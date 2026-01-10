Süper Kupa şampiyonu Kanarya! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Süper Kupa'da şampiyon ATV ekranlarında belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'ı Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı ve bu organizasyonda 2014'ten sonra ilk kez kupa sevinci yaşadı. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu.
Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterirken yeni transfer Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından attığı şutla Günay Güvenç'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda 48. dakika oynanırken Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşuna şık bir dokunuş yapan Jayden Oosterwolde, farkı ikiye çıkardı.
Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 2-0 tamamlanırken Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
GOLLER
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1 Matteo Guendouzi
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-2 | Jayden Oosterwolde
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada savunmadan vurulan uzun topu rakip yarı alanda kontrol eden Yunus, pasını bekletmeden sağ taraftaki Sane'ye aktardı. Sane'nin ceza sahasına kadar ilerleyip sağ çaprazdan şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada sol tarafta topu alan Levent Mercan, ters kanattaki Musaba'ya pasını aktardı. Topla beraber ceza sahası içine giren Musaba'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
24. dakikada sol taraftan Sane'nin arka direğe ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson'un çeldiği topa kale önünde Davinson'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
28. dakikada sol taraftan Asensio'nun ceza sahasına ortasında top önce Lemina'dan sonra Levent'ten sekerek ceza sahası dışındaki Guendouzi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının solundan yakın direğe yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasına yükselen Icardi'nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
36. dakikada Guendouzi'nin geri pasında Yunus Akgün, kaleci Ederson'a baskıya koştu. Ceza sahası dışında Ederson'un uzaklaştırmak istediği top Yunus'ta kaldı ve yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Ancak Ederson'un uzaklaştırmak istediği topun Yunus'un eline çarparak önüne düştüğü gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
45. dakikada sağ taraftan ceza sahasında çizgiye inen Musaba'nın içeriye çevirdiği top defanstan sekerek sol çapraza açıldı. Bu noktada Levent Mercan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada sol taraftan Asensio'nun ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Oosterwolde'nin çaprazdan yarım volesinde uzak direğe giden meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
59. dakikada Torreira'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
75. dakikada Asensio ile verkaç yapan Talisca ceza sahası sağ çaprazında kaleci Günay'la karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Ağlara doğru giden topu Lemina çizgiden röveşata ile çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez İsmail'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı çeldi.
90+1. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Kazımcan ön direkte yükselerek topu arkaya aşırdı. Ancak arka direkte Kaan Ayhan'ın dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
DÜDÜK MELER'DE
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 18.45'te başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı.
OKAN BURUK'TAN DERBİDE 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'e göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.
Uğurcan Çakır, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Mario Lemina ve Lucas Torreira ilk 11'de yer aldı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Sarı-kırmızılı ekip derbiye şu kadroyla çıktı: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, final maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile sakatlığı süren Wilfried Singo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemedi.
DAVINSON SANCHEZ "DALYA" DEDİ
Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıktı.
Sanchez, sarı-kırmızılı kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 4 kupa sevinci yaşadı.
ICARDI HAGI'NİN REKORU İÇİN SAHADA
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olma hedefiyle sahaya çıktı.
111 maçta 71 gole ulaşan Icardi, iki gol daha atması halinde Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geçecek.
FİNALDE KALE GÜNAY GÜVENÇ'E EMANET
Okan Buruk, Süper Kupa finalinde kaleyi tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e teslim etti. Günay, daha önce de Türkiye Kupası ve final maçlarında görev almıştı.
TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yarı finalde Samsunspor karşısında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı. Bartuğ Elmaz'ın yerine yeni transfer Matteo Guendouzi ilk 11'de yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertliler mücadeleye şu kadroyla çıktı: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran
GUENDOUZI İLK MAÇINA ÇIKTI
Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına derbide çıktı. Fransız yıldız, yakaladığı istikrarın ardından herhangi bir bekleme süresi geçmeden formayı sırtına geçirdi.
Tecrübeli orta saha, ilk golünü de 28. dakikada attı.
MERT GÜNOK 11 YIL SONRA KADRODA
Tecrübeli kaleci Mert Günok, 11 yıl aranın ardından Fenerbahçe'ye döndü. Süper Kupa finalinde yedek kulübesinde yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertliler final maçında 5 oyuncusundan faydalanamadı. Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Fred cezalıydı, Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımdaydı.
NENE VE TALISCA KADROYA DÖNDÜ
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Dorgeles Nene ile sakatlığını atlatan Anderson Talisca, Galatasaray derbisinin maç kadrosunda yer aldı.
TRİBÜNLER DOLDU
Süper Kupa finaline Fenerbahçe taraftarı büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda görsel bir şölen oluşturdu.
BAŞKAN'DAN TEBRİK
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sonrası ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda; "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.