KCK'nın Halep planı çöktü: Örgütten 'DEAŞ saldırısı' yalanı

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan terör örgütü YPG/SDG, Suriye milli hükümetinin başlattığı kararlı operasyonlar neticesinde köşeye sıkıştı. Sahada ağır darbeler alan örgüt, uluslararası destek devşirebilmek adına kirli bir dezenformasyon mekanizmasını devreye sokarak, Suriye ordusunun meşru operasyonlarını "DEAŞ saldırısı" şeklinde pazarlamaya kalkıştı.

Müzakere Masasını Sivilleri Vurarak Devirdiler

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak özerklik hayali peşinde koşan terör örgütü, Şam ile entegrasyon görüşmelerini Halep'te sivillere saldırarak sabote etti. Sivilleri hedef alarak masayı deviren örgüte karşı Suriye ordusu, SDG'yi "meşru hedef" ilan ederek Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta kapsamlı bir harekat başlattı. Kuşatma altında nefessiz kalan örgüt, bir yandan "Barış Süreci sabote ediliyor" yalanına sarılırken, diğer yandan Suriye ordusunun operasyonlarını dünyaya "DEAŞ saldırısı" olarak pazarlamaya kalkıştı.

KCK'dan Manipülasyon Dolu Açıklamalar

Terör örgütünün üst yapılanması KCK, Halep'teki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış hamlelerini ve Suriye'nin operasyonlarını hedef aldı. Örgüt, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan bozgunu gizlemek amacıyla, Suriye ordusunun müdahalesini "DEAŞ saldırısı" olarak nitelendirerek Batı kamuoyunun vicdanına oynamaya çalıştı.

Açıklamada yer alan, "Halep'te DEAŞ'ı yenen Kürtlere, Suriye rejimi ve Türk devletinin yeni ortak planıyla saldırması ikinci bir DEAŞ saldırısıdır" ifadeleriyle, sahadaki askeri gerçeklikler çarpıtılmak istendi.