Sıcak hava dalgasının ardından sağanak kapıda: İstanbul'a kritik uyarı
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar haftanın ilerleyen günlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre, özellikle kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıklar birkaç derece düşerken beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı şimdiden tedbir alması gerekiyor.
Hafta başında Ege ve Akdeniz kıyılarında 42 dereceye kadar dayanan termometreler adeta nefes keserken, Çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde serinleme sinyalleri verilmeye başlanacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde Salı akşamından itibaren bulutların yoğunlaşması ve Perşembe günü yağışın tüm şehri etkisi altına alarak sıcaklığı 27 dereceye kadar çekmesi öngörülüyor.
ADİL TEK'TEN YENİ HAFTA HAVA DURUMU UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar devam edeceğini belirten Tek, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
KUZEY AFRİKA KAYNAKLI SICAK HAVA ETKİLİ OLUYOR
Adil Tek, Akdeniz havzasının Kuzey Afrika kökenli sıcak hava sistemi altında bulunduğunu söyledi. İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın da aynı sıcak hava dalgasından etkilendiğini ifade eden Tek, Türkiye'de özellikle Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığını belirtti.
Doğu Anadolu'nun bazı illerinde de sıcaklıkların yükselmeye başladığını kaydeden Tek, hafta boyunca sıcak havanın etkisini sürdüreceğini dile getirdi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KUZEY BÖLGELERDE SERİNLEME BAŞLAYACAK
Meteoroloji Uzmanı Tek'e göre, çarşamba günü kuzeyden gelecek yeni sistemle birlikte Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Ancak güney bölgelerde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalmayı sürdürecek.
Ege Bölgesi'nde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların 37-38 derece seviyelerine gerilemesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini koruyacak.
YAĞIŞLAR SADECE KUZEY KESİMLERDE GÖRÜLECEK
Hafta boyunca Karadeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Adil Tek, bu yağışların ülke genelindeki sıcak hava dalgasını önemli ölçüde değiştirmeyeceğini ifade etti.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 36 DERECEYİ BULABİLİR
İstanbul'da sabah saatlerinde sıcaklığın 24 derece civarında olduğunu belirten Tek, gün içinde termometrelerin 33 dereceyi göstereceğini söyledi. Güney ilçelerde sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkabileceğini, kuzey ilçelerde ise 31-32 derece seviyelerinde seyredeceğini aktardı.
Yarın da benzer sıcaklıkların devam edeceğini ifade eden Tek, çarşamba günü Trakya üzerinden gelecek yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkileyebileceğini belirtti.
TRAKYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ
Çarşamba günü özellikle Trakya'da yer yer kuvvetli yağış ihtimali bulunduğunu söyleyen Tek, uzun vadeli tahminlerde yağış miktarının değişebileceğine dikkat çekti.
Yağış tahminlerinin 24 ila 12 saat kala daha netleştiğini belirten Tek, İstanbul'da ise yağışların daha çok kuzey ilçelerde etkili olabileceğini ifade etti.
AYDIN 42 DERECEYİ GÖRECEK
Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların zirve yapacağını belirten Adil Tek, Aydın'da bugün hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşacağını söyledi.
Birkaç derecelik düşüş beklense de yüksek sıcaklıkların devam edeceğini ifade eden Tek, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerdi.
Antalya'da termometrelerin 34 dereceyi göstermesine rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 39-40 dereceye ulaştığını belirten Tek, nem oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığını ifade etti.
Hafta sonuna doğru bölgede yağış beklendiğini ancak sıcak havanın etkisini sürdüreceğini kaydetti.
ANKARA'DA HAFTA SONUNA DOĞRU 6 DERECELİK DÜŞÜŞ
Başkent Ankara'da bugün sıcaklığın 34-35 derece seviyelerinde seyredeceğini belirten Tek, kuzeyden gelecek serin hava ile cuma günü sıcaklıkların yaklaşık 6 derece düşeceğini söyledi.
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Kastamonu ile Sinop arasında öğleden sonra kısa süreli konvektif yağışların görülebileceğini belirten Tek, deniz suyu sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 22-23 dereceye ulaştığını söyledi.
Çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemin Karadeniz'de de etkili olacağını ancak bölgedeki sıcaklıkların güney illerine kıyasla daha düşük kalacağını ifade etti.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR 41 DERECEYİ AŞIYOR
Şanlıurfa'da 41, Mardin'de 38 derece sıcaklık beklendiğini söyleyen Tek, Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'da gündüz sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ifade etti.
Gece sıcaklıklarının da yüksek olduğunu belirten Tek, bölgede "tropik gece" olarak adlandırılan, sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği gecelerin yaşandığını söyledi.
TEMMUZ SICAĞINA "YAĞMUR" MOLASI
Meteoroloji'nin beş günlük hava tahmin raporu, Türkiye'nin iki farklı hava olayını aynı anda yaşayacağını gösteriyor. Haftanın ilk günü olan 20 Temmuz Pazartesi, tam anlamıyla bir "termometre patlaması" yaşanacak. Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklıklar 42 dereceyi görerek rekor seviyelere ulaşırken, İstanbul haftaya 30 derece ve parçalı bulutlu bir gökyüzüyle merhaba diyecek.
SALI GÜNÜ SİNYALLER VERİLİYOR, ÇARŞAMBA YAĞIŞ ŞEHRE GİRİYOR
21 Temmuz Salı günü itibarıyla Trakya ve Doğu Karadeniz üzerinden yağışlı hava kütleleri ülkeye giriş yapıyor. İstanbul'da sıcaklık 1 derece artarak 31 dereceye çıksa da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor.
Asıl değişim ise 22 Temmuz Çarşamba günü yaşanacak. İstanbul ve çevresi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girerken, Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yağmur bulutları hakimiyet kuracak.
İSTANBUL'DA PERŞEMBE DİKKAT: SICAKLIK 4 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR
Haftanın en kritik günü ise 23 Temmuz Perşembe. Hafta başından beri 30 derecenin üzerinde seyreden İstanbul'da sıcaklıklar 27 dereceye kadar gerileyecek. Tüm Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgeleri "şimşek" logolu kuvvetli sağanak yağışlarla yıkanacak. Cuma gününe kadar sürmesi beklenen bu yağışlı sistem, özellikle iç bölgelerde de etkisini hissettirerek kavurucu sıcaklara kısa bir ara verdirecek.
GÜNEY YANIYOR KUZEY ISLANIYOR
Haritalar incelendiğinde Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri yağışla serinlerken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde durum değişmiyor. Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır hattında sıcaklıklar hafta boyunca 40-42 derece bandında seyretmeye devam edecek.
Editörün Notu: İstanbul'da yaşayanların özellikle Perşembe ve Cuma günleri dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı erken yola çıkmaları tavsiye ediliyor.
20 TEMMUZ 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 37°C – Az bulutlu
İstanbul: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 38°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 39°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık, doğu kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 34°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 37°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Ankara: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Yozgat: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
Bolu: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 32°C – Öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Rize çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir.
Amasya: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 29°C – Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Erzurum: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 36°C – Az bulutlu
Van: 29°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Diyarbakır: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 39°C – Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 41°C – Az bulutlu ve açık