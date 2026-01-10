Son dakika: Halep’te provokasyonun perde arkası: 10 aylık müzakere nasıl sabote edildi

Suriye 'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan sıcak gelişmelere dair güvenlik kaynaklarından çarpıcı detaylar paylaşıldı. Takivim'in ulaştığı bilgilere göre 10 aylık müzakere sürecinin nasıl baltalandığını ve Kandil'in sivilleri hiçe sayan stratejisini ortaya koyan bilgiler, bölgedeki tansiyonun perde arkasını aydınlattı.

10 AYLIK SABIR VE MÜZAKERE SÜRECİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye hükümeti, 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde PKK/YPG'nin Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini çatışmasız bir şekilde terk etmesi için karşı tarafla yaklaşık 10 aydır çeşitli seviyelerde siyasi müzakereler yürüttü.

Ancak terör örgütünün bu süreçte dürüst bir tavır sergilemek yerine masada zaman kazanmaya çalıştığı, sahada ise Halep şehir merkezine yönelik saldırılarıyla bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve sivilleri tehdit etmeyi sürdürdüğü tespit edildi. Halep'teki bu bölünmüşlüğün sadece güvenlik ve istikrara değil, bölgenin ekonomik kalkınmasına da ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

OPERASYON KARARI VE SİVİL ÖNCELİĞİ

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yol kontrol noktalarına yönelik gerçekleştirdiği son saldırılar, bardağı taşıran son damla oldu. 5 Ocak 2026 itibarıyla yükselen tansiyonun ardından Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün bu iki mahalleden çıkarılması amacıyla sınırlı bir operasyon planladı.

Operasyonun planlama ve icra aşamalarında bölgedeki Kürtler dahil tüm Suriye vatandaşlarının zarar görmemesi öncelikli tutulurken, sivil kayıpların önüne geçilmesi için azami gayret sarf edildiği bildirildi.