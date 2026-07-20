Altı Üstü İstanbul'da büyük hesaplaşma! İki kardeşin kararı her şeyi değiştirecek

Başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın yer aldığı "Altı Üstü İstanbul", 6. bölümüyle bu akşam 20.00'de atv ekranlarında olacak.

6. bölümün konusu ise şöyle: Melek yaşam mücadelesi verirken gençler onu hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışır.

“Benim senin gibi kardeşim yok artık!”

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyan dizi yine nefesleri kesecek.

HASTANEDEKİ GERGİN BEKLEYİŞ

Emir, Melek'i kaybetme korkusuyla en zor sınavını verdiğini sanırken Hasan'ın itirafıyla bu kez kardeşiyle verdiği en büyük sınavın içine sürüklenir. Hastanedeki gergin bekleyiş sırasında Fahriye'nin yıllardır sakladığı sır ortaya çıkmak üzeredir.

Alina, Sado ve Mert beklenmedik şekilde başlarını belaya sokar. Fakat başı belada olan yalnızca onlar değildir. Galip ve Uzay tehlikeli planlarını bir adım daha ileri taşırken, Emir'in yaşadığı sarsıntı Naz'ı da hiç beklemediği duygularla yüzleştirir.