ODTÜ mezuniyet töreninde LGBT bayraklı provokasyon! Ayet açana yasak paçavra açana serbest
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde, bir grup öğrencinin sahneye fırlayarak metrelerce uzunluğunda LGBT bayrağı açması ve tribünlerin bu provokasyona destek vermesi toplumsal değerleri hedef alan kirli lobilerin çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu ve Yeditepe üniversitelerindeki törenlerde barışçıl şekilde ayet ve hadis pankartı açan gençlere güvenlik güçlerince anında müdahale edilip zorbalık uygulanırken, ODTÜ sahnelerinde sergilenen sapkın propagandaya göz yumulması sosyal medyada vatandaşların çığ gibi büyüyen büyük tepkisine yol açtı.
Her yıl mezuniyet törenlerini sapkın tiyatrolara alet eden ODTÜ, bu alandaki kirli siciline yeni bir halka daha ekledi. Üstelik bu durum ODTÜ için bir ilk değil. Geçmiş yıllarda da ne zaman toplumsal değerlere yönelik bir saldırı ya da sapkınlık propagandası yapılsa ODTÜ'lü bazı gruplar hep en önden yürüdü. Bu kirli lobilerin adeta "gönüllü bayraktarlığını" yaptı.ODTÜ yine LGBT'nin bayraktarlığına soyundu!
Mezuniyet sahnesine fırlayıp metrelerce bayrak açan provokatörlere tribünlerden alkış tutulması, rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.
KONU LGBT OLUNCA MÜSAMAHA, AYET OLUNCA ZORBALIK!
ODTÜ sahnesinde sergilenen bu rahatlık, akıllara çok yakın zamanda diğer üniversitelerde yaşanan rezaleti getirdi. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenlerinde öğrenciler tarafından tamamen barışçıl bir şekilde açılan ayet ve hadis pankartlarına güvenlik görevlileri adeta suç unsuruymuş gibi anında müdahale etmiş, pankartları zorla indirtmişti.
Milletin inancını, mukaddesatını yansıtan Allah'ın ayetlerine salonları, törenleri dar eden, gençleri susturmak için zorbalık yarışına giren zihniyet konu sapkın propagandalar olunca kafasını kuma gömdü. Metrelerce paçavranın üniversite sahnelerinde boy göstermesine göz yuman bu çifte standart, "Bu nasıl bir devir? Ayet açanı sustururlar ama sapkınlığın bayrağını rahatça açtırırlar" tepkilerini de beraberinde getirdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ
Rezalet görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından vatandaşlar ODTÜ yönetimine ve provokatörlere tepki yağdırdı.
"Şunlardan bu millete, bu ülkeye fayda bekleyen aptaldır" yorumları çığ gibi büyürken, gelen sert tokat gibi yorumlardan bazıları ise şunlar oldu:
"Atatürkçülerin ve solcuların LGBT propagandasını destekliyorum. Bu sayede daha üreyemezler ve bir süre sonra tükenirler. Dindarların ve muhafazakarların sayısı daha da artar böylelikle."
"Yine ODTÜ yine şaşırtmadı. Üniversite olmaktan çıkıp marjinal grupların yuvasına dönmüş resmen."
"Nasıl bir devirdeyiz... Hadis pankartı açanı sustururlar, önüne geçer zorbalık yaparlar ama ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde rahatça bayrak açarlar. LGBT bir hastalıktır, Allah ıslah etsin."