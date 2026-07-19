Fenerbahçe'de André transferine Juventus engeli: Dev sürpriz

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda takip ettiği isimlerden biri, Corinthians altyapısından yetişen 20 yaşındaki André Luiz Santos Dias oldu. Ancak genç oyuncu için Avrupa'dan önemli bir rakip devreye girdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna genç ve gelişime açık bir futbolcu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için takip ettiği Corinthianslı André Luiz Santos Dias'a Juventus talip oldu. İtalyan ekibi oyuncu cephesiyle ilk teması kurarken Brezilya kulübü bonservis şartlarını belirledi.

André Luiz Santos Dias

JUVENTUS ANDRÉ İLE TEMAS KURDU

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Juventus, André'nin temsilcileri ve oyuncu cephesiyle görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

İtalyan kulübünün genç orta saha hakkında bilgi aldığı ve Corinthians'a teklif sunup sunmama konusunda değerlendirme yaptığı belirtildi. Juventus'un henüz Brezilya ekibine resmî teklif iletmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin ise oyuncuyu daha önce transfer listesine aldığı ve durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Corinthians'a resmî teklif yaptığına ilişkin güncel bir doğrulama bulunmuyor.

CORINTHIANS'IN TALEBİ BELLİ OLDU

ESPN'ye dayandırılan habere göre Corinthians, André'nin ekonomik haklarının yüzde 80'ini kapsayacak bir anlaşma için 18 milyon euro garanti bonservis ve 4 milyon euro performans bonusu istiyor.

Planlanan paketin toplam büyüklüğü, bonus şartlarının gerçekleşmesi halinde 22 milyon euroya ulaşacak. Bazı Brezilya yayınları kulübün oyuncu için genel değerlemesini 20 milyon euro seviyesinde gösteriyor.

Corinthians'ın şu anda oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 70'ine sahip olduğu, kalan yüzde 30'un André'de bulunduğu aktarıldı. Planlanan satış modelinde futbolcunun yüzde 10'luk bölümünü kulübe devretmesi ve Corinthians'ın böylece hakların yüzde 80'ini satması öngörülüyor.