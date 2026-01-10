YPG/PKK'lı teröristlerin kalleş tuzağı ifşa oldu! Kur'an-ı Kerim'i kullanarak bomba düzeneği hazırladılar
YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi'ne Suriye Ordusu girdi. Öte yandan YPG/PKK'lı teröristler, Kur'an-ı Kerim'i aşağılayıcı bir biçim kullanarak bomba düzeni hazırladıkları ortaya çıktı.
YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne Suriye Ordusu girdi. Öte yandan YPG/PKK'lı teröristler, Kur'an-ı Kerim'i aşağılayıcı bir biçim kullanarak bomba düzeni hazırladıkları ortaya çıktı.
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduya entegrasyonu reddeden ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü SDG meşru hedef ilan edildi. Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırılar düzenlediği belirtildi.
Şam yönetimi, YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı'na uyma ve Halep'e yönelik saldırıları sonlandırma çağrısında bulundu. Ancak bu çağrıya rağmen saldırıların devam etmesi üzerine Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki terör örgütü mevzilerine yönelik nokta operasyonlar başlattı.
SON MAHALLE TEMİZLENDİ
Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Suriye Operasyon Komutanlığı, Şeyh Maksud mahallesinin terör örgütü SDG'den tamamen temizlendiği duyurdu.
Yapılan açıklamada "Şeyh Maksud mahallesindeki tarama/temizlik faaliyetlerinin tamamlandığını ilan ediyoruz. Şeyh Maksud'daki sivilleri evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyoruz, zira SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor" denildi.
"OPERASYONLAR DURDURULDU"
Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri faaliyetlerin saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, sağlık ve kamu tesislerinin devlet kurumlarına devredileceği ve ordunun bölgeden kademeli olarak çekileceği ifade edildi.