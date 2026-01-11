Emekliye yüksek ödeme yolu açıldı! Promosyona taban aylık zammı | Hangi banka ne kadar veriyor?
Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak almaya hazırlanan emeklilere bir de daha yüksek promosyon yolu açıldı. 4.9 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren taban aylık zammı, kapsamındaki emeklilerin, dul ve yetimlerin promosyon kazancını artıracak. Aylık geliri 20 bin liraya ulaşan emeklilere, en üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma yolu açılacak. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, bankadan güncelleme yapacak.
Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak almaya hazırlanan emeklilere bir de daha yüksek promosyon yolu açıldı. Emeklilerde 16 bin 881 lira seviyesinde bulunan taban aylığın 20 bin liraya yükseltilecek olması, çok sayıda emeklinin promosyonunu artıracak. Bankalar, '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira üzeri' olmak üzere 4 farklı maaş dilimine göre farklı promosyon ödüyor. Bu maaş dilimlerine göre sırasıyla en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira veriliyor. Kampanyalarla bankaların çoğu bu tutarların üstünü veriyor. Emeklilere sunulan avantaj 60 bin liraya kadar çıkıyor.
DUL VE YETİMLERİN DE ARTTI
En düşük aylık düzenlemesi sayesinde tüm emekliler promosyonda en üst maaş dilimine geçmiş olacak. 4.9 milyon kişiyi ilgilendiren taban aylık artışıyla aylık kazancı 20 bin liraya ulaşan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, artık en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Böylece promosyon kazancı artacak. Yüzde 75 ölüm aylığı alanlarda da en düşük taban aylık 15 bin lira olacağı için, bu kapsamda bulunanlar da artık 15 bin-19 bin 999 lira arası maaş dilimi için belirlenen promosyonu alabilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlarda da en düşük aylık 10 bin liraya çıktığı için, geliri bu düzenlemeyle 10 bin lirayı aşanlar da promosyonda bir üst maaş dilimine geçmiş olacak.
NASIL GÜNCELLENECEK?
Taban aylık artışıyla daha yüksek promosyon alma imkanı elde edenler, düzenleme hayata geçtikten sonra güncelleme yapabilecek. Bunun için bankaya yenileme başvurusu gerekecek. Banka önce iade tutarını hesaplayacak. Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarını 36'ya bölecek. Çıkan rakamı, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpacak. Banka bu tutarı ya iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alınacak yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak.
PROTOKOL YENİLENİR Mİ?
Yeni taban aylık düzenlemesiyle promosyonda en üst maaş diliminin altında hiçbir emeklinin kalmayacak olması, yeni protokol beklentilerini artırdı. SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalayarak hem maaş dilimlerini hem de bunlara göre ödenecek taban promosyon tutarını güncellemesi bekleniyor. Böylece emeklilerin promosyon kazancı daha da büyüyecek.
EN ÜST MAAŞ DİLİMİ NE KADAR ÖDEME ALIYOR
Akbank: 15.000 TL promosyon ve 15.000 TL'ye varan ek ödül.
Albaraka Türk: 15.600 TL promosyon ve 9.400 TL'ye varan ek ödül.
Denizbank: 12.000 TL promosyon ve 15.000 TL'ye varan ek ödül.
Garanti BBVA: 15.000 TL promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus.
Halkbank: 12.000 TL promosyon, faizsiz 30.000 TL kredi, kartla harcamaya 35.000 TL'ye varan indirim ve yeni fatura talimatına 3.500 TL'ye varan puan. Toplam 60.000 TL'ye varan avantaj.
ING: 15.000 TL promosyon ve 13.000 TL'ye varan ek ödül.
İş Bankası: 15.000 TL promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek ödül.
Kuveyt Türk: 24.000 TL promosyon ve 3 bin 500 TL'ye varan altın puan.
Şekerbank: 12.000 TL promosyon ve 15.500 TL'ye varan ek ödül.
QNB: 20.000 TL promosyon, 8 bin TL ek ödül ve kartla harcamaya 3.000 TL iade.
Türkiye Finans: 27.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödül, emekli yakınını getirenlere de toplamda 2.500 TL.
Vakıfbank: 12.000 TL promosyon, kartla harcamaya toplam 12.000 TL nakit ödeme ve 6.000 TL ekstre indirimi.
Vakıf Katılım: 20.000 TL aylığa 12.000 TL promosyon. 40.000 TL üstü aylığa ise 18.500 TL.
Yapı Kredi: 15.000 TL promosyon ve 15.000 TL'ye varan ek ödül.
İŞTE PROMOSYONDAKİ MAAŞ DİLİMLERİ
10.000 TL'nin altı maaş: En az 5.000 TL promosyon
10.000-14.999 TL arası maaş: En az 8.000 TL promosyon
15.000-19.999 TL arası maaş: En az 10.000 TL promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş: En az 12.000 TL promosyon