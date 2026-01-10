X’ten İran’a darbe! Sokaklar karıştı bayrak değişti: Pehlevi'nin çağrısına dikkat
İran’da rejim karşıtı gösteriler sürerken, devrik hanedanın veliahtı Rıza Pehlevi’nin “şehirleri ele geçirme” çağrısının ardından X platformu da dikkat çeken bir adım attı. İran bayrağı emojisinin 1979 öncesine ait “Aslan ve Güneş” sembolüyle değiştirileceği açıklandı. Kısa süre içinde platformda İran bayrağı değişti.
İran'da rejim karşıtı protestolar alevlenirken X sosyal medya platformundan ilginç bir hamle geldi.
PEHLEVİ'DEN ŞEHİRLERİ ELE GEÇİRME ÇAĞRISI
Devrik hanedanın veliahtı Rıza Pehlevi bu sabah X hesabından yaptığı paylaşımda İranlılara bu akşam sokaklara çağırmış ve "Artık hedefimiz yalnızca sokağa çıkmak değil; şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları elde tutmaya hazırlanmak." demişti.
X İRAN BAYRAĞINI DEĞİŞTİRDİ
X ise dikkat çeken bir hamleyle İran bayrağını değiştirdi.
X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, bir kullanıcının İran bayrağı emojisine yönelik değişiklik talebine yanıt verdi. Bier açıklamasında, platformda kullanılan mevcut İran bayrağı emojisinin, 1979 İran Devrimi'nden önce resmi olarak kullanılan "Aslan ve Güneş" sembollü bayrakla değiştirileceğini ifade etti.