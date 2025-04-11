Pululu sürprizi

Sezon başında dünyaca ünlü forvet Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, İtalyan yıldızdan bir türlü istediği verimi alamadı... Kara Kartal'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de gelecek sezon için yönetimden yıldız bir golcü istedi. Gelecek sezon için forvet arayışlarına başlayan Siyah- Beyazlı Yönetim de gündemine sürpriz bir ismi aldı.



Alman medyasından Bild'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Polonya Ligi ekiplerinden Jagiellonia Bialystok forması giyen Afimico Pululu'yla ilgilendiği belirtildi. Pululu'yla ilgilenen takımlar arasında Wolfsburg ve Monaco'nun da olduğu aktarıldı. Jagiellonia Bialystok'a 2023/24 sezonunun başında imza atan 26 yaşındaki golcü, 5 milyon Euro ile Polonya Ligi'nin en değerli oyuncusu konumunda. Bu sezon 44 maça çıkan Pululu, 18 gol ve 4 asist kaydetti. Basel altyapısından yetişen tecrübeli oyuncu daha önce Neuchatel Xamax ve Greuther Fürth formalarını da giymişti. Angola ve Fransa pasaportu bulunan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



KARTAL'A MÜJDE

Beşiktaş'ın sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından kabul edildi. Siyah- Beyazlı kulübün sermaye artırımından yaklaşık 4.8 milyar TL gelir elde etmesi bekleniyor. Beşiktaş Bankalar Konsorsiyumu'na 4.3 milyar TL ödeme yaparak Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkacak. Başkan Serdal Adalı bir süre önce Bankalar Birliği'nden çıkmayı planladıklarını ifade etmişti.



OPSİYON PİYANGOSU

Kartal'ın kiraya verdiği Demir Ege Tıknaz ve Al Musrati ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz ekibi Rio Ave'nin sezon sonunda Demir Ege'nin opsiyonunu kullanacağı ve Beşiktaş'a 5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca Monaco'nun da Al Musrati'nin opsiyonunu devreye sokacağı ve 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacağı belirtildi.

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