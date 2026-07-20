Dokunulmazlık dosyalarının da ele alındığı TBMM Karma Komisyon'un bu sene tatil sürecinde de çalışması kararlaştırılmıştı. Bu gelişme sonrası gözler, Karma Komisyon'da 61 fezlekesi bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in durumuna çevrildi. Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden bu yana yol yürüyen en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların Genel Kurul'a gelmesi halinde "Evet" oyu verecek.

CHP'de çatlak büyüyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyen vekiller arasında Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sevda Erdan Kılıç gibi isimlerin yer aldığı bildirilirken bu sayının 35'e kadar çıkabileceği iddia ediliyor.