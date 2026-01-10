YPG/PKK'lı teröristlerin kalleş tuzağı ifşa oldu! Kur'an-ı Kerim'i kullanarak bomba düzeneği hazırladılar

YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne Suriye Ordusu girdi. Öte yandan YPG/PKK'lı teröristler, Kur'an-ı Kerim'i aşağılayıcı bir biçim kullanarak bomba düzeni hazırladıkları ortaya çıktı.

YPG/PKK’dan kutsala alçak saldırı: Kur’an-ı Kerim’le bomba düzeneği hazırladılar

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduya entegrasyonu reddeden ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü SDG meşru hedef ilan edildi. Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırılar düzenlediği belirtildi.