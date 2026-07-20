Ahbap Derneği'nin CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet soruşturmasında adı geçen dövizciye para gönderdiği ortaya çıktı
Ahbap Derneği’ne yapılan yardım paralarıyla bahis oynadığı ortaya çıkan Haluk Levent’in ekibinin, CHP’li Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat’ın rüşvet soruşturmasında adı geçen dövizciye yüklü miktarda para transferi yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan Alper Çelik de ifadesinde Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunu işaret etmişti. Bu döviz bürosunun ise, CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetin aklanmasında kullandığı Kapalıçarşı'daki Taç Döviz olup olmadığı mercek altına alındı.
Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir ayrıntı çıkıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ne gönderilen paralarla bahis oynadığı ortaya çıkan Haluk Levent ve ekibinin de rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP'li Beşiktaş eski belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suç gelirlerini aklamak için kullandığı dövizciyle bağlantısı belirlendi.
AKPOLAT'IN DÖVİZCİSİYDİ
CHP'li eski Beşkitaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye başkanlığı döneminde suçtan elde ettiği gelirleri, eşi ve eşinin ailesi üzerinden akladığı ortaya çıkmıştı. Aralık 2024'te Beykoz'da bulunan Acarkent'te aldıkları milyonluk villayı, bacanağı Burak Kangal'ın üzerine satın aldığı ve bu villanın boş tutulduğu tespit edilmişti.
Söz konusu villa için 25 milyon liranın satıcının hesabına para gönderildiğini belirleyen ekipler, paranın izini sürdü. Bu paranın Kartal'da bulunan bir döviz bürosunda Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal tarafından döviz bozdurularak Burak Kangal'ın hesabına gönderildiği saptanmıştı. Akpolat'ın arkadaş ve hısımları olan kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazanç ile aldığı taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığını aklamaya çalıştığı belirlendi.
HESAP HAREKETLERİ BELİRLENDİ
Ahbap soruşturmasında da aynı taktiğin uygulandığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi CHP'li Şile Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in hesabına çok yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu, sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 97.3 milyon TL nakit yatırma işlemi yapıldığı saptandı. Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te 1.5 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon TL) para yatırma işlemi yapılarak paranın ertesi gün Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına aktarıldığı, belediye hak edişlerinin Berk Ulu, Mert Ulu ve farklı kişi ve şirketler üzerinden tekrar onun hesaplarına döndüğü belirlendi. Berkant Acil'in Haluk Levent ile ile çok ciddi bir işlem hacminin bulunduğu, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulduğu, Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yerine ciddi hacimlerde para transferleri yapıldığı veya alındığı şeklinde tespitler yapıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında döviz bürosunun sahibinin ifadesinin alınması bekleniyor.
ÇEK GÖRÜNTÜLERİ TELEFONDA
Öte yandan Ahbap'ın eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük'e el konulan cep telefonundaki çek görüntüleri soruldu.
Küçük, çeklerin dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldığını, ticari meselelerinde kullanıldığını iddia etti.
'BENİ KAPALIÇARŞI'DAKİ DÖVİZCİYE GÖNDERİYORDU'
Ahbap Derneği kurucularından 'Nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasa dışı bahis' suçlarından sabıkası bulunan ve tutuklanan Alper Çelik ise ifadesinde Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunu işaret etmişti.
Hesabında 1.5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen Çelik, "Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderip döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana söylediği isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara yatırıyordum" demişti. Bu döviz bürosunun ise, CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetin aklanmasında kullandığı Kapalıçarşı'daki Taç Döviz olup olmadığı mercek altına alındı.
İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlenmişti. Sahibi Durmaz'ın tutuklandığı Taç Döviz'in kasalarında 5 milyar liraya yakın para bulunmuştu.
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