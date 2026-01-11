Uyuşturucu ağı İBB'ye sıçradı! İmamoğlu'nun Londra'ya milyonlar kaçırdığı jetteki ünlüler sorguda: Villada ve yatta "SİSTEM" partileri
Ünlüleri ve fenomenleri kapsayan uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturması İBB'ye uzandı. Son dalga operasyonda gözaltına alınan fenomen Rabia Karaca savcılıktaki ifadesinde döküldü. İmamoğlu'nun para kasaları Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal ve İBB soruşturmasında adı geçen iş adamlarıyla villada ve yatta parti yaptıklarını anlattı. Dahası Gülibrahimoğlu'nun İmamoğlu'nun vurgun paralarını Londra'ya kaçırdığı jetten Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Merve Eryiğit gibi isimler çıktı. Soruşturma derinleşti, fenomenlere Londra'ya kaçırılan paralar soruldu. Savcılık çok sayıda delil elde etti.
Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in İmamoğlu'nun A takımıyla iki kez aynı jette seyahat ettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen uçuş bilgilerine göre, Rabia Karaca'nın olduğu ilk seyahat 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti.
Seyahatte Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal vardı. Rabia Karaca, 28 Eylül 2023 tarihinde de jetteydi.
Yolsuzluk soruşturmasında jetlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, "Hayatımda hiçbir siyasetçi tanımadım, bahsi geçen siyasetçiyle hiçbir ilişkim ve ilişiğim yok. Ben onu hayatımda yüz yüze bile görmedim" demişti.
Ancak 28 Aralık'ta gözaltına alınan Karaca, jette yolculuk yaptığının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bilgiler verdi.
SABAH'tan Halit Turan'ın haberine göre; Rabia Karaca ifadesinde, jette Ekrem İmamoğlu'nun A Takımıyla yaptığı seyahatlerin detaylarını anlattı.
İMAMOĞLU'NUN KASALARIYLA HEM VİLLADA HEM DE YATTA PARTİLEDİ
Karaca ayrıca Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal'ın aralarında bulunduğu isimlerle İBB soruşturmasında adı geçen bir iş adamına ait villadaki partilere katıldığını söyledi. Karaca bunun yanı sıra, aynı ekiple birlikte yatta da düzenlenen partileri katıldığını belirterek isimleri ifşa etti.
"EKO"SİSTEMİN LONDRA'YA KAÇIRDIĞI MİLYONLAR MERCEK ALTINDA
Operasyonu derinleştiren savcılık, İmamoğlu'nun yolsuzluk ekibiyle jetle yolculuk yapan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile partilere katılan Ceren Alper'i de gözaltına aldı.
Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz'ün tutuklanan Rabia Karaca ve Merve Eryiğit ile aynı jette olduğu, özel jette İBB yolsuzluk soruşturmasındaki sanıklar Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış'ın da bulunduğu tespit edildi. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper sorguya alındı.
Emniyette gözaltında tutulan isimlere İBB soruşturmasına yansıyan ve özel jetle yurtdışına kaçırıldığı belirtilen milyon dolarla ilgili soruların yöneltileceği öğrenildi.
YURT DIŞINDA NEREYE GİDİLDİ, KİM KARŞILADI?
Savcılık, İBB'ye uzanan soruşturmada ünlü ve fenomen isimlere özel jette yolcuların dışında nelerin bulunduğunu, Londra'da kendilerini kimlerin karşıladığını, İBB soruşturmasındaki tutuklu sanıkların nerede konakladıkları gibi soruları yönelteceği öğrenildi.
"SİSTEM" İLE HANGİ ÜNLÜLER TEMASTA? BİRÇOK DELİL TOPLANDI
Ayrıca Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirip, gözaltına alınan ünlü ve fenomenler ile Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimler arasındaki bağlantılarla ilgili birçok delil de topladığı öğrenildi.
İŞTE PARALARI KAÇIRDIKLARI AN!
30 Ekim 2022'de Murat Gülibrahimoğlu ve İBB soruşturmasındaki isimlerle özel jete binen Rabia Karaca'nın jette çektirdiği fotoğrafları da 10 gün sonra sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
Fotoğraflarda Rabia Karaca'nın elinde kadehle yolculuk yaparken poz verdiği, kokpitten de fotoğrafları sosyal medya hesabına eklediği görüldü.