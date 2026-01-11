Meteoroloji uyardı: 68 il için şiddetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da kar aniden bastıracak

68 İl İçin Sarı Kodlu Alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "MeteoUyarı" sistemi kapsamında, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller şunlar:
|Adana
|Afyonkarahisar
|Ağrı
|Ankara
|Antalya
|Artvin
|Aydın
|Balıkesir
|Bilecik
|Bingöl
|Bitlis
|Bolu
|Burdur
|Bursa
|Çanakkale
|Çankırı
|Denizli
|Diyarbakır
|Edirne
|Erzincan
|Erzurum
|Eskişehir
|Giresun
|Gümüşhane
|Hakkari
|Isparta
|Mersin
|İstanbul
|İzmir
|Kars
|Kastamonu
|Kayseri
|Kırklareli
|Kırşehir
|Kocaeli
|Konya
|Kütahya
|Manisa
|Muğla
|Muş
|Nevşehir
|Niğde
|Ordu
|Rize
|Sakarya
|Samsun
|Siirt
|Sinop
|Sivas
|Tekirdağ
|Trabzon
|Tunceli
|Uşak
|Van
|Yozgat
|Zonguldak
|Aksaray
|Bayburt
|Karaman
|Kırıkkale
|Batman
|Şırnak
|Bartın
|Ardahan
|Iğdır
|Yalova
|Karabük
|Düzce