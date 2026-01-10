Can Yaman'ın üstünden uyuşturucu çıktı! Selen Görgüzel de gözaltında | Bebek Otel ve Maslak Klein Phönix'e baskın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam Nilüfer Batur Tokgöz gibi isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 3 ismin İBB yolsuzluk iddianamesinin firarisi Murat Gülibrahimoğlu’nun özel jetiyle uçuş yaptığı tespit edildi. Öte yandan Bebek Otel ve Maslak Klein da aralarında olduğu mekanlara operasyon düzenlendi. Ünlü oyuncu Can Yaman'ında ihbar üzerine gözaltına alındığı ve üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması genişliyor.
Bu kapsamda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce operasyon düzenlenen Bebek Otel'e ve Maslak Klein Phönix isimli gece kulübünün de aralarında olduğu mekanlara baskın yapıldı.
SELEN GÖRGÜZEL GÖZALTINDA
Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programında elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Görgüzel ile birlikte sunucu Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltına alındı.
İBB FİRARİSİNİN JETİNDE YOLCULUK YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir detaya ulaşıldı. Selen Görgüzel , Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyor.
CAN YAMAN GÖZALTINDA
Öte yandan ünlü oyuncu Can Yaman'ın da gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında gözaltına alınan Can Yaman hakkında uyuşturucu kullandığına dair suçlamaların olduğu bir ihbar ve ifadenin olduğu da öğrenildi.
CAN YAMAN'IN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Hürriyet Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre savcılık, soruşturma kapsamında Can Yaman hakkında gözaltı kararı vermedi. Ancak Bebek Otel'in arasında olduğu 9 mekana arama talimatı verildi. Jandarma tarafından bir gece kulübüne yapılan arama sırasında mekanda bulunan Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Can Yaman bu nedenle gözaltına alındı.
BEBEK OTELE JANDARMA OPERASYONU
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan, uyuşturucu ve fuhuş üssüne döndüğü öne sürülen Bebek Otel'e bir operasyon daha düzenlendi.
Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi.
Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.
MASLAK KLEİN'E OPERASYON: 2 GÖZALTI
Maslak Klein Phönix adlı mekana da saat 02.30'da baskın yapıldı.
Narkotik masasında görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alınan eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.
Klein Phönix adlı gece kulübüne yapılan operasyon sonucu işletmecisi Burak Fahri Yön ve yetkili mesul müdür Ayşe Tarım gözaltına alındı.
Mekanlara yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi.