CHP'li belediyelerde su fiyatları enerjiyi solladı! "Bedava vereceğiz" dediler... 6 yılda 16 kez zam yaptılar

Muhalefet belediyelerinin küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı bahanesinin arkasına sığınarak yıllardır yapmadıkları su yatırımları vatandaşa pahalıya mal oldu.



Bugün konutlarda tüketilen suyun metreküpü Ankara'da 156, İstanbul'da ise 52 TL'ye ulaşırken bu rakamlar enerji başta olmak üzere pek çok emtianın fiyatını da solladı. Bugün Ankara'da 1 metreküp su 156 TL'ye vatandaşa satılırken, devletin uyguladığı desteklemeler sayesinde 1 metreküp doğalgaz 11 TL, 1 kilovatsaat elektrik 2.6 TL, 1 litre benzin 54 TL'ye vatandaşa ulaştırılıyor.

Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor (AA) Küresel iklim değişikliğinin etkileri yıllardır hissedilirken buna karşı önlem almayıp sadece izleyen muhalefet belediyeleri bugün büyük kentlerde vatandaşın susuz kalmasına sebep oldu. Bu da yetmezmiş gibi "seçildiğimizde suyu bedava yapacağız" diyen belediyeler bugün vatandaşına Türkiye'nin en pahalı suyunu ulaştırır hale geldi.



Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Türkiye'nin ithalat kalemlerinin başında gelen enerji fiyatlarını dahi sollayan su fiyatları, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi birçok kalemi geride bıraktı.