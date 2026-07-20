Ahbap soruşturmasında da aynı taktiğin uygulandığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi CHP'li Şile Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in hesabına çok yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu, sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 97.3 milyon TL nakit yatırma işlemi yapıldığı saptandı. Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te 1.5 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon TL) para yatırma işlemi yapılarak paranın ertesi gün Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına aktarıldığı, belediye hak edişlerinin Berk Ulu, Mert Ulu ve farklı kişi ve şirketler üzerinden tekrar onun hesaplarına döndüğü belirlendi. Berkant Acil'in Haluk Levent ile ile çok ciddi bir işlem hacminin bulunduğu, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulduğu, Süslü Kardeşler Döviz i simli iş yerine ciddi hacimlerde para transferleri yapıldığı veya alındığı şeklinde tespitler yapıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında döviz bürosunun sahibinin ifadesinin alınması bekleniyor.

Öte yandan Ahbap'ın eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük'e el konulan cep telefonundaki çek görüntüleri soruldu. Küçük, çeklerin dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldığını, ticari meselelerinde kullanıldığını iddia etti.

Ahbap Derneği kurucularından 'Nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasa dışı bahis' suçlarından sabıkası bulunan ve tutuklanan Alper Çelik ise ifadesinde Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunu işaret etmişti.

Taç Döviz

Hesabında 1.5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen Çelik, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana söylediği isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara yatırıyordum" demişti. Bu döviz bürosunun ise, CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetin aklanmasında kullandığı Kapalıçarşı'daki Taç Döviz olup olmadığı mercek altına alındı.

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlenmişti. Sahibi Durmaz'ın tutuklandığı Taç Döviz'in kasalarında 5 milyar liraya yakın para bulunmuştu.

Haber: Batuhan Altınbaş

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel