İstanbul'da sağanak, fırtına, dolu! Balkon çöktü ağaçlar devrildi: Peş peşe kaza haberleri ve kar uyarısı
İstanbul yağışlı havanın etkisi altında. Megakentte fırtına ve sağanak ile beraber ağaçlar devrildi. Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Bahçelievler'de bir binanın balkonu çökerken; Anadolu Yakası'nda yer yer dolu yağışı görüldü. Kaza haberleri de peş peşe geldi. Yağışın akşam saatinden itibaren kara dönmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Daha önce tahliye edilen bir binanın balkonu çöktü.
Megakentte yağmurla birlikte kaza haberleri de peş peşe geldi.
Öte yandan MGM ve AKOM akşam saatleri için kar uyarısında bulundu.
İşte dakika dakika İstanbul'da son durum...
CANLI ANLATIM
İSTANBUL'A KAR UYARISI
MGM'nin uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. İstanbul'da gün boyu kuvvetli yağmur beklendiğini duyuran AKOM, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağacağını açıkladı.
İstanbul'da yarın kuvvetli kar beklendiğini duyuran AKOM, sabah saat 06.00'dan itibaren il genelinde karın etkili olacağını da açıkladı. Meteoroloji verilere göre yarın İstanbul'un 0 derece olması beklenirken kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arasında olacağı öngörülüyor.
SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI
İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. TEM Otoyolu'nda FSM istikametine seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALDI
Zeytinburnu'nda sağanak ve fırtınanın etkili olduğu saatlerde 3 ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalarak yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÜSKÜDAR'I DOLU VURDU
Üsküdar'da etkili olan dolu yağışı yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü.
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak, yer yer dolu yağışıyla devam etti.
Üsküdar'da aniden bastıran dolu nedeniyle yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü.
Bir halı sahanın dolu yağışı sonucu beyaza büründüğü anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
BALKON ÇÖKTÜ!
Bahçelievler'de 6 katlı binanın iki katındaki balkonlarda çökme meydana geldi, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.
Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.
BEYKOZ'DA AĞAÇ DEVRİLDİ
Beykoz'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
SAĞANAK NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde yağışın ardından yol çöktü. Bazı araçlar oluşan çukura girdi. Çukura giren araçlar, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılırken, yol belediye ekipleri tarafından kapatıldı.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ: YER YER DOLU GÖRÜLDÜ
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.
Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.
Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.
Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı. Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yola biriken su nedeniyle sürücülerin temkinli seyrettikleri gözlendi. Kentin bazı bölgelerinde dolu yağarken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.