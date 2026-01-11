Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu son yakın

İLK SÜPER KUPAM Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından, Domenico Tedesco'nun doğum günü sonrasında, 'Bu benim ilk pastam' sözlerine ithafen bir paylaşımda bulundu. KEYİF DOZU YERİNDE Fenerbahçe, sosyal medyada son yıllarda ünlenen paylaşımdan yararlanarak 'Gecenin keyif dozu: yerinde.' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

TASLAKLARI UNUTMAYIN Son olarak sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, Galatasaray sosyal medya hesabı adminlerine, 'Taslakları silmeyi unutmayın' ifadelerini sarf etti.

DJIKU'DAN 6 PAYLAŞIMI Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasında yer aldı. Ganalı stoper, final maçında Matteo Guendouzi'nin 28. dakikada attığı golün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Djiku, kendisinden sonra Fenerbahçe'de 6 numaralı formayı devralan Fransız orta sahayı işaret ederek yalnızca "6" yazılı bir paylaşım yaptı. Kısa sürede dikkat çeken bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli futbolseverler, Djiku'nun gönderisine yoğun şekilde yorum ve beğeni yaparak eski oyuncularına olan ilgilerini bir kez daha gösterdi.

SADETTİN SARAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürürken, maç sonrası yaşananlar da en az final kadar konuşuldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşma, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.