Süper Kupa şampiyonu Kanarya! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU

Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 2-0 tamamlanırken Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken yeni transfer Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından attığı şutla Günay Güvenç'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada savunmadan vurulan uzun topu rakip yarı alanda kontrol eden Yunus, pasını bekletmeden sağ taraftaki Sane'ye aktardı. Sane'nin ceza sahasına kadar ilerleyip sağ çaprazdan şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada sol tarafta topu alan Levent Mercan, ters kanattaki Musaba'ya pasını aktardı. Topla beraber ceza sahası içine giren Musaba'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada sol taraftan Sane'nin arka direğe ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson'un çeldiği topa kale önünde Davinson'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

28. dakikada sol taraftan Asensio'nun ceza sahasına ortasında top önce Lemina'dan sonra Levent'ten sekerek ceza sahası dışındaki Guendouzi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının solundan yakın direğe yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasına yükselen Icardi'nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Guendouzi'nin geri pasında Yunus Akgün, kaleci Ederson'a baskıya koştu. Ceza sahası dışında Ederson'un uzaklaştırmak istediği top Yunus'ta kaldı ve yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Ancak Ederson'un uzaklaştırmak istediği topun Yunus'un eline çarparak önüne düştüğü gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

45. dakikada sağ taraftan ceza sahasında çizgiye inen Musaba'nın içeriye çevirdiği top defanstan sekerek sol çapraza açıldı. Bu noktada Levent Mercan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

48. dakikada sol taraftan Asensio'nun ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Oosterwolde'nin çaprazdan yarım volesinde uzak direğe giden meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

59. dakikada Torreira'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Asensio ile verkaç yapan Talisca ceza sahası sağ çaprazında kaleci Günay'la karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Ağlara doğru giden topu Lemina çizgiden röveşata ile çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez İsmail'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı çeldi.

90+1. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Kazımcan ön direkte yükselerek topu arkaya aşırdı. Ancak arka direkte Kaan Ayhan'ın dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.