Bahis platformu verileri ile MASAK analizleri değerlendirmesi sonucu Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik olarak 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Sıra Ad Soyad Kulüp Değerlendirilen Kupon Sayısı 1 Ali Sancak Adana Demirspor A.Ş. 7 2 Savaş Tatil Adanaspor A.Ş. 124 3 Hasan Turan Güven Altay Spor Kulübü 78 4 Barış Orhunbilge Altınordu Futbol Kulübü 14 5 Kemal Aydın Balıkesirspor Kulübü 12 6 Ünsal Yamaner Bandırmaspor 144 7 Tolga Kırgız Beşiktaş Jimnastik Kulübü 1.488 8 Kerem Gürel Beşiktaş Jimnastik Kulübü 996 9 Ahmet Akçelik Beşiktaş Jimnastik Kulübü 53 10 Hüseyin Gözütok Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş. 27 11 Murat Şabablı Boluspor Kulübü 13 12 Ali Şen Boluspor Kulübü 61 13 Halil İbrahim Yavaş Boluspor Kulübü 28 14 Ali Gürsoy Boluspor Kulübü 22 15 Avni Akdemir Erzurumspor Futbol Kulübü 218 16 Maruf Güneş Galatasaray 48 17 Özgür Durşen Gençlerbirliği Spor Kulübü 50 18 Sezgin Özkan Gençlerbirliği Spor Kulübü 16 19 Ömer Çetin Karaman Futbol Kulübü 18

İSİM İSİM 19 KİŞİLİK LİSTE

Yapılan incelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri (alt/üst vb.) ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 3 YÖNETİCİ VAR



Dosyada en dikkat çeken kulüplerden biri Beşiktaş oldu. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik yapan Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik'in isimleri yer aldı. Değerlendirmeye göre Tolga Kırgız'ın kendi kulübünün maçlarına ilişkin 1.488, Kerem Gürel'in 996, Ahmet Akçelik'in ise 53 bahis kuponu oynadığı belirtildi.



GALATASARAY'DAN 1 YÖNETİCİ VAR

Listede Galatasaray'dan ise Maruf Güneş yer aldı. Değerlendirmede, Güneş'in yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri kapsamında 48 kupon oynadığı ifade edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Karaman FK'da görev yapan yöneticilerin de bulunduğu, MASAK verileri ile yapılan incelemeler sonucunda toplam 19 şüpheli hakkında işlem tesis edildiği kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, dosyada yer alan tespitlerin yargılama sürecinde değerlendirileceği belirtildi.



KİM HANGİ KUPONLARI YAPTI?



Buna göre, 19 şüphelinin bahis hareketleri şu şekilde:

•⁠ ⁠Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•⁠ ⁠Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.