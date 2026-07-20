Fenerbahçe'den çilek transferi! Girişimler hızlandı
Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood hamleleriyle öncelikli bölgelerini güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattı için rotasını Marcus Rashford'a çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Manchester United'ın yıldızını bonservisi yerine kiralık olarak kadroya katmanın yollarını arıyor.
Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını planlanan yol haritasına göre sürdürüyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öncelik verdiği mevkilerde kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood transferleriyle güçlendiren sarı-lacivertliler, artık hücum hattına yapılacak yıldız takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.
Yönetimin hedefi, hem takımın ofansif kalitesini yükseltecek hem de taraftarda büyük heyecan oluşturacak bir ismi kadroya kazandırmak.
RASHFORD İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Fenerbahçe'nin kanat transferi listesinin ilk sırasında Marcus Rashford yer alıyor.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren 28 yaşındaki İngiliz futbolcu için Manchester United ile ilk temasların kurulduğu öğrenildi.
Hızlı oyun yapısı, bire birdeki etkinliği ve farklı hücum bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Rashford'un teknik heyetin istediği profile uygun olduğu belirtiliyor.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Marcus Rashford'un sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk çıkış maddesi nedeniyle Fenerbahçe bonservis transferine sıcak bakmıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, maliyetleri dengelemek amacıyla kiralama formülü üzerinde duruyor.
Manchester United ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcunun gelecek sezonun planlamasında düşünülmediği öne sürülürken, Fenerbahçe bu durumu fırsata çevirmeyi hedefliyor.
Dünya Kupası'nda da forma giyen Rashford için görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, yönetim transfer şartlarını netleştirmek amacıyla İngiliz kulübüyle temaslarını sürdürüyor.