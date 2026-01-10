KCK'nın Halep planı çöktü: Örgütten 'DEAŞ saldırısı' yalanı
"Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla kıskaca alınan terör örgütü YPG/SDG, müzakere masasını sivilleri vurarak devirdi. Sahada bozguna uğrayan örgüt, can havliyle yeniden 'DEAŞ' maskesine sığındı. Terör elebaşları, Suriye ordusunun meşru müdahalesini dünyaya 'DEAŞ saldırısı' olarak pazarlayıp Batı’dan müdahale dilendi."
Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan terör örgütü YPG/SDG, Suriye milli hükümetinin başlattığı kararlı operasyonlar neticesinde köşeye sıkıştı. Sahada ağır darbeler alan örgüt, uluslararası destek devşirebilmek adına kirli bir dezenformasyon mekanizmasını devreye sokarak, Suriye ordusunun meşru operasyonlarını "DEAŞ saldırısı" şeklinde pazarlamaya kalkıştı.
Halep'te sivilleri hedef alan kanlı provokasyonun ardından Suriye ordusunun kıskacına giren örgütün sahadaki manevra alanı tamamen daraldı. Operasyonlar öncesi "açık savaş" tehditleri savuran terör elebaşları, kuşatma altında nefessiz kalınca bu söylemlerinden vazgeçip yeniden Batı'nın kapısına yattı.
Müzakere Masasını Sivilleri Vurarak Devirdiler
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak özerklik hayali peşinde koşan terör örgütü, Şam ile entegrasyon görüşmelerini Halep'te sivillere saldırarak sabote etti. Sivilleri hedef alarak masayı deviren örgüte karşı Suriye ordusu, SDG'yi "meşru hedef" ilan ederek Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta kapsamlı bir harekat başlattı. Kuşatma altında nefessiz kalan örgüt, bir yandan "Barış Süreci sabote ediliyor" yalanına sarılırken, diğer yandan Suriye ordusunun operasyonlarını dünyaya "DEAŞ saldırısı" olarak pazarlamaya kalkıştı.
KCK'dan Manipülasyon Dolu Açıklamalar
Terör örgütünün üst yapılanması KCK, Halep'teki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış hamlelerini ve Suriye'nin operasyonlarını hedef aldı. Örgüt, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan bozgunu gizlemek amacıyla, Suriye ordusunun müdahalesini "DEAŞ saldırısı" olarak nitelendirerek Batı kamuoyunun vicdanına oynamaya çalıştı.
Açıklamada yer alan, "Halep'te DEAŞ'ı yenen Kürtlere, Suriye rejimi ve Türk devletinin yeni ortak planıyla saldırması ikinci bir DEAŞ saldırısıdır" ifadeleriyle, sahadaki askeri gerçeklikler çarpıtılmak istendi.
"BARIŞ SÜRECİ SABOTE EDİLİYOR" BAHANESİYLE MÜDAHALE ÇAĞRISI
Kendi varlığını sürdürmek için her türlü kaosu fırsat bilen terör örgütü, Türkiye'deki süreci de kendi emellerine alet ederek şu iddialarda bulundu:
"Hakan Fidan ve Yaşar Güler'in ısrarı, Reber Apo'nun (Öcalan'ın) Kürt-Türk kardeşliğinin tesisi ve Kürt sorununun demokratik çözümü amacıyla başlattığı Barış ve Demokratik Toplum sürecini Suriye üzerinden sabote etme planıdır."
Örgüt, içine düştüğü acziyeti örtbas etmek için Halep'teki çatışmaları "DEAŞ'ın devamı olan cihadist saldırı" olarak tanımlarken, savunma refleksini ise "DEAŞ'a karşı direniş iradesi" gibi göstermeye çalışarak Batı'yı müdahaleye çağırdı.
ULUSLARARASI KURUMLARA "SUÇ ORTAĞI OLUN" ÇAĞRISI
Terör örgütü, meşru operasyonlar karşısında aldığı yenilgiyi durdurabilmek adına Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ni de manipüle etmeye yeltendi. Yapılan açıklamada; "Soykırıma karşı Kürtlerin gösterdiği bu direnişe başta BM, AB olmak üzere tüm insanlığın sahip çıkması çağrımızdır. Aksi durumda uluslararası güçlerin sessizliği katliama onay vermedir" denilerek, uluslararası toplum üzerinde baskı kurulmaya çalışıldı.