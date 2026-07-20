SAVUNMA SANAYİMİZ DÜNYADA BİR NUMARA Savaş pilotu olan babanızın mesleği sizi nasıl etkiledi?



Babam, Türkiye'nin en önemli pilotlarından birisi. Babam çok disiplinli bir insan. Ben de disiplinliyim mesela. Pilotlarda dikkat çok önemlidir. 2000 km hızla gidiyorsun. 63 yaşına kadar hastalanmaması gerek. Dolayısıyla çok iyi baktı kendine. Benim babamın mesleğinden dolayı savunma sanayideki gelişmelere yönelik de hem ilgim hem de bilgim var. Peki, siz Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?



Türkiye'nin savunma sanayisi müthiş. Şu anda dünyada bir numarayız diyebilirim. Bunu hiç abartmadan tüm kalbimle söylüyorum.



Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde geldiği noktayı dünya şaşkınlık içerisinde izliyor. Hava kuvvetlerinde de öyleyiz. İHA, SİHA'larda dünyada rakipsiziz. Kara kuvvetlerimizi saymaya gerek yok. Dünyanın en güçlü yedi ordusundan birisi. Bakın bunları bütün bilgimle söylüyorum. SİHA ve İHA'larımızın, özellikle Kızıl Elma ve ANKA'nın üstlerine yok. Çok büyük bir gurur. Güçlü ordu, güçlü millet. Savunma sistemimiz ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o kadar güçlü olur. Çünkü biz dört tarafı savaş olan bir ülkeyiz.

Sağımızda Ukrayna savaşı var. İsrail zaten hiç rahat durmuyor. Önümüz öyle, Yunanistan öyle. Biz güçlü olmak zorundayız. O bölgede Türkiye en güçlüsü. Hatta Avrupa'nın bence en güçlü iki ülkesinden, dünyanın da yedi ülkesinden birisi. Bize kimse yan gözle bakamaz, Amerika dahil. O yüzden Trump böyle efendi efendi gelip, efendi efendi gidiyor. Dünya liderlerine hayhut ediyor ama bize etmiyor, edemez de. Çünkü biliyor biz çok ciddi bir ülkeyiz, bizim cumhurbaşkanımıza edemez. Zaten İsrail'i de, Yunanistan'ı da sürekli uyarıp duruyorlar, "Türkiye'ye dalaşmayın ezerler sizi" diye. O yüzden çok gurur duyuyorum. Bakın birçok ülkenin gözü sürekli Türkiye'de... Bunun sebebi savunma sanayimiz. Burada da hükümetin çok büyük katkısı var. Bir de Selçuk Bayraktar'ı takdir ediyorum. Müthiş bir mühendis. Bugün SİHA, İHA dünyada bir numaraysa Bayraktar'ın çok katkısı var.

15 TEMMUZ GECESİ GERÇEK VATAN EVLATLARI, DARBEYE 'DUR' DEDİ 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Neler söylemek istersiniz?



Bugüne kadar 80 darbesini de 28 Şubat'ı da yaşadım ama en korktuğum 15 Temmuz oldu. Jetler havalandı, onun gürültüsü bile çok korkutucuydu.

F-16 öyle şakaya alınacak bir makine değil, savaş makinesi. En korktuğum gerçekten 15 Temmuz olmuştu. 250 şehidimiz var.



Ama şunu da gördük, artık Türkiye eskisi gibi değil. Artık öyle darbe yaptım, iktidar değişti diye bir şey yok. Milletin iradesi çok baskın. Ayrıca askeriyemizin, silahlı kuvvetlerimizin içinde de gördük ki gerçek vatan evlatları darbe girişimine dur dedi. Ve onlar da şehit oldu. Darbenin başarılı olmasını bekleyenler gördüler ki artık eskisi gibi değil Türkiye. İnsanlar kendini tankların önüne attı. Millet olarak güçlü bir katılım gösterdi. Bu çok büyük bir olaydı. Çok büyük bir badire atlattığınızı düşünüyorum. Bazı kesimler 15 Temmuz'ı hafife alan şeyler söylüyor, 'Bu gerçek bir darbe değildi' falan diyorlar. Peki soruyorum onlara; o tanklar neydi? O kadar insan boşu boşuna mı öldü. O uçaklar neydi?



Kobralar neydi? Babamın mesleğinden dolayı Kobra'yı ilk görenlerden birisiyim. Onun ne kadar kuvvetli, ne kadar dehşet bir makine olduğunu bilenlerdenim. Babam, ilk Kobra pilotlarından birisiydi. 15 Temmuz'da ülke olarak büyük bir badire atlattık. Allah bir daha yaşatmasın.

HAYATA DAİR BİR ÇOK HİKAYEYİ ANLATIYORUZ ATV'de yayınlanan 'Altı Üstü İstanbul' dizisinde yer alıyorsunuz. Diziye dair neler söylemek istersiniz?



Gerçekten çok güzel, samimi bir dizi. Seyirci özlemiş yaz dizisi izlemeyi. Dizide aile babasını canlandırıyorum. Dizideki çocuğum çok iyi futbolcu.

Futbolcu olarak hayatı yırtmak, ailesini zorlu yaşam koşullarından kurtarmak istiyor. Dizide orta- alt ve üst sınıfların sosyal çatışmasını da izliyoruz.

Hayata dair birçok hikayeyi anlatıyoruz. Böyle giderse dizimizin eylülde de devam edeceğini düşünüyorum. Öyle olursa önümüzdeki sezonun en kuvvetli işlerinden biri olur.