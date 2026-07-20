Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını planlanan yol haritasına göre sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öncelik verdiği mevkilerde kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood transferleriyle güçlendiren sarı-lacivertliler, artık hücum hattına yapılacak yıldız takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.

Yönetimin hedefi, hem takımın ofansif kalitesini yükseltecek hem de taraftarda büyük heyecan oluşturacak bir ismi kadroya kazandırmak.