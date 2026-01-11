Uyuşturucu ağı İBB'ye sıçradı! İmamoğlu'nun Londra'ya milyonlar kaçırdığı jetteki ünlüler sorguda: Villada ve yatta "SİSTEM" partileri





"EKO"SİSTEMİN LONDRA'YA KAÇIRDIĞI MİLYONLAR MERCEK ALTINDA



Operasyonu derinleştiren savcılık, İmamoğlu'nun yolsuzluk ekibiyle jetle yolculuk yapan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile partilere katılan Ceren Alper'i de gözaltına aldı.







Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz'ün tutuklanan Rabia Karaca ve Merve Eryiğit ile aynı jette olduğu, özel jette İBB yolsuzluk soruşturmasındaki sanıklar Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış'ın da bulunduğu tespit edildi. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper sorguya alındı.



Emniyette gözaltında tutulan isimlere İBB soruşturmasına yansıyan ve özel jetle yurtdışına kaçırıldığı belirtilen milyon dolarla ilgili soruların yöneltileceği öğrenildi.



YURT DIŞINDA NEREYE GİDİLDİ, KİM KARŞILADI?

Savcılık, İBB'ye uzanan soruşturmada ünlü ve fenomen isimlere özel jette yolcuların dışında nelerin bulunduğunu, Londra'da kendilerini kimlerin karşıladığını, İBB soruşturmasındaki tutuklu sanıkların nerede konakladıkları gibi soruları yönelteceği öğrenildi.



"SİSTEM" İLE HANGİ ÜNLÜLER TEMASTA? BİRÇOK DELİL TOPLANDI



Ayrıca Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirip, gözaltına alınan ünlü ve fenomenler ile Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimler arasındaki bağlantılarla ilgili birçok delil de topladığı öğrenildi.