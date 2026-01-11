Meteoroloji uyardı: 68 il için şiddetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da kar aniden bastıracak

11 OCAK PAZAR BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara'da Yağmur Yerini Kara Bırakıyor

Marmara Bölgesi genelinde hava çok bulutlu. Yağışlar yağmurla başlayacak, ilerleyen saatlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Bölgenin güney ve doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; akşam saatlerinden sonra kar yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Çanakkale: Çok bulutlu, akşamdan itibaren karlakarışık yağmur ve kar. Yerel kuvvetli yağış uyarısı var.

İstanbul: Çok bulutlu, yağmurla başlayıp gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kırklareli: Yağmur, zamanla karlakarışık yağmur ve kar. Yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.