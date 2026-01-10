X’ten İran’a darbe! Sokaklar karıştı bayrak değişti: Pehlevi'nin çağrısına dikkat

Pehlevi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PEHLEVİ'DEN ŞEHİRLERİ ELE GEÇİRME ÇAĞRISI

Devrik hanedanın veliahtı Rıza Pehlevi bu sabah X hesabından yaptığı paylaşımda İranlılara bu akşam sokaklara çağırmış ve "Artık hedefimiz yalnızca sokağa çıkmak değil; şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları elde tutmaya hazırlanmak." demişti.