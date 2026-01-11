Emekliye yüksek ödeme yolu açıldı! Promosyona taban aylık zammı | Hangi banka ne kadar veriyor?

Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak almaya hazırlanan emeklilere bir de daha yüksek promosyon yolu açıldı. Emeklilerde 16 bin 881 lira seviyesinde bulunan taban aylığın 20 bin liraya yükseltilecek olması, çok sayıda emeklinin promosyonunu artıracak. Bankalar, '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira üzeri' olmak üzere 4 farklı maaş dilimine göre farklı promosyon ödüyor. Bu maaş dilimlerine göre sırasıyla en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira veriliyor. Kampanyalarla bankaların çoğu bu tutarların üstünü veriyor. Emeklilere sunulan avantaj 60 bin liraya kadar çıkıyor.

Türk Lirası (AA) DUL VE YETİMLERİN DE ARTTI En düşük aylık düzenlemesi sayesinde tüm emekliler promosyonda en üst maaş dilimine geçmiş olacak. 4.9 milyon kişiyi ilgilendiren taban aylık artışıyla aylık kazancı 20 bin liraya ulaşan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, artık en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Böylece promosyon kazancı artacak. Yüzde 75 ölüm aylığı alanlarda da en düşük taban aylık 15 bin lira olacağı için, bu kapsamda bulunanlar da artık 15 bin-19 bin 999 lira arası maaş dilimi için belirlenen promosyonu alabilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlarda da en düşük aylık 10 bin liraya çıktığı için, geliri bu düzenlemeyle 10 bin lirayı aşanlar da promosyonda bir üst maaş dilimine geçmiş olacak.