTVİN MURGUL 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40 ZİRAAT BANKASI
6 ARTVİN ŞAVŞAT ARTVİN ŞAVŞAT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI
7 ARTVİN YUSUFELİ ARTVİN YUSUFELİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI

Toplam Konut Sayısı: 1.020 adet.

TOKİ Kura Takvimi Aşama Aşama Devam Ediyor

TOKİ tarafından açıklanan kura takvimine göre çekilişler Ocak ayı sonundan Mart ayına kadar sürecek. Takvimde yer alan bazı iller ve tarihler şöyle:

Tarih İller
11 Ocak 2026 Artvin, Tunceli
21 Ocak 2026 Çarşamba Gaziantep, Tokat
22 Ocak 2026 Perşembe Amasya
23 Ocak 2026 Cuma Kahramanmaraş
24 Ocak 2026 Cumartesi Hatay
25 Ocak 2026 Pazar Ordu
26 Ocak 2026 Pazartesi Osmaniye
27 Ocak 2026 Salı Kilis
28 Ocak 2026 Çarşamba Sinop
29 Ocak 2026 Perşembe Niğde, Kastamonu
5 Şubat 2026 Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı, Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir, Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya, Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman, Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin, Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana, Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
TOKİ'de Ödeme Süreci Nasıl İşleyecek?

500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, hak sahipleriyle imzalanacak sözleşmelerin ardından, bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.

TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre, konutların Mart 2027'den itibaren etaplar halinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Ödeme Koşulları ve Konut Tipleri

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen projede konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

Projede yer alan konut tipleri şu şekilde:

1+1 – 55 m²

2+1 – 65 m²

2+1 – 80 m²

Konut fiyatları; metrekare, konut tipi ve ilin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterecek.