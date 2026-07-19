Fenerbahçe'de André transferine Juventus engeli: Dev sürpriz
Fenerbahçe’nin orta saha transferinde takip ettiği Corinthians’ın 20 yaşındaki yıldızı André Luiz Santos Dias’a Juventus talip oldu. İtalyan ekibi oyuncu cephesiyle ilk teması kurarken Brezilya kulübünün 18 milyon euro garanti ve 4 milyon euro bonus içeren bir paket istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için takip ettiği Corinthianslı André Luiz Santos Dias'a Juventus talip oldu. İtalyan ekibi oyuncu cephesiyle ilk teması kurarken Brezilya kulübü bonservis şartlarını belirledi.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna genç ve gelişime açık bir futbolcu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda takip ettiği isimlerden biri, Corinthians altyapısından yetişen 20 yaşındaki André Luiz Santos Dias oldu. Ancak genç oyuncu için Avrupa'dan önemli bir rakip devreye girdi.
JUVENTUS ANDRÉ İLE TEMAS KURDU
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Juventus, André'nin temsilcileri ve oyuncu cephesiyle görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan kulübünün genç orta saha hakkında bilgi aldığı ve Corinthians'a teklif sunup sunmama konusunda değerlendirme yaptığı belirtildi. Juventus'un henüz Brezilya ekibine resmî teklif iletmediği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin ise oyuncuyu daha önce transfer listesine aldığı ve durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Corinthians'a resmî teklif yaptığına ilişkin güncel bir doğrulama bulunmuyor.
CORINTHIANS'IN TALEBİ BELLİ OLDU
ESPN'ye dayandırılan habere göre Corinthians, André'nin ekonomik haklarının yüzde 80'ini kapsayacak bir anlaşma için 18 milyon euro garanti bonservis ve 4 milyon euro performans bonusu istiyor.
Planlanan paketin toplam büyüklüğü, bonus şartlarının gerçekleşmesi halinde 22 milyon euroya ulaşacak. Bazı Brezilya yayınları kulübün oyuncu için genel değerlemesini 20 milyon euro seviyesinde gösteriyor.
Corinthians'ın şu anda oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 70'ine sahip olduğu, kalan yüzde 30'un André'de bulunduğu aktarıldı. Planlanan satış modelinde futbolcunun yüzde 10'luk bölümünü kulübe devretmesi ve Corinthians'ın böylece hakların yüzde 80'ini satması öngörülüyor.
MİLAN'IN TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ
André, 2026 yılının ilk bölümünde Milan'ın da transfer listesine girdi. İtalyan kulübünün oyuncunun yüzde 70'lik ekonomik hakkı için yaklaşık 17 milyon euroluk bir çalışma yaptığı ancak Corinthians yönetiminin şartları yeterli bulmadığı bildirildi.
Juventus'un olası teklifinin, Brezilya kulübünün belirlediği yeni ekonomik koşullara yaklaşıp yaklaşmayacağı transfer sürecinin yönünü belirleyecek.
ANDRÉ KİMDİR?
Tam adı André Luiz Santos Dias olan futbolcu, 20 Haziran 2006'da Brezilya'nın São Paulo kentinde dünyaya geldi.
1,83 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. Fizik gücü, ikili mücadeleleri, top kazanma becerisi ve orta sahadan ceza alanına yaptığı koşularla öne çıkıyor.
André, 10 yaşında katıldığı Corinthians altyapısının bütün yaş kategorilerinde forma giydi. Ağustos 2025'te kalıcı olarak A Takım kadrosuna yükselen genç futbolcu, kısa süre içinde orta saha rotasyonunun önemli oyuncularından biri haline geldi.
42 MAÇTA 7 GOL ATTI
André, Corinthians A Takımı'nda çıktığı 42 karşılaşmada yedi kez fileleri havalandırdı.
Genç futbolcu, merkez orta saha olmasına rağmen hücuma yaptığı koşular ve ceza sahası çevresindeki etkinliğiyle skor katkısı sağladı. Bu performansı Fenerbahçe, Juventus ve diğer Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı.
André, Corinthians ile 2025 Copa do Brasil ve 2026 Supercopa Rei şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca 2026 Campeonato Paulista'nın en iyi genç oyuncusu seçildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
André'nin Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2029'a kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Corinthians'ın sözleşmeye koyduğu yurt dışı serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Yüksek çıkış maddesi oyuncunun bu rakama satılacağı anlamına gelmiyor. Brezilya ekibinin aktif pazarlıklarda hedeflediği toplam paket 20-22 milyon euro aralığında bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE ZORLU REKABET
André'nin Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve genç yaşta üst düzey bir lige gitme hedefi bulunduğu Brezilya basınına yansıdı.
Juventus'un doğrudan oyuncu cephesiyle temas kurması, Fenerbahçe açısından rekabeti zorlaştırdı. Buna karşın İtalyan ekibinin henüz resmî teklif sunmaması, transfer dosyasını açık tutuyor.
Transferin seyrini Fenerbahçe'nin somut teklif yapıp yapmayacağı, Juventus'un planladığı paket ve Corinthians'ın ödeme koşullarına yaklaşımı belirleyecek.