Gazze’den İspanya’ya vefa tezahüratı: Bizi destekleyeni unutmadık

İspanya 'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalindeki galibiyetine en çok sevinenlerden biri de Filistinliler oldu.

Gazze'de İspanya sevinci, Fotoğraflar: AA, Reuters, Takvim

FİLİSTİNLİLER GAZZE'DE MEYDANLARDA İZLEDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasını sevinçle karşıladı.

Elektrik ve internet kesintileri nedeniyle karşılaşmayı evlerinde takip edemeyen çok sayıda Filistinli, final maçını izlemek için kafeler ile sokak ve meydanlarda kurulan ekranların çevresinde bir araya geldi.

İspanya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmayı heyecanla takip eden Gazzeliler, son düdüğün ardından İspanya'nın şampiyonluğunu alkış ve tezahüratlarla kutladı.