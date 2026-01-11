PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji uyardı: 68 il için şiddetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da kar aniden bastıracak

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un da aralarında bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı verildi. Raporda şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Uzmanlar ise megakentte pazartesi günü kar yağışının beklendiğini yağışın kısa sürede etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında kalan tüm bölgelerde yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

68 İl İçin Sarı Kodlu Alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "MeteoUyarı" sistemi kapsamında, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şunlar:
Adana Afyonkarahisar Ağrı Ankara
Antalya Artvin Aydın Balıkesir
Bilecik Bingöl Bitlis Bolu
Burdur Bursa Çanakkale Çankırı
Denizli Diyarbakır Edirne Erzincan
Erzurum Eskişehir Giresun Gümüşhane
Hakkari Isparta Mersin İstanbul
İzmir Kars Kastamonu Kayseri
Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya
Kütahya Manisa Muğla Muş
Nevşehir Niğde Ordu Rize
Sakarya Samsun Siirt Sinop
Sivas Tekirdağ Trabzon Tunceli
Uşak Van Yozgat Zonguldak
Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale
Batman Şırnak Bartın Ardahan
Iğdır Yalova Karabük Düzce
RÜZGAR FIRTINA SEVİYESİNE ÇIKACAK

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli eseceği, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlere döneceği bildirildi. Yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın hızının 50 ila 80 km/saat arasında olacağı öngörülüyor.

SICAKLIK BATIDA DÜŞÜYOR KARADENİZ'DE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, Doğu Karadeniz'de ise 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği, bununla birlikte pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Pazartesi günü itibarıyla soğuk ve karlı havanın batı bölgeleri etkisi altına alacağını belirterek İstanbul için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şen, kar yağışının ani şekilde bastırabileceğini ifade ederek, Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilmesinin faydalı olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, stratosferdeki kutupsal vorteksin bozulmaya başladığını ve bunun önümüzdeki iki hafta boyunca etkisini gösterebileceğini belirtti. Bu durumun soğuk Arktik havasının daha düşük enlemlere inmesine neden olabileceğini vurgulayan Şen, Avrupa'yı etkileyen sistemin Türkiye'de de aralıklı kar yağışlarına yol açacağını ifade etti.

İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri kar yağışının etkili olacağını ve yerde örtü oluşturabileceğini belirten Şen, şehir içi trafiğin azaltılması için okulların kapalı olmasının olumlu olacağını dile getirdi. Şen, "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

11 OCAK PAZAR BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara'da Yağmur Yerini Kara Bırakıyor

Marmara Bölgesi genelinde hava çok bulutlu. Yağışlar yağmurla başlayacak, ilerleyen saatlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Bölgenin güney ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşam saatlerinden sonra kar yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Çanakkale: Çok bulutlu, akşamdan itibaren karlakarışık yağmur ve kar. Yerel kuvvetli yağış uyarısı var.
İstanbul: Çok bulutlu, yağmurla başlayıp gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Kırklareli: Yağmur, zamanla karlakarışık yağmur ve kar. Yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.

Ege'de Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Ege Bölgesi genelinde yağışlı hava hâkim olacak. Yağışlar kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. İzmir ve Manisa dışında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney kesimlerde rüzgar zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak.

Afyonkarahisar: Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar.
Denizli: Aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmur.
İzmir: Aralıklı sağanak yağışlı.
Muğla: Aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış bekleniy

Akdeniz'de Sağanaklar Etkisini Artırıyor

Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek. Yerel kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Adana: Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Antalya: Aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli.
Hatay: Öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor.
Isparta: Yağmur ve karlakarışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerel kuvvetli.

İç Anadolu'da Kar ve Fırtına Bir Arada

İç Anadolu Bölgesi genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar yağmurdan karla karışık yağmur ve kara dönecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara: Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar. Yerel kuvvetli yağış.
Eskişehir: Benzer şekilde yağmurdan kara dönüş.
Kayseri: Akşamdan sonra yağmur, yükseklerde kar; gece saatlerinde kuvvetli.
Konya: Aralıklı yağmurlu, yerel kuvvetli yağış uyarısı var.

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış

Batı Karadeniz genelinde aralıklı yağmur beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yağışların sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Bolu: Karla karışık yağmur ve kar, yerel kuvvetli.
Düzce: Yağmur ve sağanak, yerel kuvvetli.
Sinop: Aralıklı yağmur ve sağanak.
Zonguldak: Yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Sel ve Çığ Uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak etkili olacak, iç ve yüksek kesimlerde kar görülecek. Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: Yağmurdan kara dönen yağış, yerel kuvvetli.
Rize: Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: Sağanak yağışlı, iç kesimlerde kar.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu'da Kar Don ve Çığ Riski

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin batısı ile Ağrı, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Buzlanma, don ve sis olaylarına karşı dikkatli olunması isteniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde çığ riski sürüyor.

Erzurum: Öğleden sonra aralıklı kar yağışı.
Kars: Parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: Sabah saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmur.
Van: Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu'da Yağmur Hakim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kuzeyin yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur görülebilir.

Batman: Aralıklı yağmurlu.
Diyarbakır: Yağmur, karla karışık yağmur; yükseklerde kar.
Gaziantep: Aralıklı yağmurlu.
Mardin: Gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

