Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu son yakın
Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, transferde bir bomba daha daha patlatmak üzere. Sarı lacivertliler Anthony Musaba, Mert Günok v Matteo Guendouzi'den sonra Ademola Lookman'ı da bitirmek için son kozlarını oynuyor. Nijeryalı yıldız için kulübüyle anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.
Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götürürken odağını da transfere çevirdi. Kanarya, bir yıldızı daha kadrosuna katabilmek adına temaslarını sıklaştırdı.
FENERBAHÇE SÜPER KUPA'YI KAZANDI
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçına etkili başlayan sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü erken dakikalarda eline aldı. Fenerbahçe, 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golle öne geçti. Golden sonra baskısını sürdüren sarı-lacivertli ekip, farkı artıracak fırsatlar yakalasa da ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda oyunu kontrol eden sarı-lacivertliler, skoru korumayı başararak sahadan 2-0 galip ayrıldı.
GUENDOUZI İLK MAÇINDA GOL ATTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı. Fransız orta saha, final mücadelesinin 28. dakikasında kaydettiği golle takımını öne geçiren isim oldu.
OOSTERWOLDE BU SEZON İLK KEZ SKOR ÜRETTİ
Sarı-lacivertli savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezonki ilk golünü Süper Kupa finalinde attı. 48. dakikada fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, 81. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
SÜPER KUPA'DA 4. ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe, bu galibiyetle Süper Kupa'yı tarihinde 4. kez kazandı. Daha önce 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2014'ten sonra ilk kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA 6 ZAFER
Sarı-lacivertliler, 1965-66 ile 1997-98 sezonları arasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise 6 kez kazanma başarısı göstermişti. Fenerbahçe, bu organizasyonda 12 kez finale yükselirken 5 finali sahada kazanmış, bir sezonda ise lig ve kupa şampiyonu olduğu için maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.
SARAN FUTBOLDA İLK KUPASINI ALDI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında başkanlığı dönemindeki ilk kupasını kazandı. 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, yaklaşık dört ay içinde ilk futbol kupası sevincini yaşadı.
FİNAL YURT DIŞI BASININDA
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla kazandığı Süper Kupa zaferi, dış basında geniş yankı uyandırdı. Özellikle yeni transfer Matteo Guendouzi'nin ilk maçında attığı gol, birçok ülkede manşetlere taşındı. İşte yabancı basında öne çıkan başlıklar:
PianetaGenoa (İtalya):
"Fenerbahçe'ye transfer olan Guendouzi'den Galatasaray derbisinde şık gol ve peri masalı gibi bir başlangıç."
La Gazzetta dello Sport (İtalya):
"Guendouzi daha valizini bile boşaltmadan golünü attı. Galatasaray ile Süper Kupa finalinde kaydettiği golle Türkiye'yi aydınlattı."
Liga Blatt (Almanya):
"Guendouzi, Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da zafere taşıdı. 11 yıl sonra gelen şampiyonluk."
NOS (Hollanda):
"Fenerbahçe, Oosterwolde'nin de gol attığı Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupaya uzandı."
Yahoo Sports (Uluslararası):
"Matteo Guendouzi, Lazio'dan Fenerbahçe'ye transferinden saatler sonra Galatasaray karşısında gol sevinci yaşadı."
Football Italia (İtalya):
"Guendouzi, Lazio'dan ayrıldıktan sadece iki gün sonra Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta gol attı."
GALATASARAY'A GÖNDERMELER
Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu.
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
ART ARDA PAYLAŞIMLAR
Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu. Yapılan ilk paylaşımda Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un katıldığı basın toplantısından ses kullanıldı.
KİMSE GÖRMEDEN
Fenerbahçe sosyal medya hesabından, Okan Buruk için bir paylaşımda daha bulundu. Yapılan paylaşımda, Okan Buruk'un animasyonlu bir videosu paylaşıldı.
DOMENICO TEDESCO
Sarı-lacivertliler son olarak, teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Fatih Sultan Mehmet'e benzetilmesini baz alarak bir paylaşımda bulundu.
İLK SÜPER KUPAM
Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından, Domenico Tedesco'nun doğum günü sonrasında, 'Bu benim ilk pastam' sözlerine ithafen bir paylaşımda bulundu.
KEYİF DOZU YERİNDE
Fenerbahçe, sosyal medyada son yıllarda ünlenen paylaşımdan yararlanarak 'Gecenin keyif dozu: yerinde.' şeklinde bir paylaşımda bulundu.
TASLAKLARI UNUTMAYIN
Son olarak sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, Galatasaray sosyal medya hesabı adminlerine, 'Taslakları silmeyi unutmayın' ifadelerini sarf etti.
DJIKU'DAN 6 PAYLAŞIMI
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, Turkcell Süper Kupa finalindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip eden isimler arasında yer aldı.
Ganalı stoper, final maçında Matteo Guendouzi'nin 28. dakikada attığı golün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Djiku, kendisinden sonra Fenerbahçe'de 6 numaralı formayı devralan Fransız orta sahayı işaret ederek yalnızca "6" yazılı bir paylaşım yaptı.
Kısa sürede dikkat çeken bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli futbolseverler, Djiku'nun gönderisine yoğun şekilde yorum ve beğeni yaparak eski oyuncularına olan ilgilerini bir kez daha gösterdi.
SADETTİN SARAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürürken, maç sonrası yaşananlar da en az final kadar konuşuldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşma, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
"SİZ BENİM AİLEMSİNİZ"
Karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Başkan Sadettin Saran, duygusal bir konuşma yaptı. Saran, "Bu daha başlangıç. Size aile olacağımızı söylemiştim ve gerçekten aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz, daha da yakınlaşıyoruz. Büyük bir aileyiz. Siz benim ailemsiniz. Sizleri çok seviyorum." sözleriyle takıma seslendi.
Başkanın bu konuşmasının ardından sarı-lacivertli futbolcular tempo tutarak büyük coşku yaşadı. Soyunma odasında oluşan bu atmosfer, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİNDE MUTLU SON YAKIN
Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Ademola Lookman ile prensipte anlaşma sağladı.
LOOKMAN İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde yıllık 9 milyon eurodan 4,5 yıllık sözleşme teklif etti. Bonus maddelerinin de eklenmesiyle taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncu cephesiyle el sıkışılmasının ardından gözler Atalanta ile yürütülen bonservis pazarlıklarına çevrildi.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Sarı-lacivertliler, İtalyan kulübüne ilk etapta 35 milyon euro teklif etti ancak bu teklif Atalanta tarafından geri çevrildi. İtalya basınından Sport Mediaset'in aktardığına göre Fenerbahçe, teklifini 40 milyon euro seviyesine çıkardı ve karşı taraftan gelecek son yanıtı beklemeye başladı. Olumlu yanıt alınması halinde transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Atalanta'dan onay çıkması durumunda Ademola Lookman'ın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
GALATASARAY DA DEVREDEYDİ
Lookman transferinde Galatasaray'ın da devrede olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılıların Atalanta ile temas kurduğu ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşarak transferde önemli avantaj sağladığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, bu hamleyle ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmayı hedefliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla Serie A'da 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1153 dakika sahada kalırken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Lookman'ın Atalanta ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi gerçekleşirse Domenico Tedesco'nun, Kerem Aktürkoğlu'na nasıl bir rol vereceği de şimdiden merak konusu oldu. 28 yaşındaki yıldız kanatların haricinde forvet ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.