İstanbul'da sağanak, fırtına, dolu! Balkon çöktü ağaçlar devrildi: Peş peşe kaza haberleri ve kar uyarısı

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ: YER YER DOLU GÖRÜLDÜ

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.







Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı. Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yola biriken su nedeniyle sürücülerin temkinli seyrettikleri gözlendi. Kentin bazı bölgelerinde dolu yağarken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.