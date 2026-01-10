Son dakika: Halep’te provokasyonun perde arkası: 10 aylık müzakere nasıl sabote edildi
Suriye’nin Halep kentinde PKK/YPG işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin güvenlik kaynakları, 10 aylık müzakere sürecinin örgüt tarafından nasıl sabote edildiğini ve Kandil’in sivilleri hiçe sayan stratejisini gözler önüne seren çarpıcı detaylar paylaştı.
Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan sıcak gelişmelere dair güvenlik kaynaklarından çarpıcı detaylar paylaşıldı. Takivim'in ulaştığı bilgilere göre 10 aylık müzakere sürecinin nasıl baltalandığını ve Kandil'in sivilleri hiçe sayan stratejisini ortaya koyan bilgiler, bölgedeki tansiyonun perde arkasını aydınlattı.
10 AYLIK SABIR VE MÜZAKERE SÜRECİ
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye hükümeti, 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde PKK/YPG'nin Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini çatışmasız bir şekilde terk etmesi için karşı tarafla yaklaşık 10 aydır çeşitli seviyelerde siyasi müzakereler yürüttü.
Ancak terör örgütünün bu süreçte dürüst bir tavır sergilemek yerine masada zaman kazanmaya çalıştığı, sahada ise Halep şehir merkezine yönelik saldırılarıyla bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve sivilleri tehdit etmeyi sürdürdüğü tespit edildi. Halep'teki bu bölünmüşlüğün sadece güvenlik ve istikrara değil, bölgenin ekonomik kalkınmasına da ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.
OPERASYON KARARI VE SİVİL ÖNCELİĞİ
Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yol kontrol noktalarına yönelik gerçekleştirdiği son saldırılar, bardağı taşıran son damla oldu. 5 Ocak 2026 itibarıyla yükselen tansiyonun ardından Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün bu iki mahalleden çıkarılması amacıyla sınırlı bir operasyon planladı.
Operasyonun planlama ve icra aşamalarında bölgedeki Kürtler dahil tüm Suriye vatandaşlarının zarar görmemesi öncelikli tutulurken, sivil kayıpların önüne geçilmesi için azami gayret sarf edildiği bildirildi.
MİT'İN UZLAŞI ÇABALARI VE ÖRGÜTÜN İKİYÜZLÜ TAVRI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, olayların başladığı ilk andan itibaren uzlaşı ve diyalog yolu ile çatışmaların sonlanması için yoğun çaba gösterdi. Uzlaşı çabalarının bir ayağı olarak terör örgütü SDG tarafıyla çeşitli kanallardan irtibat kuruldu. Bu süreçte SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed gibi isimlerin uzlaşıya açık bir tavır sergilediği görüldü.
KANDİL'DEN "KALIN VE SAVAŞIN" TALİMATI
Harekatın ilk aşamalarında Eşrefiye mahallesi boşaltıldı ve Şeyh Maksud'un dış mahalleleri ciddi bir çatışma yaşanmadan temizlendi. Ancak Şeyh Maksud mahallesi kuşatıldıktan sonra sürece Kandil'in doğrudan müdahale ettiği belirlendi. Kandil yönetiminden bölgede sıkışan unsurlarına "kalın ve savaşın" talimatı geldiği, bu talimatla birlikte uzlaşı zemininden tamamen uzaklaşıldığı bildirildi.
Suriye ordusunun sivil hassasiyetini sürdürmesine rağmen, terör örgütü PKK'nın uzlaşı yerine çatışmayı önceleyen tavrı nedeniyle yaşanan tüm kayıpların sorumluluğunun Kandil'e ait olduğu vurgulandı.
HASTANELER VE SİVİLLER CANLI KALKAN YAPILDI
Güvenlik kaynakları, terör örgütünün kirli taktiklerine dair şu detayları paylaştı:
PKK, Kürt mahallelerindeki insanları "canlı kalkan ve atış mevzisi" olarak kullanarak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
Şeyh Maksud'un büyük bölümünde kontrol sağlanmasına rağmen, PKK kadroları hastane ve çevresindeki binalara yerleşerek hasta ve yaralıların hayatını hiçe saymaktadır.
Suriye ordusunun sivil kaybına izin vermeme çabası, PKK tarafından suistimal edilerek hastanenin sığınak olarak kullanılmasına neden olmaktadır.
Bölgedeki tüneller aracılığıyla saklandıkları noktalardan keskin nişancı atışları yapan PKK'lılar, pek çok Suriye güvenlik görevlisini şehit etmiştir.
"ETNİK ÇATIŞMA" DEĞİL, "KAYNAK SÖMÜRÜSÜ"
Terör örgütü PKK'nın bölgedeki olayları "Kürt halkına yönelik etnik bir saldırı" gibi yansıtmaya çalıştığına dikkat çeken kaynaklar, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çatışmaların esas sebebinin PKK'nın Suriye'nin geleceğini ve kaynaklarını sömürme kaygısı olduğu ifade edildi. Kürt halkının Suriye'nin asli bir unsuru olduğu, rejimin yıkılmasından sonra etnik ve dini temelli ayrıştırıcı politikaların terk edildiği hatırlatıldı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine vurgu yapılan açıklamada, güvenlik kaynakları yaşanan bu provokatif olayların süreci akamete uğratamayacağını ve Türkiye'nin stratejik vizyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.