ODTÜ mezuniyet töreninde LGBT bayraklı provokasyon! Ayet açana yasak paçavra açana serbest

Her yıl mezuniyet törenlerini sapkın tiyatrolara alet eden ODTÜ, bu alandaki kirli siciline yeni bir halka daha ekledi. Üstelik bu durum ODTÜ için bir ilk değil. Geçmiş yıllarda da ne zaman toplumsal değerlere yönelik bir saldırı ya da sapkınlık propagandası yapılsa ODTÜ'lü bazı gruplar hep en önden yürüdü. Bu kirli lobilerin adeta "gönüllü bayraktarlığını" yaptı.

KONU LGBT OLUNCA MÜSAMAHA, AYET OLUNCA ZORBALIK!

ODTÜ sahnesinde sergilenen bu rahatlık, akıllara çok yakın zamanda diğer üniversitelerde yaşanan rezaleti getirdi. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenlerinde öğrenciler tarafından tamamen barışçıl bir şekilde açılan ayet ve hadis pankartlarına güvenlik görevlileri adeta suç unsuruymuş gibi anında müdahale etmiş, pankartları zorla indirtmişti.

Milletin inancını, mukaddesatını yansıtan Allah'ın ayetlerine salonları, törenleri dar eden, gençleri susturmak için zorbalık yarışına giren zihniyet konu sapkın propagandalar olunca kafasını kuma gömdü. Metrelerce paçavranın üniversite sahnelerinde boy göstermesine göz yuman bu çifte standart, "Bu nasıl bir devir? Ayet açanı sustururlar ama sapkınlığın bayrağını rahatça açtırırlar" tepkilerini de beraberinde getirdi.