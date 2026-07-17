Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturması! İstanbul merkezli operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Bahis platformu verileri ile MASAK analizleri değerlendirmesi sonucu Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik olarak 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bahis yapan yöneticiler arasında Beşiktaş'tan Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik, Galatasaray'dan ise Maruf Güneş yer aldı.
Bahis platformu verileri ile MASAK analizleri değerlendirmesi sonucu Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik olarak 19 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
|Sıra
|Ad Soyad
|Kulüp
|Değerlendirilen Kupon Sayısı
|1
|Ali Sancak
|Adana Demirspor A.Ş.
|7
|2
|Savaş Tatil
|Adanaspor A.Ş.
|124
|3
|Hasan Turan Güven
|Altay Spor Kulübü
|78
|4
|Barış Orhunbilge
|Altınordu Futbol Kulübü
|14
|5
|Kemal Aydın
|Balıkesirspor Kulübü
|12
|6
|Ünsal Yamaner
|Bandırmaspor
|144
|7
|Tolga Kırgız
|Beşiktaş Jimnastik Kulübü
|1.488
|8
|Kerem Gürel
|Beşiktaş Jimnastik Kulübü
|996
|9
|Ahmet Akçelik
|Beşiktaş Jimnastik Kulübü
|53
|10
|Hüseyin Gözütok
|Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.
|27
|11
|Murat Şabablı
|Boluspor Kulübü
|13
|12
|Ali Şen
|Boluspor Kulübü
|61
|13
|Halil İbrahim Yavaş
|Boluspor Kulübü
|28
|14
|Ali Gürsoy
|Boluspor Kulübü
|22
|15
|Avni Akdemir
|Erzurumspor Futbol Kulübü
|218
|16
|Maruf Güneş
|Galatasaray
|48
|17
|Özgür Durşen
|Gençlerbirliği Spor Kulübü
|50
|18
|Sezgin Özkan
|Gençlerbirliği Spor Kulübü
|16
|19
|Ömer Çetin
|Karaman Futbol Kulübü
|18
İSİM İSİM 19 KİŞİLİK LİSTE
Yapılan incelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri (alt/üst vb.) ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ'TAN 3 YÖNETİCİ VAR
Dosyada en dikkat çeken kulüplerden biri Beşiktaş oldu. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik yapan Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik'in isimleri yer aldı. Değerlendirmeye göre Tolga Kırgız'ın kendi kulübünün maçlarına ilişkin 1.488, Kerem Gürel'in 996, Ahmet Akçelik'in ise 53 bahis kuponu oynadığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN 1 YÖNETİCİ VAR
Listede Galatasaray'dan ise Maruf Güneş yer aldı. Değerlendirmede, Güneş'in yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahisleri kapsamında 48 kupon oynadığı ifade edildi.
Soruşturma dosyasında ayrıca Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Karaman FK'da görev yapan yöneticilerin de bulunduğu, MASAK verileri ile yapılan incelemeler sonucunda toplam 19 şüpheli hakkında işlem tesis edildiği kaydedildi.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, dosyada yer alan tespitlerin yargılama sürecinde değerlendirileceği belirtildi.
KİM HANGİ KUPONLARI YAPTI?
Buna göre, 19 şüphelinin bahis hareketleri şu şekilde:
• Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.
• Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
• Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ KOORDİNASYON
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde yasadışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.
Futbolun; adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Gürlek, bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasadışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldığını bildirdi.
LİSTEDE 19 ŞÜPHELİ VAR
Bu kapsamda gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:
"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."
Bakan Gürlek, temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydederek, "Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir." ifadelerini kullandı.