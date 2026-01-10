Can Yaman'ın üstünden uyuşturucu çıktı! Selen Görgüzel de gözaltında | Bebek Otel ve Maslak Klein Phönix'e baskın

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması genişliyor.

Bu kapsamda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bebek Otel'e ikinci baskın! Uyuşturucu soruşturmasında Selen Görgüzel dahil 4 isme gözaltı!

Daha önce operasyon düzenlenen Bebek Otel'e ve Maslak Klein Phönix isimli gece kulübünün de aralarında olduğu mekanlara baskın yapıldı.