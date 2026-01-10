İran karışıyor! Trump ateş açmakla tehdit etti! Amerikan basını: Hava saldırısı planlanıyor
İran'da sokaklar karışıyor. Protestocular ile rejim güçleri arasında gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ise tehditlerini sürdürüyor. Rıza Pehlevi ise halkı cumartesi gecesi sokaklara çağırdı ve "Amacımız sokaklara çıkmak değil, şehir merkezlerini ele geçirmek" dedi. İran'da pek çok bölgede dün gece rejim yanlısı eylemler de düzenlendi. İki grup arasında çatışmalar artarken Amerikan basını ABD'nin bu gece İran'a hava saldırısı planladığını belirtti.
İran'da devam eden rejim karşıtı protestolar, ABD'nin Tahran'a yönelik tehditleri ve Hamaney'in karşı açıklamaları… İran'da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor.
TRUMP: "ATEŞ EDERİZ"
ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ı tehdit ederken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dün Trump'ın kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmasını söylemişti. Trump ise ABD'nin İran'daki durumu yakından izlediğini ve liderliği göstericilere karşı şiddet kullanmamaları konusunda bir kez daha uyardığını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da petrol şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Ve tekrar söylüyorum, İran liderlerine, sakın ateş etmeye başlamayın, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." dedi. Trump ayrıca "Bu, kara birliklerini sahaya sürmek anlamına gelmiyor, ama onları en çok acı veren yerlerinden çok, çok sert bir şekilde vurmak anlamına geliyor. İran büyük bir sıkıntı içinde" şeklinde konuştu.
CANLI ANLATIM
ABD İRAN'I VURABİLİR
Amerikan basını, ABD Başkanı Doland Trump'ın "müdahaleye hazırız" mesajının ardından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Buna göre ABD ordusunun İran'a hava saldırısı plandığı belirtildi.
'BU OLANLARIN SEBEBİ ABD VE İSRAİL'DİR'
ABD ile İsrail'i, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "her iki ülkenin aynı zamanda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin de önüne geçmeye çalıştığını" dile getirdi.
Pezeşkiyan, ABD'nin İran'da bazı grupları kargaşa çıkarmak için kışkırttığını ifade ederek, "Dünya biz müzakere halindeyken ABD'nin tüm uluslararası kurallara nasıl saldırdığını gördü. İran halkı geçmişe kıyasla devletinin ve ülkesinin yanında daha sağlam duracak." dedi.
'ABD MÜDAHALEYE HAZIR'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington hükümetinin İran'daki gelişmelere destek sağlayabileceği görüşünü destekleyerek, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır" dedi.
"DURUMU YAKINDAN İNCELİYORUZ"
ABD Başkanı Trump, dün petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda da İran'daki protestolara değinerek, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulamıştı. Trump, "Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa buna müdahil olacağımızı net bir şekilde söyledim. Bu müdahale, illa sahaya asker göndermek anlamına gelmez, onları en çok acıtacak şekilde askeri kapasiteyle vurmak anlamına da gelir. Bunu istemiyoruz. Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz " ifadelerini kullanmıştı.
65 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 14. gününe girerken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) dün gösterilerin başlamasından bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Başkent Tahran'da göstericiler, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan atıyor. 8 Ocak Perşembe akşamından bu yana İran genelindeki internet kesintisi ise devam ediyor.
KANDIRILDIK DİYEREK KURTULAMAYACAKLAR
İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, "kargaşa çıkaranlara" vakit kaybetmeden yargılanması için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.
İran Devlet Televizyonu’na göre Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, “Halka ihanet eden, ülkenin yabancıların kontrolüne girmesini hedefleyen ve huzur ortamını bozanlarla ilgili iddianameler vakit kaybetmeden hazırlanmalı.” dedi
Soruşturma süreçlerinin hoşgörü ve merhamet gösterilmeksizin yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Muvahhidi, “Kargaşa çıkaranlara yöneltilen suçlar aynıdır. Bu kapsamda tüm failler muharebe suçu işlemiş sayılacaktır. Failler kandırıldık diyerek bu suçlardan kurtulacaklarını zannetmesinler. Çünkü tüm uyarılar yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.
Muvahhidi ayrıca, sosyal medyada ön plana çıkanlar ile çeşitli alanlarda konuşma yapanların da dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
İran Ceza Kanunu’nun 282. maddesi, muharebe suçunun işlendiği durumlarda idam cezasını öngörüyor. Ancak hakimlere, sanığın memleketinden uzak bir yerde sürgün (iç sürgün) ya da sağ el ile sol ayağın kesilmesi gibi alternatif cezaları uygulama yetkisi de tanınıyor.
İÇ SAVAŞA MI SÜRÜKLÜYORLAR?
İran'da pek çok bölgede dün gece rejim yanlısı eylemler de düzenlendi. Hal böyleyken iki grup arasında da olası çatışmalara yönelik endişe artıyor.
ABD PROTESTOLARI KÖRÜKLÜYOR
ABD İran'daki protestoları körüklemeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya hesabında "Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın cesur halkını desteklemektedir." şeklinde paylaşım yaptı.
PEHLEVİ'DEN SOKAK ÇAĞRISI
İran'da protestolar büyürken devrik hanedanın veliahtı Rıza Pehlevi ise rejimin devrilmesi ve yönetime kendisinin geçmesi için uğraşıyor. Pehlevi X hesabından yaptığı paylaşımda İranlılara bu akşam sokaklara çağırdı ve şu ifadeleri kullandı:
"Aziz yurttaşlarım,
Siz, cesaretiniz ve direnişinizle tüm dünyanın takdirini kazandınız. Cuma akşamı İran’ın dört bir yanındaki sokaklara yeniden ve görkemli biçimde çıkmanız, İslam Cumhuriyeti’nin hain ve suçlu liderinin tehditlerine verilmiş ezici bir yanıttır. Eminim ki o, bu görüntüleri saklandığı yerden izlemiş ve korkudan titremiştir.
Şimdi, ilk çağrıya verdiğiniz kararlı yanıtla birlikte; sokaktaki varlığımızı daha hedefli hâle getirerek ve eşzamanlı olarak mali damarları keserek, İslam Cumhuriyeti’ni ve onun yıpranmış, kırılgan baskı aygıtını tamamen diz çöktüreceğimize inanıyorum.
Bu doğrultuda, ekonominin kilit sektörlerinde çalışan işçi ve emekçileri—özellikle ulaştırma ile petrol, gaz ve enerji alanlarında çalışanları—genel grev sürecini başlatmaya davet ediyorum.
Ayrıca hepinizi, bugün ve yarın, Cumartesi ve Pazar (20 ve 21 Dey), bu kez saat 18.00’den itibaren bayraklar, ulusal imgeler ve sembollerle sokaklara çıkmaya ve kamusal alanları sahiplenmeye çağırıyorum. Artık hedefimiz yalnızca sokağa çıkmak değil; şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları elde tutmaya hazırlanmak.
Bu hedefe ulaşmak için, mümkün olduğunca farklı güzergâhlardan şehirlerin daha merkezi bölgelerine doğru ilerleyin ve ayrı kitleleri birbirine bağlayın. Aynı zamanda, şimdiden sokakta kalmaya hazırlanın ve gerekli hazırlıkları yapın.
İran’ın Ebedî Muhafızları’nın gençlerine ve Ulusal İşbirliği Platformu’na katılan tüm silahlı ve güvenlik güçlerine sesleniyorum: Baskı makinesini daha da yavaşlatın ve aksatın ki, mukadder günde onu tamamen devre dışı bırakalım.
Ben de vatanıma dönüş hazırlığındayım; ulusal devrimimizin zafer anında, büyük İran milletinin yanında olmak için. O günün çok yakın olduğuna inanıyorum.
Yaşasın İran!"