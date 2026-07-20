Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşma! İki kardeşin kararı her şeyi değiştirecek
Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap ve daha birçok yıldız ismi buluşturan atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", nefes kesecek 6. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Melek'in hastanede yaşam mücadelesi verdiği yeni bölümde, Emir hem kardeşinin itirafıyla sarsılacak hem de tehlikeli sırların açığa çıkmasıyla geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına girecek.
Başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın yer aldığı "Altı Üstü İstanbul", 6. bölümüyle bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak.
BİRBİRİNE DOKUNAN HİKAYELER
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyan dizi yine nefesleri kesecek.“Benim senin gibi kardeşim yok artık!”
6. bölümün konusu ise şöyle: Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır.
HASTANEDEKİ GERGİN BEKLEYİŞ
Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir. Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.
Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir.
HAYATINI DEĞİŞTİREN KARAR
Mahallede ise Zehra hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. Bayram da Galip'in tehlikeli planında tarafını seçmek zorunda kalır. Hasan acımasız bir tuzağın içine çekilir.“İki dünya bir araya gelse olmaz dediğine, belki bir gün düşersin.”
Emir, yaşananlara rağmen kardeşine sırtını dönmekle onu kurtarmak arasında kalır. İki kardeşin vereceği karar, her şeyi geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirecektir.
HER PAZARTESİ ATV EKRANLARINDA
Altı Üstü İstanbul macera dolu yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.