Grok soydu Elon Musk paylaştı! Bir skandal da Starmer'a

Elon Musk 'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X ve platformun yapay zeka aracı Grok, yapay zeka ile üretilen cinsel içerikli ve "deepfake" görüntüler nedeniyle gündemden düşmüyor. Özellikle gerçek kişilerin fotoğraflarının kullanılarak bikini veya uygunsuz şekilde gösterildiği görseller büyük tepki topladı.

Tepkilerin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer , bu tür içerikleri "iğrenç ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Starmer, X'in Grok üzerindeki denetimleri artırması gerektiğini söyledi ve İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom'dan gerekli tüm adımların atılmasını istedi.

Elon Musk paylaşımı, Takvim.com.tr

MUSK'TAN SKANDAL SAVUNMA

Bu açıklamalara Elon Musk'tan akılalmaz bir cevap geldi. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, eleştirilerin ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olduğunu savundu. Musk, bir kullanıcı paylaşımını alıntılayarak "Sadece ifade özgürlüğünü bastırmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Alıntılanan paylaşımda, Google'ın Gemini ve OpenAI'ın ChatGPT gibi diğer yapay zeka araçlarının da benzer şekilde insanların bikini giydirilmiş görüntülerini üretebildiği hatırlatıldı. Paylaşımda, Starmer'ın yapay zekâ ile oluşturulmuş bikini görselleri örnek olarak yer aldı ve şu soru soruldu: "Keir Starmer neden özellikle Grok ve X'e odaklanıyor?"