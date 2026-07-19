Oğuzhan Uğur'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Uğur, sonrasında İstanbul'a dönerek yardım yayınları yaptıklarını, bu yayınların alt bantlarında AFAD ve Ahbap Derneği'nin teyitli IBAN numaralarını paylaştıklarını ifade etti. Bazı röportajlarda geçen "para topluyoruz" ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Uğur, "Aktardığımız şey para değil bilgidir." savunması yaptı.

Deprem dönemindeki sosyal medya paylaşımları Uğur'a sorulan başlıklar arasında yer aldı. Deprem günü İstanbul'da iletişim imkânlarının güçlü olması nedeniyle yardım organizasyonlarına destek vermeye çalıştıklarını anlatan Uğur, Haluk Levent'in daveti üzerine Hatay'a gittiklerini, burada çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptığını söyledi.

İfadesinde medya ve yayıncılık faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Uğur, Babala TV'de SGK'lı olarak çalıştığını, Osis Yapım'da yüzde 25 hisse sahibi olduğunu, Babala TV'nin ise annesi üzerine kayıtlı aile şirketi olduğunu söyledi.

"HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP'TAN KİMSEYİ TANIMAM"

Uğur'a, Ahbap Derneği ve dernek yönetimiyle ilişkisi de soruldu. Uğur, Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını, dernek yönetimiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını savundu.

"DEPREMDEN SONRA GÖRÜŞMEDİM"

Haluk Levent'i ilk kez 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını belirten Uğur, 2022 yılında yeniden bir programda bir araya geldiklerini, deprem sonrası 7 Şubat 2023'te Hatay'da görüştüklerini, sonrasında ise bir daha yan yana gelmediklerini ifade etti.

Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde görev almadığını, yalnızca deprem döneminde diğer yardım kuruluşları gibi Ahbap'ın da iletişim ve IBAN bilgilerini paylaştığını söyledi.