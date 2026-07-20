Sıcak hava dalgasının ardından sağanak kapıda: İstanbul'a kritik uyarı

Hafta başında Ege ve Akdeniz kıyılarında 42 dereceye kadar dayanan termometreler adeta nefes keserken, Çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde serinleme sinyalleri verilmeye başlanacak. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde Salı akşamından itibaren bulutların yoğunlaşması ve Perşembe günü yağışın tüm şehri etkisi altına alarak sıcaklığı 27 dereceye kadar çekmesi öngörülüyor.

Gece sıcaklıklarının da yüksek olduğunu belirten Tek, bölgede "tropik gece" olarak adlandırılan, sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği gecelerin yaşandığını söyledi.

Şanlıurfa'da 41, Mardin'de 38 derece sıcaklık beklendiğini söyleyen Tek, Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'da gündüz sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ifade etti.

Çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemin Karadeniz'de de etkili olacağını ancak bölgedeki sıcaklıkların güney illerine kıyasla daha düşük kalacağını ifade etti.

Antalya'da termometrelerin 34 dereceyi göstermesine rağmen yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 39-40 dereceye ulaştığını belirten Tek, nem oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığını ifade etti.

Birkaç derecelik düşüş beklense de yüksek sıcaklıkların devam edeceğini ifade eden Tek, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerdi.

Yağış tahminlerinin 24 ila 12 saat kala daha netleştiğini belirten Tek, İstanbul'da ise yağışların daha çok kuzey ilçelerde etkili olabileceğini ifade etti.

Yarın da benzer sıcaklıkların devam edeceğini ifade eden Tek, çarşamba günü Trakya üzerinden gelecek yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkileyebileceğini belirtti.

İstanbul'da sabah saatlerinde sıcaklığın 24 derece civarında olduğunu belirten Tek, gün içinde termometrelerin 33 dereceyi göstereceğini söyledi. Güney ilçelerde sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkabileceğini, kuzey ilçelerde ise 31-32 derece seviyelerinde seyredeceğini aktardı.

Hafta boyunca Karadeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Adil Tek, bu yağışların ülke genelindeki sıcak hava dalgasını önemli ölçüde değiştirmeyeceğini ifade etti.

Meteoroloji Uzmanı Tek'e göre, çarşamba günü kuzeyden gelecek yeni sistemle birlikte Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Ancak güney bölgelerde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalmayı sürdürecek.

Doğu Anadolu'nun bazı illerinde de sıcaklıkların yükselmeye başladığını kaydeden Tek, hafta boyunca sıcak havanın etkisini sürdüreceğini dile getirdi.

Adil Tek, Akdeniz havzasının Kuzey Afrika kökenli sıcak hava sistemi altında bulunduğunu söyledi. İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın da aynı sıcak hava dalgasından etkilendiğini ifade eden Tek, Türkiye'de özellikle Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığını belirtti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar devam edeceğini belirten Tek, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

20 Temmuz Pazartesi günü Türkiye kavruluyor. Ege ve Akdeniz'de termometreler 42 dereceye dayanırken, İstanbul haftaya 30 derecelik az bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor.

TEMMUZ SICAĞINA "YAĞMUR" MOLASI

Meteoroloji'nin beş günlük hava tahmin raporu, Türkiye'nin iki farklı hava olayını aynı anda yaşayacağını gösteriyor. Haftanın ilk günü olan 20 Temmuz Pazartesi, tam anlamıyla bir "termometre patlaması" yaşanacak. Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklıklar 42 dereceyi görerek rekor seviyelere ulaşırken, İstanbul haftaya 30 derece ve parçalı bulutlu bir gökyüzüyle merhaba diyecek.

21 Temmuz Salı günü Trakya ve Doğu Karadeniz'de yerel yağışlar beklenirken İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye, hissedilen sıcaklık ise nemin etkisiyle daha yüksek seviyelere çıkacak.

SALI GÜNÜ SİNYALLER VERİLİYOR, ÇARŞAMBA YAĞIŞ ŞEHRE GİRİYOR

21 Temmuz Salı günü itibarıyla Trakya ve Doğu Karadeniz üzerinden yağışlı hava kütleleri ülkeye giriş yapıyor. İstanbul'da sıcaklık 1 derece artarak 31 dereceye çıksa da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artması bekleniyor.

22 Temmuz Çarşamba günü İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Asıl değişim ise 22 Temmuz Çarşamba günü yaşanacak. İstanbul ve çevresi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girerken, Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yağmur bulutları hakimiyet kuracak.

23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da sıcaklık 27°C'ye düşerken, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA PERŞEMBE DİKKAT: SICAKLIK 4 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Haftanın en kritik günü ise 23 Temmuz Perşembe. Hafta başından beri 30 derecenin üzerinde seyreden İstanbul'da sıcaklıklar 27 dereceye kadar gerileyecek. Tüm Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgeleri "şimşek" logolu kuvvetli sağanak yağışlarla yıkanacak. Cuma gününe kadar sürmesi beklenen bu yağışlı sistem, özellikle iç bölgelerde de etkisini hissettirerek kavurucu sıcaklara kısa bir ara verdirecek.

Kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağışlar etkili olurken, Güneydoğu'da 40-42 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar devam edecek. (Takvim foto arşiv)

GÜNEY YANIYOR KUZEY ISLANIYOR

Haritalar incelendiğinde Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri yağışla serinlerken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde durum değişmiyor. Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır hattında sıcaklıklar hafta boyunca 40-42 derece bandında seyretmeye devam edecek.

Editörün Notu: İstanbul'da yaşayanların özellikle Perşembe ve Cuma günleri dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarına almaları ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı erken yola çıkmaları tavsiye ediliyor.