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Özgür Özel’i tedirgin eden tablo: CHP'de dokunulmazlık kaldırılsın diyen milletvekili sayısı 25'e ulaştı

CHP’de en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların TBMM Genel Kurulu’na gelmesi halinde “Evet” oyu vermeye hazırlanıyor. Özgür Özel’in ise Karma Komisyon’da 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

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Özgür Özel’i tedirgin eden tablo: CHP'de dokunulmazlık kaldırılsın diyen milletvekili sayısı 25'e ulaştı

Dokunulmazlık dosyalarının da ele alındığı TBMM Karma Komisyon'un bu sene tatil sürecinde de çalışması kararlaştırılmıştı. Bu gelişme sonrası gözler, Karma Komisyon'da 61 fezlekesi bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in durumuna çevrildi. Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden bu yana yol yürüyen en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların Genel Kurul'a gelmesi halinde "Evet" oyu verecek.

CHP'de çatlak büyüyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)CHP'de çatlak büyüyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyen vekiller arasında Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sevda Erdan Kılıç gibi isimlerin yer aldığı bildirilirken bu sayının 35'e kadar çıkabileceği iddia ediliyor.

Özgür Özel’i tedirgin eden tablo: CHP'de dokunulmazlık kaldırılsın diyen milletvekili sayısı 25'e ulaştı-3

Hakkında fezleke bulunan CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, önceki gün yaptığı açıklamada, "Dosya Genel Kurul'a gelirse dokunulmazlığımın kaldırılması yönünde oy kullanacağım" demişti. Kılıçdaroğlu da "Kürsü dokunulmazlığı dışında bir dokunulmazlığı doğru bulmuyorum" ifadesini kullanmıştı.
Parti kaynakları ise "Bagajı boş olan hiçbir şeyden korkmaz. Gider ifadesini verir, alnının akıyla geri döner" yorumunu yaptı.

Haber: Murathan YILDIRIM

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